Когда Нобелевской премии мира недостаточно: Европарламент номинировал Тихановскую на премию Сахарова

Белорусскую оппозицию во главе со Светланой Тихановской выдвинули на премию Сахарова. Инициатива принадлежит крупнейшей фракции Европарламента - "Европейская народная партия".

Речь идёт о премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Краткий список номинантов на неё будет утверждён в октябре. А вручение премии должно состояться в ноябре на сессии Европарламента.

Прошлыми лауреатами премии были украинский режиссёр-террорист Олег Сенцов, признанная иноагентом и погрязшая в педофильском скандале организация "Мемориал", а также "профессиональный борец с режимом" Людмила Алексеева. Также на премию выдвигались устроившая пляски в храме группа Pussy Riot, осуждённая за убийство российских журналистов украинская лётчица Надежда Савченко, а также политик Борис Немцов. По лауреатам и кандидатам нетрудно догадаться, на кого ориентирована премия.

Напомним, что до этого Светлану Тихановскую предложили номинировать на Нобелевскую премию мира. С инициативой выступил президент Европейской народной партии Дональд Туск. По его словам, награждение Тихановской будет "мощным сигналом".

Также стоит отметить, что недавно Светлана Тихановская подверглась критике за заявление о "гарантиях безопасности" президенту Белоруссии Александру Лукашенко, если он решит "уйти мирно". Их можно расценивать как государственную измену, пишут Nation News.