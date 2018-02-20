Когда нет чувства юмора: Западные СМИ обвинили вирусный ролик о выборах в гомофобии

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В Интернете опубликовали юмористический видеоролик, рассказывающий о последствиях неявки на выборы.

В российских социальных сетях активно расходится вирусный ролик, в юмористической форме призывающий проголосовать на выборах президента. Однако британское издание The Guardian с ходу нашла в ироничном видео ксенофобию и нетерпимость к мужеложцам.

Трехминутное видео начинается с того, что мужчина преклонных лет высмеивает жену за желание встать пораньше и сходить на выборы. После этого он ложится спасть и ему снится ночной кошмар. Во сне в России пришел к власти кандидат, который поднял призывной возраст до 60 лет, набрал в армию чернокожих, а семьи обязал принимать на содержание мужеложцев. Попытка героя ролика скрыться от этого кошмара в туалете приводит к еще одному "жуткому" откровению - количество посещений уборной теперь ограниченно. В конце мужчина с ужасом просыпается и зовет жену скорее идти на избирательный участок.

Неизвестно, кто снял ролик, однако у многих он вызвал улыбку, благодаря чему так хорошо разошелся в соцсетях. Однако в The Guardian посчитали его обидным для негров и мужеложцев. Британское издание уверено, что цель видео - при помощи страха заставить граждан России явиться на избирательный участок.