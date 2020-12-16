Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату

Битва за Белоруссию между США и Россией разгорится с новой силой уже в феврале-марте 2021 года. Такое мнение высказал эксперт по комиссии Общественной палаты России по СМИ Вадим Манукян.

По его словам, в конце зимы и начале весны следует ждать новых провокаций и всплеска конфликта в Минске. Эксперт предполагает, что в Белоруссии попытаются реализовать ту же схему, что и на Украине в 2014 году.

"Митингующих атакуют, побьют, распространят в социальных сетях видео и попробуют вызвать взрыв", - цитирует Nation News слова Вадима Манукяна.

При этом эксперт уточнил, планы США могут резко измениться. Он призвал дождаться инаугурации Джо Байдена. Манукян выразил надежду, что самый старый президент США всё-таки доживёт до этого события.