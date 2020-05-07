Когда наш полицейский получит право стрелять первым

Закон "О полиции" не менялся 10 лет. За это время прошла не одна реорганизация, различные мошенники и бандиты придумали сотни новых способов незаконного обогащения за наш счет. Террористы, используя пробелы в законодательстве стали более тщательно планировать свои бесчеловечные акты по специально созданным за границей злодейским методичкам. Цена отставания с каждым годом становится несоизмеримо велика: только в прошлом году при исполнении погибло 60 сотрудников полиции, более 3000 получили ранения.

Кадры из криминальных хроник говорят о том, что уже пора приводить российский закон "О полиции" к общепринятым в мире нормам. Тем более, что новый законопроект был разработан еще в 2019 году и внесен в Правительство России еще в декабре 2019 года.

"Комсомолка" изучила во время самоизоляции новеллы закона "О полиции", и пообщалась с правозащитниками, которые уверены, что обновленный закон "О полиции" спасет много жизней, а на жизнь законопослушных граждан влияния не окажет.

...А ПОЗДОРОВАТЬСЯ?

Сейчас, полицейский при обращению к гражданину обязан представиться: перечислить свою должность, звание, фамилию, подразделение. Новеллой закона полицейским разрешат представляться задержанному уже "после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий".

Что, как законопослушный гражданин вы уже возмущены такой анонимностью? А вот и не стоит: если полицейский в форме обращается к вам, чтобы вы переставили машину или просит предъявить документы, он конечно может представиться первым. Но будет не обязан это делать, если подозревает вас в правонарушении или ваши действия могут вот-вот привести к аварии или ЧП. Полицейский обеспечивает не вашу личную безопасность, а всего общества. А значит, он прежде всего действует в интересах большинства граждан.

- Зачастую эти секунды на представление могут стоить жизни не только сотруднику полиции, но и лицу, которому необходима помощь. И давайте не забывать, что после задержания сотрудник органов внутренних все - равно представится. То есть мы не лишаемся представления сотрудника правоохранительных органов, но получаем возможность оперативно реагировать на экстренную ситуацию, - заметил "Комсомолке" лидер Общественного движения "Гражданин" Юрий Шаркович.

Сейчас полицейский имеет право обнажить свое табельное огнестрельное оружие (пистолет) только после того, как злоумышленник отказывается подчиниться, стремиться сократить расстояние указанное полицейским с обнаженным оружием, либо пытается прикоснуться к оружию. Но скоро полицейским разрешат применять обнаженное оружие "в других ситуациях, когда действия правонарушителя будут им расценены, как угроза нападения". Например, если несмотря на все предупреждения человек замахнется на него (например, ножом) или попытается чем-то ослепить. По такой норме закона с 1996 года работают все сотрудники органов государственной охраны.

- Надо сказать, что изменения не носят радикальный характер. Такие стандарты для полицейских существуют во всех западных странах. По каждому применению оружия полицейские дают объяснения вышестоящему начальству, впоследствии прокуратуре, - уверен заместитель председателя Общественной палаты Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Владислав Гриб.

За примерами нападений на российских полицейских далеко ходить не надо. На днях "Комсомолка" рассказывала о нападении на московского участкового мигранта, который недавно получил российский паспорт. Этот самый паспорт полицейский забрал у 41-летнего Матмусаева, так как мужчина без маски сначала пытался скрыться, затем стал грубить, а потом и вовсе ударил лейтенанта по лицу. Только после того, как в дело вмешался персонально глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, суд решился арестовать новоиспеченного гражданина. Это уже после того, как следствие выяснило, что за несколько минут до нападения на полицейского Матмусаев нанес несколько колото-резаных ранений другому жителю столицы и возможно искал на улице другую жертву. Ей мог бы стать храбрый полицейский, который вместо того, чтобы применить табельное оружие, использовал прием вольной борьбы. Но если бы Матмусаев поборол лейтенанта, он бы получил доступ к пистолету с двумя обоймами. И кто знает, как бы он использовал эти 16 боевых патронов.

Так почему участковый не спешил обнажать свое табельное оружие?

- Данная поправка запоздала на много лет, и сотрудники полиции, поминуя горький опыт своих коллег, которые стали сами обвиняемыми, зачастую опасаются применять оружие в тех ситуациях, когда это совершенно необходимо, когда неприменение оружия может повлечь за собой тяжелые последствия для других лиц и для них самих. Я считаю, что сотрудник полиции должен быть с точки зрения права гарантирован от какого бы то ни было преследования, в случае если применение им оружия является совершенно необходимой мерой.Только в этом случае мы можем рассчитывать на эффективное исполнение сотрудниками полиции своих обязанностей, - объясняет поведение полицейских в подобных ситуациях ответственный секретарь Региональной общественной организации «Гражданская безопасность» Владимир Химаныч.

После принятия новеллы, подобных видео в социальных сетях с нападениями на полицейских должно стать меньше. А граждане, наконец, перестанут задаваться единственным вопросом, который у них возникал при просмотре: «Почему же сотрудник полиции до сих пор не применил табельное оружие, когда же граждане станут больше защищены от противоправных посягательств?»

- Ведение такого правового инструмента сохранит жизни сотрудникам полиции, сохранит жизни гражданам, и у нарушителей лишний раз возникнет тысяча вопросов – «А стоит ли ему совершать те действия, которые повлекут применение табельного оружия?», - считает лидер Общественного движения "Гражданин" Юрий Шаркович.

ПРИНЦИП "ВХОДА В МЕТРО"

Полицейский сейчас может осматривать граждан, находящихся при них вещи при проходе в общественные места или на объекты, где проводятся публичные и массовые мероприятия, а также не допускать туда граждан, отказавшихся подвергнуться такому осмотру. Новеллой уточнят полномочия полиции при оцеплении (блокировании) участков местности, жилых помещений, строений и других объектов. В рамках этих мероприятий полицейским разрешат "осматривать граждан и автомобили, в том числе с применением технических средств". Это позволит "воспрепятствовать перемещению в зону оцепления предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен".

Все это можно сравнить с теми мерами, которые уже давно работают в столичном метрополитене. Вы вправе отказать сотруднику охраны в личном досмотре, но и он также в праве отказать вам в пользовании метро. Все предельно справедливо.

Полицейские и участники следственной бригады должны быть уверены, что в багажниках припаркованных на месте теракта автомобиля нет второй бомбы (такое случалось, и не раз). А значит, подозрительные машины смогут вскрыть без повреждений (для этого есть электронные спецсредства) и проверить.

- Эти меры направлены для борьбы с современными преступлениями, в частности, каршеринг зачастую используется преступниками. Также сегодня появилась возможность организовывать массовые публичные мероприятия, это тоже требует особого подхода полиции, техника достигает таких высот, что полицейский должен проводить досмотр, именно на месте, иначе могут погибнуть люди, - пояснил член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

Эксперт также отметил, что в случае отсутствия владельца машины, полицейские будут нести материальную ответственность при вскрытии чужого автомобиля, а также будут обязаны сообщить о вскрытом авто ее владельцу в течении 24 часов.

Но при каких обстоятельствах вы, или ваш автомобиль может быть подвергнут такому тщательному осмотру?

- При ликвидации последствий аварии, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению массовых беспорядков, при розыске лиц, совершивших побег из-под стражи либо уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, при проведении контртеррористических операций, если полицейский увидел в закрытой машине ребенка или взрослого человека, которому необходимо оказать первую помощь, если в машине закрылся преступник или пьяный водитель, - перечислил Юрий Шаркович.

Важная деталь: перед вскрытием транспортного средства (если владелец находится в салоне) полицейский все же должен будет представиться и предъявить документы, разъяснить автовладельцу или находящимся в машине людям их права и причину своих действий. Тот же порядок действий полицейскому придется выполнить при вскрытии жилья или частного владения, где укрывается подозреваемый в преступлении.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ - ВСЕГДА ПРАВ

Еще одной новеллой предлагается установить норму, которая гласит: полицейский "не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию". Это положение призвано стать дополнительной гарантией правовой защиты сотрудника полиции. Если его действия в полной мере соответствовали требованиям Конституции и законов России, какая-либо ответственность будет исключаться.

- Прочитал текст законопроекта и пояснительную записку к нему. Лично я для себя угрозы не вижу, если полицейским будет предоставлено право осматривать автомобили для проверки заявлений и сообщений о происшествиях, а также, естественно, для задержания злоумышленников, если они в этих автомобилях находятся. Все эти меры, как и меры, в том числе, направленные на проникновение полицейских в жилье, жилые помещения, нежилые помещения, ограничительные меры должны привести как к более быстрому задержанию преступников и, в конце концов, могут сказаться на повышении уровня безопасности общества в целом. Что касается некоторых СМИ, которые написали, что "Правительство воспользовалось ситуацией ограничительных мер для принятия такого законопроекта", насколько я знаю этот законопроект разрабатывался с конца 2018 года и, по моему мнению, на сегодняшний день его принятие напрямую не связано со сложившейся ситуацией, - поделился своим мнением генеральный директор и председатель Правления Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Абрамов уверен, что законопослушные граждане никаких изменений в поведении полиции заметить не должны. А современное общество вооруженное смартфонами и улицы, которые переполнены видео камерами не позволят сотрудникам полиции злоупотреблять этими новеллами.

- В любом случае, контроль за деятельностью сотрудников полиции будет осуществляться как прокуратурой, так и посредством судебного контроля. Что в целом позволит соблюсти охраняемые законом интересы, - уверен член Ассоциации юристов России Александр Булавин.