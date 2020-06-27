Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с ...
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
Главная / Аналитика

Когда на Руси жить хорошо: сравниваем экономики РФ сегодня и РСФСР 1980-х годов

27 июня 2020, 17:00  •  108 • Аналитика

Россию часто сравнивают по уровню экономического развития с РСФСР и обычно делают выводы не в пользу современного российского государства. Так когда "на Руси жить хорошо". Стала ли Россия жить хуже?



Прежде всего, стоит отметить, что рассматривать экономику в «черно-белых» красках не стоит, особенно когда речь идет о совершенно другой экономической системе, к тому же прекратившей свое существование тридцать лет назад.

Конец ХХ – начало XXI вв. для всего мира стали периодом колоссального технологического прорыва, который очень сильно изменил жизнь людей практически во всех странах. Например, сегодня даже бездомные пользуются мобильной связью, а в РСФСР 1980-х гг. стационарные домашние телефоны были установлены далеко не у всех. Но стоит ли рассматривать это как подтверждение превосходства экономики современной России над экономикой советской?

И у советской России (РСФСР), и у России современной – свои сильные и слабые стороны в плане экономического развития. К тому же, мы не можем судить, каких бы высот (или падений) достигла бы страна, не распадись в 1991 году Советский Союз и не произойди переход к рыночной экономике. Но некоторые показатели для сравнения уровня экономического развития современной России с РСФСР конца 1980-х годов привести все же стоит.

Агропром современной России демонстрирует успехи


В первую очередь, остановимся на важном для существования любого общества аспекте – продовольственном обеспечении. Его уровень неразрывно связан с развитием сельского хозяйства. На первый взгляд, в РСФСР сельское хозяйство было развито куда лучше, чем в современной России: достаточно проехать по некогда процветавшим, а ныне заброшенным совхозам и колхозам, чтобы еще больше укрепиться в правильности этого тезиса.

Но обратимся к цифрам. Сбор зерна: РСФСР 1987 года – 109 млн тонн в год, Россия 2019 года – 120 млн тонн. При этом в 2018 году было собрано 113 млн тонн зерна, а в 2017 году – и вовсе 135,5 млн . Сбор овощей: РСФСР 1987 года – 11,1 млн тонн, Россия 2019 года – 14 млн тонн. Зато «просел» сбор картофеля: в 1987 г. в РСФСР собирали 38 млн тонн картофеля, а в 2019 году в России – лишь 22,2 млн тонн. Но надо обратить внимание и на снижение удельной доли картофеля в питании россиян. Теперь он играет несравнимо меньшую роль в меню среднего россиянина, чем 30-40 лет назад. Редко кто сейчас держит дома запасы картошки, особенно если речь идет о городской квартире.

По производству яиц наблюдается его снижение. Так, в 1989 году производилось 49 млрд шт. яиц, в 2017 г. – 44,9 млрд шт. Если говорить о производстве молока, то разница более впечатляющая: в 1989 г. – 55,7 млн тонн молока, в 2017 г. – 31,2 млн тонн. Производство мяса также не демонстрирует особых успехов по сравнению с 1989 г., однако его потребление выросло с 67 кг до 89 кг. Весь вопрос в том, а точно ли сегодня это "мясо" в классическом понимании этого слова...



Легкая и тяжелая промышленность: в чем плюсы и минусы


Но не «хлебом единым», как говорится. Как обстоит ситуация с другими отраслями российской экономики? Текстильная промышленность явно ослабла: в 1989 году РСФСР производил 8700 млн м2 тканей, в 2017 г. Россия - 5957 млн м2 тканей. Однако никто и не говорит, что РФ является сильным игроком на мировом рынке тканей и легкой промышленности в целом: выдержать конкуренцию с Китаем, Индией, Бангладеш, Вьетнамом не так просто, учитывая стоимость рабочей силы в России и том же Бангладеш.

Автомобилей в современной России производится больше, чем во всем СССР: 1,56 млн автомобилей в 2018 г. против 1,332 млн автомобилей в 1987 году. При этом надо понимать, что часть производств осталась за пределами современной России. Также в Россию не прекращается поступление новых и бывших в употреблении автомобилей иностранного производства.

Доступность автомобилей также значительно повысилась. Сложно отрицать, что в современной России тот, кто хочет приобрести автомобиль, рано или поздно это делает, причем в относительно небольшой срок. Но здесь, опять же, говорить можно не столько о заслугах России, сколько об интеграции нашей экономики в мировой рынок и о технологическом прогрессе, а также о развитой системе кредитования, которая помогает стать хозяином своего автомобиля даже при небольшом заработке.



Однозначно повышается и уровень комфортности жилищных условий россиян. Несмотря на несомненные успехи СССР в жилищном строительстве, на обеспечение миллионов советских семей новыми на тот период квартирами в «хрущевках» и «брежневках», проблемы аварийного и ветхого жилья так до конца и не были решены. Но если взглянуть на частный сектор, особенно в крупных городах, то он за последние десятилетия очень изменился в лучшую сторону.

Другой вопрос - большинство современных россиян, даже получающих неплохие деньги за свою работу, не в состоянии решить жилищный вопрос без привлечения заемных средств в виде ипотечного кредитования, точно также, как и строительные компании не могут строить свои объекты без опоры на кредиты банков или собранные средства участников долевого строительства.

В то же время, ряд отраслей, успешно развивавшихся в советское время, сейчас находятся в весьма удручающем состоянии. Например, вплоть до последних лет в России фактически отсутствовало нормальное гражданское авиастроение. Лишь не столь давно был реализован проект SSJ-100, запущен проект МС-21, обсуждается перспектива создания сверхзвукового лайнера. По сравнению с другими развитыми странами мира, особенно США, Китаем, Японией, Республикой Корея современная Россия однозначно отстает в производстве электронной техники, рассчитанной на массовое потребление, а не военные нужды.

Инфляция, периодические обвалы рубля, зависимость от экспорта природных ресурсов, вопиющее социальное неравенство, вывод огромных средств за рубеж, закредитованность населения не придают лоска современной российской экономике. Проблем очень много и все они нуждаются в решении, которое вряд ли может иметь место в современной политической системе координат. Но и отрицать то хорошее, что есть в жизни современного российского государства, глупо и неправильно, как неправильно и анализировать экономику РСФСР (СССР) категорией "кроме галош, ничего особенно и не производили".

Использованы материалы:
Народное хозяйство СССР в 1987 году (Статистический ежегодник). М., 1988.
ФГОС. Россия в цифрах. М., 2018.
Илья Полонский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
27 июня 2020, 07:00
Кирилл Серебренников получил условный срок за хищения. Что происходит?
26 июня 2020, 14:00
Трамп "сдал" Косово: что он хочет в обмен?
27 июня 2020, 06:00
Никому не нужна бесплатная нефть: обратный эффект пандемии
27 июня 2020, 16:00
Теперь и свиньи: реформы добрались до главного богатства Украины
26 июня 2020, 18:00
Почему президент Египта угрожает ливийскому ПНС: о ситуации в Ливии
26 июня 2020, 17:00
Голову в песок. Зачем в Вильнюсе в самом центре города открыли пляж?
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Рос...
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и п...
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое пр...
27 июня 2020, 07:00
Кирилл Серебренников получил условный срок за хищения. Что происходит?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2020, 15:00
Сатановский: "Путина начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интересное"
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослуживцем
24 июня 2020, 01:00
Архив беглого банкира назвали разоблачением Путина: "Секрет Полишинеля..."
24 июня 2020, 17:00
"Ответ очень простой": Канделаки одним словом поставила на место Гордона после вопроса о Крыме
22 июня 2020, 19:00
Лидеры Европы отказываются ехать на Парад Победы в Москве
22 июня 2020, 09:00
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе рассказал Баранец
24 июня 2020, 00:00
Страны Европы переругались из-за российской статьи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.