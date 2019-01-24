Когда на скамью подсудимых сядут организаторы Евромайдана, приговор Януковичу будет отменен - Корнилов

Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Обозреватель Владимир Корнилов уверен, что когда на скамью подсудимых сядут те, кто устроил Евромайдан на Украине 2014 года, приговор Януковичу будет отменен.

Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госзимену и пособничество в "ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации". Приговор прокомментировал для Царьграда обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

Он отмечает, что оглашение приговора удивительным образом совпало с предвыборной кампанией на Украине. Эксперт уверен, что данный судебный процесс, если его можно так называть, был использован для дополнительной легитимизации нынешней украинской власти.

"То есть используют этот процесс для дополнительной легитимизации нынешней украинской власти, то есть, собственно, тех людей, которые этот государственный переворот совершили и, соответственно, должны сидеть на скамье подсудимых", - разъяснил Владимир Корнилов в интервью Царьграду.

Он добавил, что украинский суд проявил редкую "гуманность", дав Януковичу 13 лет вместо 15. Правда, все при этом понимают, что Янукович не собирается там и дня проводить, в этой тюрьме. И что просто не признает этот приговор, поэтапно будет постепенно его опротестовывать в различных инстанциях, пока не дойдет до Европейского суда по правам человека.

"И имеет там все шансы, в принципе, и выиграть. Поскольку, конечно же, это был не юридический процесс, а чисто политический", - считает эксперт.

Корнилов уверен, что когда на скамью подсудимых сядут те, кто устроил госпереворот на Украине 2014 года, так называемый Евромайдан, приговор Януковичу будет отменен.