Когда насилие дозволено. Зловещий оскал капитализма • 106 • Аналитика

Бурный подъем буржуазии

Буржуазия не любит, когда ей напоминают, что она пришла к власти через кровавую революцию, а не через постепенные реформы. Когда старые правящие классы (феодалы, землевладельческая аристократия) отказывались уходить, революция была единственным способом продвижения общества вперед. Но тогда революция была в интересах поднимающейся буржуазии.



В исторических буржуазных революциях, к примеру, в Английской революции 1642-1651 годов, или знаменитой Французской революции 1789 года, мы видим, что буржуазия, чтобы установить свое господство, прибегала к насильственной революции с большим кровопролитием и смертью. Хотя мы можем читать статьи об этих событиях, оплакивая «несчастных», попавших под удар буржуазии, мы не видим тех же осуждений, которые наваливаются на Великую Октябрьскую революцию.







Почему это так? Ответ очень прост. Английская и французская революции привели к власти буржуазию, тот же самый класс, который правит сегодня. Они разорвали цепи старого феодального строя, сдерживавшего развитие капитализма, системы, находившейся в зачаточном состоянии, и заложили основу для огромного развития производительных сил, науки и техники. Вместе с этим появились и новые права, конечно, буржуазные, но тем не менее они были прогрессивными по сравнению с теми, которые господствовали при феодализме.



В 1989 году во Франции — и во всем мире — прошли пышные торжества по случаю 200-летия Французской революции. Конечно, торжества игнорировали реальный смысл 1789 года. Это было больше связано со страхом перед новой революцией. Тем не менее, это событие было отпраздновано, несмотря на все насилие, смерть и кровопролитие.



Но когда речь заходит о Октябрьской революции, все происходит по-иному. И причина ясна: Октябрьская революция покончила с капитализмом и помещичьим хозяйством, она отстранила от власти ненавистный царский режим и положила начало процессу строительства рабочего государства. Вот почему они так ненавидят ее – она дала пример рабочим всего мира, пример, на который они могли смотреть и которому могли подражать, когда во многих странах возникли массовые коммунистические партии, а Октябрьская революция отразилась по всему миру, от немецкой революции ноября 1918 года до испанской революции 1931-1937 годов.



Именно потому, что Ленин и большевики показали, что рабочая революция возможна, что рабочие могут прийти к власти и начать процесс преобразования общества, столько внимания уделяется искажению исторической правды. Это не имеет ничего общего с применением насилия. Это просто изображение кровожадного, обезумевшего Ленина, изображение, которое можно использовать как пугало всякий раз, когда ставится вопрос о социальной революции как необходимом средстве достижения реальных изменений в обществе. Это делается для того, чтобы отпугнуть радикально настроенную молодежь и рабочих от коммунистов, марксистов.



Белый террор

Октябрьская революция 1917 года была на самом деле относительно мирным событием. В главных городах поддержка большевиков к тому времени была настолько подавляющей, что старый режим просто рухнул и почти не оказал организованного сопротивления. Насилие началось после революции, так как началась Гражданская война. Она была начата потому, что старые эксплуататоры, царская земельная аристократия и капиталисты отказались принять волю народа, что повлекло за собой экспроприацию помещиков и капиталистов. Таким образом они развязали войну против советской власти. Большевики должны были дать отпор всем, что у них было, чтобы сохранить молодое рабочее государство.



Правда в том, что, если бы Октябрьская революция не состоялась, революционные рабочие, крестьяне и солдаты были бы утоплены в крови. В конце августа — начале сентября 1917 года генерал Корнилов собрал свои войска в окрестностях Петрограда. Он подготовил свою так называемую дикую дивизию, опытных бойцов с Кавказа, чтобы войти в город и утопить революцию в крови.



Его целью была не защита демократии, а установление военной диктатуры для восстановления старого порядка. Как пишет историк Майер в своей книге «Фурии: насилие и террор во французской и русской революция»:



«…стремясь восстановить старый режим и империю, даже если они были лишены династии Романовых, последние [царские офицеры] были столь же враждебны либеральной или социалистической демократии, как и пролетарской диктатуре».

По мнению некоторых историков, Корнилов приказал не брать пленных и даже раненых не спасать с полей сражений. Его поражение от рук петроградских рабочих во главе с большевиками спасло русские массы от особенно жестокой диктатуры, которая была бы русской версией фашизма.



Последовавший в годы Гражданской войны белый террор привел к гибели сотен тысяч мужчин, женщин и детей, а также к массовым расстрелам крестьян, поддержавших большевиков. Корнилов после побега из тюрьмы сказал: «…чем больше террор, тем больше наши победы». Когда он собирал свои силы (еще до формирования Красной Армии) для тотальной контрреволюционной войны, он поклялся, что его цели должны быть выполнены, даже если это означает «выжечь половину страны и пролить кровь трех четвертей всех русских». Корнилов также способствовал антисемитским погромам в попытке вернуть старые дореволюционные порядки царского режима.



Когда мы говорим, что он хотел старого режима, давайте не будем забывать, что это был за режим. В январе 1905 года произошло событие, вошедшее в историю под названием Кровавого воскресенья. Перед Зимним дворцом собралась мирная демонстрация, в которой приняли участие около 140 тысяч человек, чтобы обратиться с петицией к царю. Ответ, который они получили, был горьким уроком, показом истинной природы царя и его режима. Войска открыли огонь по безоружным массам, убив сотни и ранив тысячи. Именно тогда царь Николай II стал известен как Николай Кровавый.



Именно эта история объясняет ненависть русских масс к царскому режиму. А Ленин писал тогда из ссылки в Швейцарии:







«…рабочий класс получил великий урок гражданской войны; революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни. Лозунг геройского петербургского пролетариата «смерть или свобода!» эхом перекатывается теперь по всей России.

Если бы Корнилов победил в Гражданской войне, то было бы гораздо худшее «кровавое воскресенье». А что скажут теперь буржуазные историки? Без сомнения, они будут оправдывать это как необходимое средство поддержания установленного порядка, и мало что будет сказано о “насилии и кровопролитии”! Дело в том, что это была бы кровь, пролитая в защиту частной собственности, привилегий элиты, ее права эксплуатировать рабочих и крестьян и продолжать многовековые страдания бедных трудящихся масс.



Черчилль решил использовать химическое оружие в войне против большевиков

Чего действительно не могут признать господствующие буржуазные историки, так это того, что Октябрьская революция преуспела благодаря массовой поддержке рабочих и крестьян. В ходе последовавшей Гражданской войны по мере продвижения Красной Армии земля отбиралась у помещиков и раздавалась крестьянам. Всякий раз, когда армия белых захватывала районы, эти прогрессивные меры обращались вспять.



В отчаянии Черчилль приказал применить химическое оружие против большевиков. Статья, появившаяся в сентябре 2013 года в The Guardian под названием «Шокирующее применение химического оружия Уинстоном Черчиллем», объясняет, что произошло в 1919 году: Просто концерт!

«…как многолетний сторонник химической войны, он был полон решимости использовать их против большевиков. Летом 1919 года Черчилль спланировал и осуществил непрерывную химическую атаку на север России».



Было разработано новое химическое оружие, способное доставлять очень токсичный газ, — дифениламинхлорарсин. Ответственный за этот проект генерал-майор Чарльз Фоулкс назвал его «самым эффективным химическим оружием, когда-либо изобретенным». Этот газ вызвал неконтролируемую рвоту, кашель с кровью и обморок жертв.



Сэр Кит Прайс, руководитель производства химического оружия, был убежден, что это очень быстро приведет к краху большевистской власти в Советском Союзе. В конце августа 1919 года несколько захваченных большевиками деревень подверглись бомбардировке снарядами, начиненными этим газом, но оружие оказалось менее эффективным, чем надеялся Черчилль, и очень скоро его применение было прекращено.



Но давайте на минуту задумаемся. Здесь мы имеем дело с британским политическим лидером, которого те же историки, осуждающие насилие Красной Армии, называют демократом, и который был готов применить химическое оружие без разбора против русских крестьянских деревень. Опять же, контраст разительный до n-й степени.



Резня Парижской коммуны

Если кто-то из читателей не убежден, что белый террор привел бы к кровавой резне, ему стоит посмотреть, что произошло с мужественными коммунарами во время недолгого существования Парижской коммуны в 1871 году. Скольким школьникам когда-либо рассказывали о том, что происходило в Париже в марте, апреле и мае того года? Ответ на этот вопрос может быть сведен к одному: поражению императора Наполеона III в сентябре 1870 года во Франко-прусской войне.



В действительности Парижская коммуна была первым случаем в истории, когда рабочие сознательно пытались взять на себя управление обществом. Если кто-то хочет больше узнать об этом славном эпизоде в истории рабочего класса, он может прочитать труды Маркса "Гражданская война во Франции", Ленина "О Парижской коммуне", "Уроки Коммуны".



Как только реакционным войскам Версальского режима удалось войти в Париж, началась систематическая резня коммунаров, и, по разным данным, от 18000 до 20000 коммунаров были казнены во время Semaine Sanglante ("Кровавой недели"), а тысячи других были либо заключены в тюрьму, либо отправлены в ссылку.



События крушения Парижской коммуны показывают истинное лицо французской буржуазии перед лицом угрозы социальной революции, которая могла бы отнять у нее все привилегии и положить конец ее деспотическому правлению. По их мнению, такой уровень насилия был оправдан. Здесь мы снова видим, что не насилие само по себе является ключевым элементом в оценке того, было ли оно оправдано, а тот факт, что оно использовалось для защиты существующего порядка.



Подъем итальянского фашизма

В то время как в России происходила революция, в мире вспыхивали разнообразные революционные волнения, угрожавшие власти правящих классов в других странах. Одно из таких волнений произошло в Италии, где в августе 1917 года в Турине вспыхнули хлебные бунты, возглавляемые представителями рабочего класса, которые быстро переросли в массовые антивоенные выступления рабочего класса с вооруженными столкновениями между рабочими и государственными силами. В конце концов движение было жестоко подавлено, многие рабочие были убиты. По данным буржуазных источников, было убито не менее 50 человек, ранено 200, арестовано 822 рабочих. Другие источники говорят, что число погибших могло достигать 500 человек, поскольку тела были очень быстро увезены. Власти пытались остановить распространение новостей об этом событии.



Это был всего лишь предвестник того, что рабочий класс Италии мог и готов перейти к открытой революции. Но это был не первый случай, когда итальянские государственные власти стреляли и убивали протестующих рабочих. Существовала долгая история насильственных государственных репрессий против рабочих протестов. Одна из самых известных имела место еще в 1898 году — резня Бэва-Беккэриса, названная в честь генерала, который приказал расстреливать рабочих во время массовых продовольственных бунтов в Милане. 7 мая 1898 года 60000 бастующих рабочих двинулись маршем к центру Милана. Генерал Бэва-Беккэрис разместил свои войска на Пьяцца дель Дуомо, главной центральной площади Милана. По мере продвижения рабочих генерал отдавал приказ стрелять по демонстрантам, в том числе и из артиллерии. Восемьдесят демонстрантов были убиты и 450 ранены, согласно официальным заявлениям. Исследовательский институт США: Европа теряет доверие к НАТО



После Первой мировой войны в Италии поднялась огромная волна рабоче-крестьянской борьбы. Крестьяне захватывали земельные наделы, в особенности на юге, в то время как в промышленных центрах, главным образом на севере, рабочие занимали фабрики. Однако это не переросло в революцию (почему — тема для отдельной статьи).



Как только непосредственная угроза революции миновала, буржуазия нанесла ответный удар с удвоенной силой. Она начала поддерживать и финансировать фашистов Муссолини, используя их в качестве ударных отрядов против революционных рабочих.



Муссолини основал свою фашистскую партию в 1919 году, и первоначально вокруг него были собраны лишь небольшие силы. Но после того, как деньги богатых капиталистов начали сыпаться рекой, партия Муссолини начала крепнуть. Взамен Муссолини и его фашистские банды проводили рейды против профсоюзов и социалистических организаций, а также запугивали деятелей КПИ. На пике могущества партии Муссолини, в 1922 году, он организовал знаменитый "марш на Рим", когда король назначил его премьер-министром. Диктатура была объявлена позже, в 1926 году.



Что означал фашизм для рабочего класса

В апреле 1926 года профсоюзы были заменены фашистскими "корпорациями", находившимися под прямым контролем режима. Право на забастовку было отменено. Это был ответ революционному движению 1918-1920 годов, в ходе которого рабочие добились значительного повышения заработной платы и восьмичасового рабочего дня. В мае 1927 года было введено 10-процентное сокращение заработной платы, за которым в октябре того же года последовало дальнейшее сокращение, что привело к общему ежегодному сокращению заработной платы на 20 процентов. В 1930 году ассоциация итальянских промышленников потребовала дальнейшего снижения затрат на рабочую силу, и режим ввел еще 8-процентное сокращение заработной платы, а в 1934 году — еще одно. И хотя, столкнувшись с высокой инфляцией в середине — конце 1930-х годов, режим был вынужден пойти на некоторое повышение заработной платы, общее сокращение реальной заработной платы рабочих между 1922 и 1943 годами составило 25 процентов.



В процессе укрепления своей власти фашистские банды организовали систематическую кампанию поджогов офисов Коммунистической партии, Социалистической партии и профсоюзов, нападений на собрания рабочего движения и убийств ключевых рабочих и крестьянских лидеров. По словам Гаэтано Сальвемини (цит. по книге “Le origini del fascismo in Italia”),



"около трех тысяч человек погибли от рук фашистов в течение двух лет".

Самым известным был случай Джакомо Маттеотти, члена Социалистической партии, который публично осудил выборы 1924 года как обман, обвинив правительство в фальсификации и мошенничестве. Он был убит 10 июня того же года. Убийцы действовали по прямому приказу самого Муссолини, который к тому времени уже был премьер-министром.



Черчилль, американский посол, папа римский — все поддерживали Муссолини

Какова была реакция "демократического Запада" на всё это? Уинстон Черчилль, которого впоследствии, во время Второй мировой войны, представили как "борца за демократию и свободу", сказал Муссолини на пресс-конференции в Риме в январе 1927 года следующее: Легализация боевиков: Киеву понадобились ЧВК



"Если бы я был итальянцем, я уверен, что был бы всецело с вами от начала до конца вашей победоносной борьбы против звериных аппетитов и страстей ленинизма".

Тот факт, что позднее Черчилль вступил в конфликт с Муссолини, вовсе не был связан с борьбой за демократию. Это было связано с тем, что Италия в конечном счете встала на сторону Гитлера и угрожала жизненно важным интересам Великобритании. Но в своем сокрушении итальянского рабочего класса Черчилль полностью поддержал Муссолини.



Таков был подход ведущего британского буржуазного политика. Но какова была точка зрения американских лидеров? В 1928 году в Нью-Йорке был опубликован английский перевод автобиографии Муссолини. Предисловие к книге написал бывший посол США в Италии (с мая 1921 по февраль 1924 года) Ричард Уошберн Чайлд.



Приведенных ниже предложений, взятых из предисловия к этой книге, достаточно, чтобы указать, поддерживали ли “демократические” Соединенные Штаты Муссолини:

"Я хорошо знал человека, который теперь наконец написал характерно, прямо и просто о том себе, к которому я питаю глубокую привязанность… в наше время можно проницательно предсказать, что ни один человек не проявит величия, равного величию Муссолини… я знал его еще до того, как мир в целом, за пределами Италии, когда-либо слышал о нем… когда я впервые увидел его, он пришел в мою резиденцию незадолго до похода на Рим".

В мемуарах Ричарда Уошберна Чайлда "Дипломат смотрит на Европу" (1925) есть глава о Муссолини, полная похвал фашистам, и он ясно видит в них спасителей Италии и оплот против угрозы коммунизма.



А как насчет католической церкви? Пий XI был закоренелым антикоммунистом. «У нас много интересов, которые нужно защищать», — заявил папа вскоре после похода Муссолини на Рим в 1922 году. Муссолини опирался на папу, чтобы укрепить свою власть и достичь своих политических целей. Позже официальная католическая иерархия создала миф о том, что церковь боролась с фашизмом. Хотя некоторые местные священники действительно были на стороне простых людей, Ватикан при Пии XI сыграл важную роль в том, чтобы помочь Муссолини укрепить свою власть. Муссолини выразил свою благодарность в восстановлении многих привилегий, ранее утерянных церковью.



Таким образом, мы видим, как буржуазный “демократический” член “матери всех парламентов”, американский дипломат и лидер католической церкви без колебаний поддерживал кровавый режим, ответственный за гибель стольких людей, просто потому, что это было в их материальных интересах. Те же самые люди нападали на большевиков за их насилие, опять-таки не за насилие само по себе, а за то, что это было революционное насилие, осуществляемое в защиту рабочих и крестьян, отстранявших от власти капиталистов и помещиков. Мы видим, как эти люди используют и потворствуют насилию, когда оно направлено на защиту частной собственности.



Резня китайских коммунистов в 1927 году

Китайская революция 1925-1927 годов была еще одним историческим моментом, когда рабочие попытались взять свою судьбу в свои руки. Однако из-за слабости китайского рабочего класса попытка провалилась. Поражение революции опять же привело к страшной кровавой бане с десятками тысяч убитых рабочих.



В течение 1927 и 1928 годов имела место серия массовых убийств, первая из которых произошла в Шанхае в марте-апреле 1927 года. Тысячи активистов были убиты. В мае Гоминьдан устроил еще одну резню в Чанше, когда было убито около 10000 коммунистов. В период с апреля по декабрь 1927 года, по оценкам историков, было казнено 38000 человек и еще больше было заключено в тюрьму. В период с января по август 1928 года более 27000 человек были приговорены к смертной казни. К 1930 году Коммунистическая партия Китая подсчитала, что около 140000 человек были убиты или умерли в тюрьме. В 1931 году было казнено еще 38000 человек.

Бум мошенничества с банковскими картами: мошенники-одиночки или отлаженная система

Все это делалось при поддержке всех империалистических держав, в первую очередь США и Англии. Опять же и западные империалисты, и местные помещики, и буржуа видели во всех этих убийствах необходимость сохранения своего господства над китайскими массами.



Япония вторгается, но приоритет Чана — уничтожить коммунистов

Много говорилось о миллионах, погибших в ходе многолетних боев в Китае, но ответственность за это лежит на китайских капиталистах, помещиках и империалистах, интересам которых они служили. Они не были готовы отказаться от своей земли и своих прибылей. Китайская буржуазия считала более важной борьбу с коммунистами, чем отражение вторжения японцев. Это неоднократно демонстрировалось во время японского вторжения. Это не первый случай в истории, когда мы видим, что правящий класс имеет больше общего с вражескими захватчиками, чем с собственным народом.



Укрепив свою власть в 1927 году, Чан Кайши сосредоточил свое внимание на уничтожении коммунистов. Это положило начало тому, что позже стало известно как «Долгий марш», когда коммунисты бежали из городов и реорганизовывались в партизанскую армию в отдаленных районах. В 1931 году японцы вторглись в Китай, захватив Маньчжурию, а затем развернули войска в Центральном Китае, недалеко от Пекина. Но вместо того чтобы сосредоточить свои силы против японцев, Чан Кайши разместил основную часть своих сил вблизи Янаня, провинции, где сосредоточились коммунистические силы… Буржуазия не любит, когда ей напоминают, что она пришла к власти через кровавую революцию, а не через постепенные реформы. Когда старые правящие классы (феодалы, землевладельческая аристократия) отказывались уходить, революция была единственным способом продвижения общества вперед. Но тогда революция была в интересах поднимающейся буржуазии.В исторических буржуазных революциях, к примеру, в Английской революции 1642-1651 годов, или знаменитой Французской революции 1789 года, мы видим, что буржуазия, чтобы установить свое господство, прибегала к насильственной революции с большим кровопролитием и смертью. Хотя мы можем читать статьи об этих событиях, оплакивая «несчастных», попавших под удар буржуазии, мы не видим тех же осуждений, которые наваливаются на Великую Октябрьскую революцию.Почему это так? Ответ очень прост. Английская и французская революции привели к власти буржуазию, тот же самый класс, который правит сегодня. Они разорвали цепи старого феодального строя, сдерживавшего развитие капитализма, системы, находившейся в зачаточном состоянии, и заложили основу для огромного развития производительных сил, науки и техники. Вместе с этим появились и новые права, конечно, буржуазные, но тем не менее они были прогрессивными по сравнению с теми, которые господствовали при феодализме.В 1989 году во Франции — и во всем мире — прошли пышные торжества по случаю 200-летия Французской революции. Конечно, торжества игнорировали реальный смысл 1789 года. Это было больше связано со страхом перед новой революцией. Тем не менее, это событие было отпраздновано, несмотря на все насилие, смерть и кровопролитие.Но когда речь заходит о Октябрьской революции, все происходит по-иному. И причина ясна: Октябрьская революция покончила с капитализмом и помещичьим хозяйством, она отстранила от власти ненавистный царский режим и положила начало процессу строительства рабочего государства. Вот почему они так ненавидят ее – она дала пример рабочим всего мира, пример, на который они могли смотреть и которому могли подражать, когда во многих странах возникли массовые коммунистические партии, а Октябрьская революция отразилась по всему миру, от немецкой революции ноября 1918 года до испанской революции 1931-1937 годов.Именно потому, что Ленин и большевики показали, что рабочая революция возможна, что рабочие могут прийти к власти и начать процесс преобразования общества, столько внимания уделяется искажению исторической правды. Это не имеет ничего общего с применением насилия. Это просто изображение кровожадного, обезумевшего Ленина, изображение, которое можно использовать как пугало всякий раз, когда ставится вопрос о социальной революции как необходимом средстве достижения реальных изменений в обществе. Это делается для того, чтобы отпугнуть радикально настроенную молодежь и рабочих от коммунистов, марксистов.Октябрьская революция 1917 года была на самом деле относительно мирным событием. В главных городах поддержка большевиков к тому времени была настолько подавляющей, что старый режим просто рухнул и почти не оказал организованного сопротивления. Насилие началось после революции, так как началась Гражданская война. Она была начата потому, что старые эксплуататоры, царская земельная аристократия и капиталисты отказались принять волю народа, что повлекло за собой экспроприацию помещиков и капиталистов. Таким образом они развязали войну против советской власти. Большевики должны были дать отпор всем, что у них было, чтобы сохранить молодое рабочее государство.Правда в том, что, если бы Октябрьская революция не состоялась, революционные рабочие, крестьяне и солдаты были бы утоплены в крови. В конце августа — начале сентября 1917 года генерал Корнилов собрал свои войска в окрестностях Петрограда. Он подготовил свою так называемую дикую дивизию, опытных бойцов с Кавказа, чтобы войти в город и утопить революцию в крови.Его целью была не защита демократии, а установление военной диктатуры для восстановления старого порядка. Как пишет историк Майер в своей книге «Фурии: насилие и террор во французской и русской революция»:По мнению некоторых историков, Корнилов приказал не брать пленных и даже раненых не спасать с полей сражений. Его поражение от рук петроградских рабочих во главе с большевиками спасло русские массы от особенно жестокой диктатуры, которая была бы русской версией фашизма.Последовавший в годы Гражданской войны белый террор привел к гибели сотен тысяч мужчин, женщин и детей, а также к массовым расстрелам крестьян, поддержавших большевиков. Корнилов после побега из тюрьмы сказал: «…чем больше террор, тем больше наши победы». Когда он собирал свои силы (еще до формирования Красной Армии) для тотальной контрреволюционной войны, он поклялся, что его цели должны быть выполнены, даже если это означает «выжечь половину страны и пролить кровь трех четвертей всех русских». Корнилов также способствовал антисемитским погромам в попытке вернуть старые дореволюционные порядки царского режима.Когда мы говорим, что он хотел старого режима, давайте не будем забывать, что это был за режим. В январе 1905 года произошло событие, вошедшее в историю под названием Кровавого воскресенья. Перед Зимним дворцом собралась мирная демонстрация, в которой приняли участие около 140 тысяч человек, чтобы обратиться с петицией к царю. Ответ, который они получили, был горьким уроком, показом истинной природы царя и его режима. Войска открыли огонь по безоружным массам, убив сотни и ранив тысячи. Именно тогда царь Николай II стал известен как Николай Кровавый.Именно эта история объясняет ненависть русских масс к царскому режиму. А Ленин писал тогда из ссылки в Швейцарии:Если бы Корнилов победил в Гражданской войне, то было бы гораздо худшее «кровавое воскресенье». А что скажут теперь буржуазные историки? Без сомнения, они будут оправдывать это как необходимое средство поддержания установленного порядка, и мало что будет сказано о “насилии и кровопролитии”! Дело в том, что это была бы кровь, пролитая в защиту частной собственности, привилегий элиты, ее права эксплуатировать рабочих и крестьян и продолжать многовековые страдания бедных трудящихся масс.Чего действительно не могут признать господствующие буржуазные историки, так это того, что Октябрьская революция преуспела благодаря массовой поддержке рабочих и крестьян. В ходе последовавшей Гражданской войны по мере продвижения Красной Армии земля отбиралась у помещиков и раздавалась крестьянам. Всякий раз, когда армия белых захватывала районы, эти прогрессивные меры обращались вспять.В отчаянии Черчилль приказал применить химическое оружие против большевиков. Статья, появившаяся в сентябре 2013 года в The Guardian под названием «Шокирующее применение химического оружия Уинстоном Черчиллем», объясняет, что произошло в 1919 году:Было разработано новое химическое оружие, способное доставлять очень токсичный газ, — дифениламинхлорарсин. Ответственный за этот проект генерал-майор Чарльз Фоулкс назвал его «самым эффективным химическим оружием, когда-либо изобретенным». Этот газ вызвал неконтролируемую рвоту, кашель с кровью и обморок жертв.Сэр Кит Прайс, руководитель производства химического оружия, был убежден, что это очень быстро приведет к краху большевистской власти в Советском Союзе. В конце августа 1919 года несколько захваченных большевиками деревень подверглись бомбардировке снарядами, начиненными этим газом, но оружие оказалось менее эффективным, чем надеялся Черчилль, и очень скоро его применение было прекращено.Но давайте на минуту задумаемся. Здесь мы имеем дело с британским политическим лидером, которого те же историки, осуждающие насилие Красной Армии, называют демократом, и который был готов применить химическое оружие без разбора против русских крестьянских деревень. Опять же, контраст разительный до n-й степени.Если кто-то из читателей не убежден, что белый террор привел бы к кровавой резне, ему стоит посмотреть, что произошло с мужественными коммунарами во время недолгого существования Парижской коммуны в 1871 году. Скольким школьникам когда-либо рассказывали о том, что происходило в Париже в марте, апреле и мае того года? Ответ на этот вопрос может быть сведен к одному: поражению императора Наполеона III в сентябре 1870 года во Франко-прусской войне.В действительности Парижская коммуна была первым случаем в истории, когда рабочие сознательно пытались взять на себя управление обществом. Если кто-то хочет больше узнать об этом славном эпизоде в истории рабочего класса, он может прочитать труды Маркса "Гражданская война во Франции", Ленина "О Парижской коммуне", "Уроки Коммуны".Как только реакционным войскам Версальского режима удалось войти в Париж, началась систематическая резня коммунаров, и, по разным данным, от 18000 до 20000 коммунаров были казнены во время Semaine Sanglante ("Кровавой недели"), а тысячи других были либо заключены в тюрьму, либо отправлены в ссылку.События крушения Парижской коммуны показывают истинное лицо французской буржуазии перед лицом угрозы социальной революции, которая могла бы отнять у нее все привилегии и положить конец ее деспотическому правлению. По их мнению, такой уровень насилия был оправдан. Здесь мы снова видим, что не насилие само по себе является ключевым элементом в оценке того, было ли оно оправдано, а тот факт, что оно использовалось для защиты существующего порядка.В то время как в России происходила революция, в мире вспыхивали разнообразные революционные волнения, угрожавшие власти правящих классов в других странах. Одно из таких волнений произошло в Италии, где в августе 1917 года в Турине вспыхнули хлебные бунты, возглавляемые представителями рабочего класса, которые быстро переросли в массовые антивоенные выступления рабочего класса с вооруженными столкновениями между рабочими и государственными силами. В конце концов движение было жестоко подавлено, многие рабочие были убиты. По данным буржуазных источников, было убито не менее 50 человек, ранено 200, арестовано 822 рабочих. Другие источники говорят, что число погибших могло достигать 500 человек, поскольку тела были очень быстро увезены. Власти пытались остановить распространение новостей об этом событии.Это был всего лишь предвестник того, что рабочий класс Италии мог и готов перейти к открытой революции. Но это был не первый случай, когда итальянские государственные власти стреляли и убивали протестующих рабочих. Существовала долгая история насильственных государственных репрессий против рабочих протестов. Одна из самых известных имела место еще в 1898 году — резня Бэва-Беккэриса, названная в честь генерала, который приказал расстреливать рабочих во время массовых продовольственных бунтов в Милане. 7 мая 1898 года 60000 бастующих рабочих двинулись маршем к центру Милана. Генерал Бэва-Беккэрис разместил свои войска на Пьяцца дель Дуомо, главной центральной площади Милана. По мере продвижения рабочих генерал отдавал приказ стрелять по демонстрантам, в том числе и из артиллерии. Восемьдесят демонстрантов были убиты и 450 ранены, согласно официальным заявлениям.После Первой мировой войны в Италии поднялась огромная волна рабоче-крестьянской борьбы. Крестьяне захватывали земельные наделы, в особенности на юге, в то время как в промышленных центрах, главным образом на севере, рабочие занимали фабрики. Однако это не переросло в революцию (почему — тема для отдельной статьи).Как только непосредственная угроза революции миновала, буржуазия нанесла ответный удар с удвоенной силой. Она начала поддерживать и финансировать фашистов Муссолини, используя их в качестве ударных отрядов против революционных рабочих.Муссолини основал свою фашистскую партию в 1919 году, и первоначально вокруг него были собраны лишь небольшие силы. Но после того, как деньги богатых капиталистов начали сыпаться рекой, партия Муссолини начала крепнуть. Взамен Муссолини и его фашистские банды проводили рейды против профсоюзов и социалистических организаций, а также запугивали деятелей КПИ. На пике могущества партии Муссолини, в 1922 году, он организовал знаменитый "марш на Рим", когда король назначил его премьер-министром. Диктатура была объявлена позже, в 1926 году.В апреле 1926 года профсоюзы были заменены фашистскими "корпорациями", находившимися под прямым контролем режима. Право на забастовку было отменено. Это был ответ революционному движению 1918-1920 годов, в ходе которого рабочие добились значительного повышения заработной платы и восьмичасового рабочего дня. В мае 1927 года было введено 10-процентное сокращение заработной платы, за которым в октябре того же года последовало дальнейшее сокращение, что привело к общему ежегодному сокращению заработной платы на 20 процентов. В 1930 году ассоциация итальянских промышленников потребовала дальнейшего снижения затрат на рабочую силу, и режим ввел еще 8-процентное сокращение заработной платы, а в 1934 году — еще одно. И хотя, столкнувшись с высокой инфляцией в середине — конце 1930-х годов, режим был вынужден пойти на некоторое повышение заработной платы, общее сокращение реальной заработной платы рабочих между 1922 и 1943 годами составило 25 процентов.В процессе укрепления своей власти фашистские банды организовали систематическую кампанию поджогов офисов Коммунистической партии, Социалистической партии и профсоюзов, нападений на собрания рабочего движения и убийств ключевых рабочих и крестьянских лидеров. По словам Гаэтано Сальвемини (цит. по книге “Le origini del fascismo in Italia”),Самым известным был случай Джакомо Маттеотти, члена Социалистической партии, который публично осудил выборы 1924 года как обман, обвинив правительство в фальсификации и мошенничестве. Он был убит 10 июня того же года. Убийцы действовали по прямому приказу самого Муссолини, который к тому времени уже был премьер-министром.Какова была реакция "демократического Запада" на всё это? Уинстон Черчилль, которого впоследствии, во время Второй мировой войны, представили как "борца за демократию и свободу", сказал Муссолини на пресс-конференции в Риме в январе 1927 года следующее:Тот факт, что позднее Черчилль вступил в конфликт с Муссолини, вовсе не был связан с борьбой за демократию. Это было связано с тем, что Италия в конечном счете встала на сторону Гитлера и угрожала жизненно важным интересам Великобритании. Но в своем сокрушении итальянского рабочего класса Черчилль полностью поддержал Муссолини.Таков был подход ведущего британского буржуазного политика. Но какова была точка зрения американских лидеров? В 1928 году в Нью-Йорке был опубликован английский перевод автобиографии Муссолини. Предисловие к книге написал бывший посол США в Италии (с мая 1921 по февраль 1924 года) Ричард Уошберн Чайлд.Приведенных ниже предложений, взятых из предисловия к этой книге, достаточно, чтобы указать, поддерживали ли “демократические” Соединенные Штаты Муссолини:В мемуарах Ричарда Уошберна Чайлда "Дипломат смотрит на Европу" (1925) есть глава о Муссолини, полная похвал фашистам, и он ясно видит в них спасителей Италии и оплот против угрозы коммунизма.А как насчет католической церкви? Пий XI был закоренелым антикоммунистом. «У нас много интересов, которые нужно защищать», — заявил папа вскоре после похода Муссолини на Рим в 1922 году. Муссолини опирался на папу, чтобы укрепить свою власть и достичь своих политических целей. Позже официальная католическая иерархия создала миф о том, что церковь боролась с фашизмом. Хотя некоторые местные священники действительно были на стороне простых людей, Ватикан при Пии XI сыграл важную роль в том, чтобы помочь Муссолини укрепить свою власть. Муссолини выразил свою благодарность в восстановлении многих привилегий, ранее утерянных церковью.Таким образом, мы видим, как буржуазный “демократический” член “матери всех парламентов”, американский дипломат и лидер католической церкви без колебаний поддерживал кровавый режим, ответственный за гибель стольких людей, просто потому, что это было в их материальных интересах. Те же самые люди нападали на большевиков за их насилие, опять-таки не за насилие само по себе, а за то, что это было революционное насилие, осуществляемое в защиту рабочих и крестьян, отстранявших от власти капиталистов и помещиков. Мы видим, как эти люди используют и потворствуют насилию, когда оно направлено на защиту частной собственности.Китайская революция 1925-1927 годов была еще одним историческим моментом, когда рабочие попытались взять свою судьбу в свои руки. Однако из-за слабости китайского рабочего класса попытка провалилась. Поражение революции опять же привело к страшной кровавой бане с десятками тысяч убитых рабочих.В течение 1927 и 1928 годов имела место серия массовых убийств, первая из которых произошла в Шанхае в марте-апреле 1927 года. Тысячи активистов были убиты. В мае Гоминьдан устроил еще одну резню в Чанше, когда было убито около 10000 коммунистов. В период с апреля по декабрь 1927 года, по оценкам историков, было казнено 38000 человек и еще больше было заключено в тюрьму. В период с января по август 1928 года более 27000 человек были приговорены к смертной казни. К 1930 году Коммунистическая партия Китая подсчитала, что около 140000 человек были убиты или умерли в тюрьме. В 1931 году было казнено еще 38000 человек.Все это делалось при поддержке всех империалистических держав, в первую очередь США и Англии. Опять же и западные империалисты, и местные помещики, и буржуа видели во всех этих убийствах необходимость сохранения своего господства над китайскими массами.Много говорилось о миллионах, погибших в ходе многолетних боев в Китае, но ответственность за это лежит на китайских капиталистах, помещиках и империалистах, интересам которых они служили. Они не были готовы отказаться от своей земли и своих прибылей. Китайская буржуазия считала более важной борьбу с коммунистами, чем отражение вторжения японцев. Это неоднократно демонстрировалось во время японского вторжения. Это не первый случай в истории, когда мы видим, что правящий класс имеет больше общего с вражескими захватчиками, чем с собственным народом.Укрепив свою власть в 1927 году, Чан Кайши сосредоточил свое внимание на уничтожении коммунистов. Это положило начало тому, что позже стало известно как «Долгий марш», когда коммунисты бежали из городов и реорганизовывались в партизанскую армию в отдаленных районах. В 1931 году японцы вторглись в Китай, захватив Маньчжурию, а затем развернули войска в Центральном Китае, недалеко от Пекина. Но вместо того чтобы сосредоточить свои силы против японцев, Чан Кайши разместил основную часть своих сил вблизи Янаня, провинции, где сосредоточились коммунистические силы… Владимир Зырянов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





106 Источник Похожие новости Напрасный труд Когда насилие дозволено. Зловещий оскал капитализма К вам Помпео с визитом. О стычках на национальной почве в Казахстане Наука без «железного занавеса»: ученым разрешили общаться с иностранцами Коронавирус – только начало: вслед за разгулом болезни может прийти голод Бум мошенничества с банковскими картами: мошенники-одиночки или отлаженная система Новости партнеров