Когда на осине зацветет виноград: Белград объяснил сомнения в реалистичности проекта Великой Албании

В Белграде выразили сомнения относительно возможности Косова установить контроль над Прешевской долиной. Как заявил сербский глава МИД Ивица Дачич, желание Приштины контролировать регион на юге Сербии, граничащий с непризнанной республикой, в очередной раз свидетельствует, что сторона не готова к компромиссу.

Он также добавил, что это желание показывает, насколько в Косове хотят реализации своего проекта Великой Албании.

«Такое возможно, когда на осине зацветет виноград», - охарактеризовал это намерение Дачич сербским аналогом фразеологизма «когда рак на горе свистнет».

Он также отметил, что Приштина при желании установила бы контроль до города Ниша, взяла бы и половину Черногории, и половину Македонии, и север Греции.

Но при этом косовские албанцы абсолютно не понимают, что «ситуация в мире изменилась», заметил политик.

Накануне сообщалось, что власти непризнанной республики начали сбор документов для проведения работ по демаркации границы с Центральной Сербией, передает ТАСС.