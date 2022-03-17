Когда ничего не хочешь понимать: Зеленский назвал переговоры Украины и России сложными

Президент Владимир Зеленский оценил ход переговоров между делегациями России и Украины и высказался о начале новой войны.

В своём интервью телеканалу NBC Владимир Зеленский дал оценку переговорному процессу между Россией и Украиной. По его словам, всё очень сложно и тяжело. Напоминаем, что делегации встречались три раза в очном формате на территории Белоруссии, куда украинцы прибывали через Польшу. В последние дни встречи стали ежедневными, но в режиме видеоконференции. Члены делегации России неоднократно заявляли, что украинская сторона затягивает процесс, слишком долго изучает предложения, хотя все документы им были предоставлены в первую же встречу. Каждый лишний день уносит жизни, и самое главное, гибнут мирные жители.

По главным пунктам - денацификация Украины, возврат к её нейтральному статусу, демилитаризация, согласия пока нет, хотя обсуждения идут.

Также Владимир Зеленский ответил на вопрос американского журналиста о том, считает ли что спецоперация на Украине может привести к третьей мировой войне.

Никто не знает, вероятно, она уже началась. И какова вероятность начала такой войны, если Украина падёт? Очень сложно сказать,

- такой запутанный ответ дал глава Украины, сообщает РИА Новости.