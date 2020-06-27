Когда на Руси жить хорошо: сравниваем экономики РФ сегодня и РСФСР 1980-х годов • 108 • Аналитика

Россию часто сравнивают по уровню экономического развития с РСФСР и обычно делают выводы не в пользу современного российского государства. Так когда "на Руси жить хорошо". Стала ли Россия жить хуже?





Прежде всего, стоит отметить, что рассматривать экономику в «черно-белых» красках не стоит, особенно когда речь идет о совершенно другой экономической системе, к тому же прекратившей свое существование тридцать лет назад.



Конец ХХ – начало XXI вв. для всего мира стали периодом колоссального технологического прорыва, который очень сильно изменил жизнь людей практически во всех странах. Например, сегодня даже бездомные пользуются мобильной связью, а в РСФСР 1980-х гг. стационарные домашние телефоны были установлены далеко не у всех. Но стоит ли рассматривать это как подтверждение превосходства экономики современной России над экономикой советской?



И у советской России (РСФСР), и у России современной – свои сильные и слабые стороны в плане экономического развития. К тому же, мы не можем судить, каких бы высот (или падений) достигла бы страна, не распадись в 1991 году Советский Союз и не произойди переход к рыночной экономике. Но некоторые показатели для сравнения уровня экономического развития современной России с РСФСР конца 1980-х годов привести все же стоит.



Агропром современной России демонстрирует успехи

В первую очередь, остановимся на важном для существования любого общества аспекте – продовольственном обеспечении. Его уровень неразрывно связан с развитием сельского хозяйства. На первый взгляд, в РСФСР сельское хозяйство было развито куда лучше, чем в современной России: достаточно проехать по некогда процветавшим, а ныне заброшенным совхозам и колхозам, чтобы еще больше укрепиться в правильности этого тезиса.



Но обратимся к цифрам. Сбор зерна: РСФСР 1987 года – 109 млн тонн в год, Россия 2019 года – 120 млн тонн. При этом в 2018 году было собрано 113 млн тонн зерна, а в 2017 году – и вовсе 135,5 млн . Сбор овощей: РСФСР 1987 года – 11,1 млн тонн, Россия 2019 года – 14 млн тонн. Зато «просел» сбор картофеля: в 1987 г. в РСФСР собирали 38 млн тонн картофеля, а в 2019 году в России – лишь 22,2 млн тонн. Но надо обратить внимание и на снижение удельной доли картофеля в питании россиян. Теперь он играет несравнимо меньшую роль в меню среднего россиянина, чем 30-40 лет назад. Редко кто сейчас держит дома запасы картошки, особенно если речь идет о городской квартире.



По производству яиц наблюдается его снижение. Так, в 1989 году производилось 49 млрд шт. яиц, в 2017 г. – 44,9 млрд шт. Если говорить о производстве молока, то разница более впечатляющая: в 1989 г. – 55,7 млн тонн молока, в 2017 г. – 31,2 млн тонн. Производство мяса также не демонстрирует особых успехов по сравнению с 1989 г., однако его потребление выросло с 67 кг до 89 кг. Весь вопрос в том, а точно ли сегодня это "мясо" в классическом понимании этого слова...







Легкая и тяжелая промышленность: в чем плюсы и минусы

Но не «хлебом единым», как говорится. Как обстоит ситуация с другими отраслями российской экономики? Текстильная промышленность явно ослабла: в 1989 году РСФСР производил 8700 млн м2 тканей, в 2017 г. Россия - 5957 млн м2 тканей. Однако никто и не говорит, что РФ является сильным игроком на мировом рынке тканей и легкой промышленности в целом: выдержать конкуренцию с Китаем, Индией, Бангладеш, Вьетнамом не так просто, учитывая стоимость рабочей силы в России и том же Бангладеш.



Автомобилей в современной России производится больше, чем во всем СССР: 1,56 млн автомобилей в 2018 г. против 1,332 млн автомобилей в 1987 году. При этом надо понимать, что часть производств осталась за пределами современной России. Также в Россию не прекращается поступление новых и бывших в употреблении автомобилей иностранного производства.



Доступность автомобилей также значительно повысилась. Сложно отрицать, что в современной России тот, кто хочет приобрести автомобиль, рано или поздно это делает, причем в относительно небольшой срок. Но здесь, опять же, говорить можно не столько о заслугах России, сколько об интеграции нашей экономики в мировой рынок и о технологическом прогрессе, а также о развитой системе кредитования, которая помогает стать хозяином своего автомобиля даже при небольшом заработке.







Однозначно повышается и уровень комфортности жилищных условий россиян. Несмотря на несомненные успехи СССР в жилищном строительстве, на обеспечение миллионов советских семей новыми на тот период квартирами в «хрущевках» и «брежневках», проблемы аварийного и ветхого жилья так до конца и не были решены. Но если взглянуть на частный сектор, особенно в крупных городах, то он за последние десятилетия очень изменился в лучшую сторону.



Другой вопрос - большинство современных россиян, даже получающих неплохие деньги за свою работу, не в состоянии решить жилищный вопрос без привлечения заемных средств в виде ипотечного кредитования, точно также, как и строительные компании не могут строить свои объекты без опоры на кредиты банков или собранные средства участников долевого строительства.



В то же время, ряд отраслей, успешно развивавшихся в советское время, сейчас находятся в весьма удручающем состоянии. Например, вплоть до последних лет в России фактически отсутствовало нормальное гражданское авиастроение. Лишь не столь давно был реализован проект SSJ-100, запущен проект МС-21, обсуждается перспектива создания сверхзвукового лайнера. По сравнению с другими развитыми странами мира, особенно США, Китаем, Японией, Республикой Корея современная Россия однозначно отстает в производстве электронной техники, рассчитанной на массовое потребление, а не военные нужды.



Инфляция, периодические обвалы рубля, зависимость от экспорта природных ресурсов, вопиющее социальное неравенство, вывод огромных средств за рубеж, закредитованность населения не придают лоска современной российской экономике. Проблем очень много и все они нуждаются в решении, которое вряд ли может иметь место в современной политической системе координат. Но и отрицать то хорошее, что есть в жизни современного российского государства, глупо и неправильно, как неправильно и анализировать экономику РСФСР (СССР) категорией "кроме галош, ничего особенно и не производили".



Использованы материалы:

Народное хозяйство СССР в 1987 году (Статистический ежегодник). М., 1988.

ФГОС. Россия в цифрах. М., 2018. Россию часто сравнивают по уровню экономического развития с РСФСР и обычно делают выводы не в пользу современного российского государства. Так когда "на Руси жить хорошо". Стала ли Россия жить хуже?Прежде всего, стоит отметить, что рассматривать экономику в «черно-белых» красках не стоит, особенно когда речь идет о совершенно другой экономической системе, к тому же прекратившей свое существование тридцать лет назад.Конец ХХ – начало XXI вв. для всего мира стали периодом колоссального технологического прорыва, который очень сильно изменил жизнь людей практически во всех странах. Например, сегодня даже бездомные пользуются мобильной связью, а в РСФСР 1980-х гг. стационарные домашние телефоны были установлены далеко не у всех. Но стоит ли рассматривать это как подтверждение превосходства экономики современной России над экономикой советской?И у советской России (РСФСР), и у России современной – свои сильные и слабые стороны в плане экономического развития. К тому же, мы не можем судить, каких бы высот (или падений) достигла бы страна, не распадись в 1991 году Советский Союз и не произойди переход к рыночной экономике. Но некоторые показатели для сравнения уровня экономического развития современной России с РСФСР конца 1980-х годов привести все же стоит.В первую очередь, остановимся на важном для существования любого общества аспекте – продовольственном обеспечении. Его уровень неразрывно связан с развитием сельского хозяйства. На первый взгляд, в РСФСР сельское хозяйство было развито куда лучше, чем в современной России: достаточно проехать по некогда процветавшим, а ныне заброшенным совхозам и колхозам, чтобы еще больше укрепиться в правильности этого тезиса.Но обратимся к цифрам. Сбор зерна: РСФСР 1987 года – 109 млн тонн в год, Россия 2019 года – 120 млн тонн. При этом в 2018 году было собрано 113 млн тонн зерна, а в 2017 году – и вовсе 135,5 млн . Сбор овощей: РСФСР 1987 года – 11,1 млн тонн, Россия 2019 года – 14 млн тонн. Зато «просел» сбор картофеля: в 1987 г. в РСФСР собирали 38 млн тонн картофеля, а в 2019 году в России – лишь 22,2 млн тонн. Но надо обратить внимание и на снижение удельной доли картофеля в питании россиян. Теперь он играет несравнимо меньшую роль в меню среднего россиянина, чем 30-40 лет назад. Редко кто сейчас держит дома запасы картошки, особенно если речь идет о городской квартире.По производству яиц наблюдается его снижение. Так, в 1989 году производилось 49 млрд шт. яиц, в 2017 г. – 44,9 млрд шт. Если говорить о производстве молока, то разница более впечатляющая: в 1989 г. – 55,7 млн тонн молока, в 2017 г. – 31,2 млн тонн. Производство мяса также не демонстрирует особых успехов по сравнению с 1989 г., однако его потребление выросло с 67 кг до 89 кг. Весь вопрос в том, а точно ли сегодня это "мясо" в классическом понимании этого слова...Но не «хлебом единым», как говорится. Как обстоит ситуация с другими отраслями российской экономики? Текстильная промышленность явно ослабла: в 1989 году РСФСР производил 8700 млн м2 тканей, в 2017 г. Россия - 5957 млн м2 тканей. Однако никто и не говорит, что РФ является сильным игроком на мировом рынке тканей и легкой промышленности в целом: выдержать конкуренцию с Китаем, Индией, Бангладеш, Вьетнамом не так просто, учитывая стоимость рабочей силы в России и том же Бангладеш.Автомобилей в современной России производится больше, чем во всем СССР: 1,56 млн автомобилей в 2018 г. против 1,332 млн автомобилей в 1987 году. При этом надо понимать, что часть производств осталась за пределами современной России. Также в Россию не прекращается поступление новых и бывших в употреблении автомобилей иностранного производства.Доступность автомобилей также значительно повысилась. Сложно отрицать, что в современной России тот, кто хочет приобрести автомобиль, рано или поздно это делает, причем в относительно небольшой срок. Но здесь, опять же, говорить можно не столько о заслугах России, сколько об интеграции нашей экономики в мировой рынок и о технологическом прогрессе, а также о развитой системе кредитования, которая помогает стать хозяином своего автомобиля даже при небольшом заработке.Однозначно повышается и уровень комфортности жилищных условий россиян. Несмотря на несомненные успехи СССР в жилищном строительстве, на обеспечение миллионов советских семей новыми на тот период квартирами в «хрущевках» и «брежневках», проблемы аварийного и ветхого жилья так до конца и не были решены. Но если взглянуть на частный сектор, особенно в крупных городах, то он за последние десятилетия очень изменился в лучшую сторону.Другой вопрос - большинство современных россиян, даже получающих неплохие деньги за свою работу, не в состоянии решить жилищный вопрос без привлечения заемных средств в виде ипотечного кредитования, точно также, как и строительные компании не могут строить свои объекты без опоры на кредиты банков или собранные средства участников долевого строительства.В то же время, ряд отраслей, успешно развивавшихся в советское время, сейчас находятся в весьма удручающем состоянии. Например, вплоть до последних лет в России фактически отсутствовало нормальное гражданское авиастроение. Лишь не столь давно был реализован проект SSJ-100, запущен проект МС-21, обсуждается перспектива создания сверхзвукового лайнера. По сравнению с другими развитыми странами мира, особенно США, Китаем, Японией, Республикой Корея современная Россия однозначно отстает в производстве электронной техники, рассчитанной на массовое потребление, а не военные нужды.Инфляция, периодические обвалы рубля, зависимость от экспорта природных ресурсов, вопиющее социальное неравенство, вывод огромных средств за рубеж, закредитованность населения не придают лоска современной российской экономике. Проблем очень много и все они нуждаются в решении, которое вряд ли может иметь место в современной политической системе координат. Но и отрицать то хорошее, что есть в жизни современного российского государства, глупо и неправильно, как неправильно и анализировать экономику РСФСР (СССР) категорией "кроме галош, ничего особенно и не производили". Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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