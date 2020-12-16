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Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
16 декабря 2020, 05:30 • 145 • Политика
Новая битва за Белоруссию между Россией и США начнётся в феврале-марте, считает эксперт по СМИ Вадим Манукян. Он уверен, что в Минске попробуют реализовать сценарий украинского Майдана 2014 года.
Битва за Белоруссию между США и Россией разгорится с новой силой уже в феврале-марте 2021 года. Такое мнение высказал эксперт по комиссии Общественной палаты России по СМИ Вадим Манукян.
По его словам, в конце зимы и начале весны следует ждать новых провокаций и всплеска конфликта в Минске. Эксперт предполагает, что в Белоруссии попытаются реализовать ту же схему, что и на Украине в 2014 году.
При этом эксперт уточнил, планы США могут резко измениться. Он призвал дождаться инаугурации Джо Байдена. Манукян выразил надежду, что самый старый президент США всё-таки доживёт до этого события.
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