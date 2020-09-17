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Когда Нобелевской премии мира недостаточно: Европарламент номинировал Тихановскую на премию Сахарова

17 сентября 2020, 14:45  •  27 • Политика
Европарламент выдвинул белорусскую оппозицию во главе со Светланой Тихановской на премию Сахарова "За свободу мысли". Ранее Тихановскую предложили номинировать на Нобелевскую премию мира.
Белорусскую оппозицию во главе со Светланой Тихановской выдвинули на премию Сахарова. Инициатива принадлежит крупнейшей фракции Европарламента - "Европейская народная партия".
Речь идёт о премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Краткий список номинантов на неё будет утверждён в октябре. А вручение премии должно состояться в ноябре на сессии Европарламента.
Прошлыми лауреатами премии были украинский режиссёр-террорист Олег Сенцов, признанная иноагентом и погрязшая в педофильском скандале организация "Мемориал", а также "профессиональный борец с режимом" Людмила Алексеева. Также на премию выдвигались устроившая пляски в храме группа Pussy Riot, осуждённая за убийство российских журналистов украинская лётчица Надежда Савченко, а также политик Борис Немцов. По лауреатам и кандидатам нетрудно догадаться, на кого ориентирована премия.
Напомним, что до этого Светлану Тихановскую предложили номинировать на Нобелевскую премию мира. С инициативой выступил президент Европейской народной партии Дональд Туск. По его словам, награждение Тихановской будет "мощным сигналом".
Также стоит отметить, что недавно Светлана Тихановская подверглась критике за заявление о "гарантиях безопасности" президенту Белоруссии Александру Лукашенко, если он решит "уйти мирно". Их можно расценивать как государственную измену, пишут Nation News.

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