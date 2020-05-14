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Когда нечем больше торговать... В киевском отеле нашли полсотни младенцев на продажу
14 мая 2020, 17:55 • 105 • В мире
В одной из киевских гостиниц находятся 46 детей, рождённых суррогатными матерями. Когда нечем больше торговать, украинцы поставили продажу младенцев на поток, пишут в соцсетях и СМИ.
В Twitter пользователь под ником Барон Мюнхгаузен написал о найденных в киевском отеле детях. Сообщается, что из-за карантина их не успели вывезти за пределы страны.
"Когда гастарбайтеры и проститутки разъедутся в Европу, а землю продадут с молотка, чем торговать Украине? Правильно - младенцами!" - отметил автор поста.
ИА Regnum со ссылкой на итальянские СМИ Il Giornale и Corriere della Sera сообщило, что дети были найдены в гостинице "Венеция". В публикациях говорится, что среди "заказчиков" были и граждане Италии, а также другие иностранцы. Но так как авиасообщение из-за пандемии коронавируса приостановлено, младенцы остаются на территории Украины. Некоторые из них - уже несколько недель.
В конце апреля портал "Страна.ua" рассказывал о преступной схеме по торговле людьми на Украине. Глава клиники репродуктивного здоровья вместе с подельниками искали женщин, которые согласились бы на фиктивный брак с иностранцем. За такую услугу "жених" платил 50 тысяч долларов. 15 тысяч долларов стоила процедура искусственного оплодотворения для его фиктивной супруги. Суррогатная мама вынашивала ребёнка на продажу.
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