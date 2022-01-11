Когда миротворцы ОДКБ вернутся домой: Генерал Сердюков рассказал о миссии в Казахстане

Заявление командующего миротворческими силами ОДКБ: миссия близится к завершению, скоро миротворцы вернутся домой.

Командование миротворцев ОДКБ разрабатывает план передачи казахстанским военным объектов, находящихся под охраной миротворцев. Об этом заявил командующий миротворческими силами ОДКБ генерал Андрей Сердюков.

Речь идёт о миротворческом контингенте, который пригласил в страну президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Перед миротворцами были поставлены три основные задачи: обеспечение безопасности стратегических объектов, содействие правоохранительным органам Казахстана и возвращение ситуации в стране обратно в правовое поле.

И похоже, что миссия миротворцев близится к своему завершению. Это подтвердил и сам командующий миротворческими силами ОДКБ. Он указал, что после передачи взятых под охрану объектов правоохранительным органам Казахстана миротворцы вернутся домой.