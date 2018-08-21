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Когда на осине зацветет виноград: Белград объяснил сомнения в реалистичности проекта Великой Албании
21 августа 2018, 20:24 • 63 • В мире
Глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил сомнения, что Приштина установит контроль над Прешевской долиной.
В Белграде выразили сомнения относительно возможности Косова установить контроль над Прешевской долиной. Как заявил сербский глава МИД Ивица Дачич, желание Приштины контролировать регион на юге Сербии, граничащий с непризнанной республикой, в очередной раз свидетельствует, что сторона не готова к компромиссу.
Он также добавил, что это желание показывает, насколько в Косове хотят реализации своего проекта Великой Албании.
«Такое возможно, когда на осине зацветет виноград», - охарактеризовал это намерение Дачич сербским аналогом фразеологизма «когда рак на горе свистнет».
Он также отметил, что Приштина при желании установила бы контроль до города Ниша, взяла бы и половину Черногории, и половину Македонии, и север Греции.
Но при этом косовские албанцы абсолютно не понимают, что «ситуация в мире изменилась», заметил политик.
Накануне сообщалось, что власти непризнанной республики начали сбор документов для проведения работ по демаркации границы с Центральной Сербией, передает ТАСС.
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