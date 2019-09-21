Когда на Украине ждать новый переворот: К Порошенко приехал режиссёр Евромайдана

Автор:

Кучер Егор

Не успели ещё украинцы привыкнуть к достаточно безликому началу президентства вчерашнего комика Владимира Зеленского, как впереди замаячили перспективы новой смены власти. По крайней мере, именно такую оценку визиту Леви дают политологи.

С мая 2019 года, когда у руля страны встал патронируемый олигархом Игорем Коломойским Зеленский вместе со своей командой, на Украине не произошло никаких особенных изменений. Война в Донбассе как шла, так и идёт, а сам новый президент делает очень расплывчатые заявления относительно дальнейшего политического курса.

Однако заметно и другое. Если предшественник шоумена и бывшая команда Евромайдана всё время заявляли о «российской агрессии» и пытались на всех уровнях навредить России, то нынешние власти, как кажется, ведут себя более осторожно.

В начале сентября между Украиной и Россией состоялся так называемый обмен удерживаемыми лицами – шаг, на который не решались Порошенко и его приближённые. Со стороны может показаться, что новые власти Украины уже намерены «усидеть на двух стульях», отказавшись от активного антироссийского курса и пытаясь лавировать в лучших традициях стратегии «и нашим и вашим». У украинских радикалов и националистов это вызывает серьёзные опасения. Более того, они прямо обвинили Зеленского в выдаче украинцев России, ведь в ходе обмена, как ни парадоксально, Киев менял своих граждан на своих же граждан.

Словно почувствовав эти опасения, а также новые угрозы, нависшие над Порошенко, в отношении которого продолжают возбуждать уголовные дела, в Киев приехал известный западный майданный идеолог Леви. Он также встретился с Зеленским, и разговор, судя по всему, был крайне напряжённым.

Бернар-Анри Леви. Фото: Panoramic / Globallookpress

Кто такой Бернар-Анри Леви

О персоне этого французского журналиста уже неоднократно писали и говорили многие. Его фигура – это не некто из разряда теневых кукловодов международных процессов. Леви действует совершенно открыто, лишь иногда блокируя доступ для СМИ на свои встречи, как это было во время беседы с Владимиром Зеленским.

Однако именно из-за достаточной открытости Леви общественности хорошо известна его деятельность – поддержка радикального глобализма везде, где это только возможно. Француз, которого также называют философом глобализма, начал активную деятельность в 1971 году, когда он поехал в Индию, чтобы делать репортажи о войне за независимость Бангладеш от Пакистана. Уже в 1990-х годах фокус внимания Леви перешёл на Европу, где он писал о конфликте в бывшей Югославии и выступил в защиту боснийских мусульман.

В 1999 году французский идеолог отметился сразу несколькими заявлениями. Во-первых, он призвал Запад признать Аслана Масхадова президентом Чечни, а главой правительства республики – главаря чеченских террористов Шамиля Басаева. Во-вторых, Леви был одним из первых, кто активно призывал НАТО начать бомбардировки в поддержку «Армии освобождения Косова». Француз писал в своих материалах, что для решения конфликта необходимо срочное военное вмешательство НАТО.

Далее активная деятельность Леви обнаруживается в 2008 году, когда он освещал нападение Грузии на Южную Осетию. Журналист тогда брал интервью у Михаила Саакашвили и возмущался «российской агрессией», когда началась операция по защите российских миротворцев и принуждению Грузии к миру.

Фото: Мукагов Владимир / ТАСС

В 2011 году французский журналист активно поддерживал военную интервенцию в Ливию и требовал отстранения от власти Муаммара Каддафи. Как ни удивительно, но Леви стал тогда одним из французских переговорщиков с повстанцами в Бенгази после убийства там американского посла Кристофера Стивенса. Затем с подачи тогдашнего президента Франции Николя Саркози Леви добился международного признания Национального переходного совета, называя его новым ливийским демократическим институтом.

С 2013 года тема Ливии больше не интересовала Леви, он не комментировал ту разруху, к которой привело западное вторжение в эту страну. Его теперь интересовала исключительно Сирия. Журналист призывал начать международное вторжение и остановить «кровавого диктатора» Башара Асада.

Дела украинские

Казалось бы, идеолог глобализма успел отметиться во всех горячих точках, и везде он старался добиться максимально жёсткого сценария, развязывания войны, поставок демократии на броне танков. И если таким кризисным регионом много лет является Ближний Восток, то Леви должен был продолжать участие в ближневосточных событиях.

Однако в 2014 году он приехал на Украину. Он не мог пройти мимо западно-либеральных глобалистских идей, которые зазвучали на Майдане в Киеве. Примечательно, что всякий раз после приезда Леви на Украину происходили кровавые события. Через три дня после того, как журналист уехал с Майдана, по площади начали работать снайперы, из-за чего волна насилия захлестнула Киев, а майданные протестующие набросились на «Беркут».

Революция требует крови. Благополучие нации дороже пролитой крови нескольких человек,

– заявлял тогда Леви.

В 2015 году он приехал в Краматорск, чтобы переговорить с украинскими военными командирами на местах. Через три дня украинские силовики открыли шквальный огонь по городу с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). В агрессии тогда была обвинена Россия и ополченцы ДНР.

Когда на Украине шла предвыборная кампания, Леви снова приехал в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который был тогда кандидатом. Интересно, что на двухчасовую беседу Леви и Зеленского журналисты допущены не были. Там могла работать только съёмочная группа, которую француз привёз с собой.

По данным источников, знакомых с ходом беседы, Леви жёстко разговаривал с Зеленским, который впоследствии отмалчивался об этой встрече. После разговора с Зеленским журналист написал статью для Wall Street Journal, в которой заявил, что этот кандидат не представляет собой ничего интересного.

«Парень, у которого есть глаза, но нет взгляда», – написал Леви.

Очень вероятно, что Зеленский оставил о себе такое впечатление сознательно, так как не хотел поддерживать очередной агрессивный сценарий, который мог ему навязывать Анри Леви. Сам же француз заявил, что у Зеленского нет политической программы и неясно, как он вообще будет управлять страной.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny / Globallookpress

Политика реваншизма

Политологи уже отмечали, что везде, где появляется Анри Леви, происходят перевороты, убийства, беспорядки и другие потрясения. Фактически его визит означает, что страна становится мишенью если уж не для военной силы, то для политических ударов со стороны глобалистов и западных чиновников, которые часто наделены большой властью (в том числе лоббистской) в своих странах. К мнению Леви прислушиваются, его статьи читают, так как они публикуются во влиятельных СМИ.

Впрочем, если военные и политики в целом одобряют то, что делает Леви на общественных (и, мы уверены, не только) началах, то учёные называют его безумцем. Французские философы так и не приняли его в свою среду. Подтверждением тому служат сразу несколько скандалов. Так, известный французский философ и политолог Жиль Делёз назвал методы Леви «гнусными», когда у него спросили, что он думает о так называемых новых философах. Другие учёные также осудили политического журналиста.

Очевидно, что Леви хочет снова включиться в повестку актуальных международных событий. В Сирии, однако, больше нет того градуса противостояния властей и оппозиции, как в 2013 году, нет «арабской весны» в Ливии, как в 2011 году. Есть Саудовская Аравия, однако вся риторика США по Ирану и ситуации с саудитами – это не вопрос насаждения демократии или глобализма, который в европейском понимании едва ли возможен в суннитских государствах Персидского залива.

И тогда Леви снова обратил свой взор на Украину. Приехав в мае, он составил мнение о силе и возможностях Зеленского. Теперь же, 20 сентября, француз встретился с Петром Порошенко. Отметим, что против бывшего президента Украины возбуждаются всё новые и новые уголовные дела. При этом он почему-то не торопится покидать страну, хотя имеет такую возможность.

Анри Леви открыто называет Порошенко своим другом, единомышленником и соратником. Если власть на Украине сегодня становится недостаточно радикальной, а конфликт на востоке замораживается, то, по меркам Леви, необходимо действовать.

Равной Порошенко фигуры, способной максимально консолидировать антироссийские силы, националистов и радикалов, попросту нет. Известно также, что Порошенко продолжает платить зарплату ветеранам АТО и националистам. И вероятно, делается это для того, чтобы в стране были вооружённые люди, готовые его поддержать. Пока что Леви наводит мосты и пытается вновь наладить поддержку Порошенко Западом.

Мне жаль Петра Порошенко, и я не смирился с его потерей. Это человек, который противостоял Путину, главнокомандующий, которого я сопровождал в Краматорске и с которым посещал пострадавших в результате неизбирательной бомбардировки со стороны пророссийских сепаратистов, доблестный гигант, за которым я следил посреди суровой украинской зимы, противостоящий невзгодам и одиночеству, – он заслуживает лучшего, чем просто быть уволенным по прихоти истории,

– заявил Анри Леви о Порошенко.

«Я уверен, что он ещё не сказал своего последнего слова», — добавил француз.

Едва ли эти слова нуждаются в подробных комментариях.