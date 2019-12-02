Когда НАТО окончательно развалится

Автор:

Латышев Сергей

3-4 декабря в Лондоне состоится саммит глав государств и правительств стран НАТО, на котором будет отмечаться 70-летие Североатлантического альянса, обсуждаться современные вызовы и, согласно генсеку Йенсу Столтенбергу, планы сделать этот увядающий, но при этом ещё и расширяющийся военный блок «столпом стабильности в грядущие годы». Место проведения юбилейного саммита выбрано не случайно — Британия была одной из 12 стран-основателей НАТО (теперь их 29), а Лондон — первой штаб-квартирой этого направленного против России альянса. Данная направленность была символически подчёркнута принятием в НАТО ФРГ 9 мая 1955 года.

Диссоциативное расстройство идентичности

В преддверии этого знаменательного события, напоминающего чествование стоящего одной ногой в могиле ветерана с дутой репутацией, в режиме артподготовки стали озвучиваться заявления, свидетельствующие о настроениях стран-участниц лондонского форума.

Министр обороны Британии Бен Уоллес продемонстрировал, как и ожидалось, приверженность традиции, в плохом смысле. В ходе дебатов в Королевском Объединённом институте оборонных исследований RUSI этот деятель заявил, что Россия представляет для НАТО «реальную угрозу». В защите Москвой своих национальных интересов Уоллес усмотрел «тестирование» Россией «шаг за шагом, миллиметр за миллиметром» западной «решимости». Он обвинил, в частности, Москву в ведении против Запада гибридной войны на Украине, естественно, умолчав о том, кто был её инициатором. Министр обороны Британии призвал в этой связи НАТО, ЕС и особенно тесно сотрудничающие в военной и разведывательной областях англосаксонские страны взять ситуацию под контроль и «дать России решительный отпор». В общем, Уоллес всё сказал именно так, как и должен был сказать матёрый натовец.

Блок НАТО силён только на бумаге и он сильно ослабил в военном отношении страны, в него вступившие. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress

А вот что заявил президент другой страны-основателя НАТО — Франции, которая тратит больше Британии на военные нужды и также имеет ядерное оружие.

«НАТО — это коллективный оборонный альянс. С чем и с кем он борется? Кто наш общий враг? Какие у нас общие темы? Это вопросы, которые заслуживают уточнения, и они являются стратегическими. Является ли Россия сегодня нашим врагом, как я иногда слышу? Или Китай? Цель НАТО — объявить их врагами? Не согласен! Наш общий враг сегодня — терроризм, который покусился на каждую из наших стран», — цитирует The Times французского президента Эммануэля Макрона. Того самого, кто констатировал недавно «смерть мозга НАТО». Назвал Россию «европейской страной». Видит «Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока». Но считает, что сейчас она находится «на краю пропасти» и должна наращивать свой оборонный потенциал, без которого нет геополитической субъектности, так как более не имеет смысла полагаться на США и находящийся под их контролем НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО себя исчерпал, и у Европы должна быть своя армия. Фото: Serge Arnal / Globallookpress

Причём в Париже не только констатировали очевидное, но и реально меняют сейчас свою политику, прежде всего по отношению к России, пытаясь убедить в этом и остальные страны ЕС.

И Британия, и Франция — это НАТО, который, как видим, действительно переживает диссоциативное расстройство идентичности.

Другие примеры

Сказано слишком сильно? А как расценить едва не начавшиеся военные столкновения между солдатами двух крупнейших армий НАТО — США и Турции — в Сирии, где турки координируют свою политику с русскими? Что не только, скажем, Пекин и Нью-Дели, но и Анкара покупают российские ЗРК С-400, несмотря на угрозы санкций и прочих американских кар? И уже просто скандалом стал недавний отказ Турции поддержать план НАТО по «защите» Польши и стран Балтии от «нападения России». Анкара заодно выразила возмущение, что её союзники по альянсу не считают воюющие с Турцией курдские группировки террористическими.

Однако ситуация в альянсе на самом деле даже хуже, чем просто «смерть мозга». На это указывает поступившая из США в преддверии лондонского саммита и подтверждающаяся из других источников информация о том, что президент Дональд Трамп решил снизить расходы США на НАТО — с 22% до 16%. Разницу в 6% покроют якобы другие члены альянса. Их Трамп постоянно обвиняет в том, что они «не доплачивают» и даже «обирают» Америку, которая за это однажды, осерчав, возьмёт да и выйдет из НАТО. И пусть европейцы тогда сами себя защищают.

Представитель НАТО, подтвердивший эту информацию телеканалу CNN, полагает, что она «показывает приверженность членов альянса к более справедливому распределению бремени». Действительно, на первый взгляд, всё выглядит прекрасно: «Все союзники договорились о новой формуле распределения затрат. Согласно новой формуле, сумма вложений для большинства европейских союзников и Канады увеличится, тогда как доля США снизится». Теперь она будет в процентом отношении лишь чуть больше, чем у Германии (14,8%).

Что это означает?

Получается вроде, что Трамп добился успеха. Он долго критиковал Германию за то, что она тратит на военные нужды 1% ВВП, тогда как США — 4%. И Берлин в результате вроде бы пообещал, что нарастит траты на оборону до уровня 1,5% от ВВП к 2024 году и до 2% — к 2031 году, хотя обязался сделать это ещё в 2014 году.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не одобряет резких антинатовских заявлений Макрона, но, в принципе, с ним совершенно согласна, считая, однако, что действовать надо осторожнее. Фото: Norbert Fellechner / Globallookpress

Однако рассуждать так — большая наивность. Пообещать — не значит жениться. Нет никаких гарантий того, что страны, не чувствующие со стороны России никакой угрозы, повысят когда-нибудь свои военные расходы до 2% ВВП, что для Германии, например, будет колоссальной суммой.

Скорее всего, сокращение США финансирования НАТО и обещания разочаровавшихся в Вашингтоне западноевропейских «союзников», активно готовящихся к созданию Евроармии, об увеличении своего вклада в финансирование альянса приведут к другому: к сокращению ассигнований на НАТО. Больной получит меньше еды и быстрее отправится на тот свет. Обиженные США ведущие страны ЕС, против которых Вашингтон ведёт торговые войны, не смогут содержать одновременно и НАТО, и Евроармию. И когда последняя начнёт вставать на ноги, а НАТО из-за внутреннего раскола и включения в свои ряды бесполезных членов вроде Черногории и Македонии, тайно симпатизирующих России, окончательно потеряет дееспособность, они сделают в этой ситуации правильный выбор.

Подводим итоги

НАТО обречён. На Западе это тоже хорошо понимают, но открыто об этом предпочитают не говорить. Даже Макрон, если бы американцы и турки так сильно не обидели французов в Сирии, не стал бы хоронить НАТО прямо сейчас. Но он уже сказал своё слово, и эта «ласточка» — не последняя. Потому что существование Североатлантического альянса, ставшего ненужным после роспуска Варшавского договора, в результате уничтожения эгоистической политикой Трампа «трансатлантической солидарности» окончательно потеряло всякий смысл.

Конечно, НАТО ещё какое-то время протянет. Но не более того. Поэтому предстоящий лондонский междусобойчик альянса уже вошёл в историю — начиная с него саммиты НАТО будут проходить с настроением «как в последний раз». Поскольку конец этого антироссийского блока, лишающего европейские страны самостоятельности, уже не за горами.