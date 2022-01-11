|
Когда миротворцы ОДКБ вернутся домой: Генерал Сердюков рассказал о миссии в Казахстане
11 января 2022, 21:55 • 98 • Политика
Заявление командующего миротворческими силами ОДКБ: миссия близится к завершению, скоро миротворцы вернутся домой.
Командование миротворцев ОДКБ разрабатывает план передачи казахстанским военным объектов, находящихся под охраной миротворцев. Об этом заявил командующий миротворческими силами ОДКБ генерал Андрей Сердюков.
Речь идёт о миротворческом контингенте, который пригласил в страну президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Перед миротворцами были поставлены три основные задачи: обеспечение безопасности стратегических объектов, содействие правоохранительным органам Казахстана и возвращение ситуации в стране обратно в правовое поле.
И похоже, что миссия миротворцев близится к своему завершению. Это подтвердил и сам командующий миротворческими силами ОДКБ. Он указал, что после передачи взятых под охрану объектов правоохранительным органам Казахстана миротворцы вернутся домой.
Подпишитесь на нас
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 января 2022, 13:40
|
06 января 2022, 03:05
|
09 января 2022, 03:25
|
10 января 2022, 19:05
|
06 января 2022, 03:05
|
11 января 2022, 10:15
|
05 января 2022, 10:10