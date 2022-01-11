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Когда миротворцы ОДКБ вернутся домой: Генерал Сердюков рассказал о миссии в Казахстане

11 января 2022, 21:55  •  98 • Политика
Заявление командующего миротворческими силами ОДКБ: миссия близится к завершению, скоро миротворцы вернутся домой.
Командование миротворцев ОДКБ разрабатывает план передачи казахстанским военным объектов, находящихся под охраной миротворцев. Об этом заявил командующий миротворческими силами ОДКБ генерал Андрей Сердюков.
Речь идёт о миротворческом контингенте, который пригласил в страну президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Перед миротворцами были поставлены три основные задачи: обеспечение безопасности стратегических объектов, содействие правоохранительным органам Казахстана и возвращение ситуации в стране обратно в правовое поле.
И похоже, что миссия миротворцев близится к своему завершению. Это подтвердил и сам командующий миротворческими силами ОДКБ. Он указал, что после передачи взятых под охрану объектов правоохранительным органам Казахстана миротворцы вернутся домой.

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