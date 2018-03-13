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Когда мир страшнее войны: мать шестерых детей убила 93-летнюю блокадницу
13 марта 2018, 22:39 • 161 • В России
Жестокое убийство произошло в селе Дёмкино Липецкой области. В собственном доме была найдена задушенной 93-летняя блокадница. Как вскоре выяснилось, пожилую женщину убила её односельчанка, многодетная мать. Она страдала от алкогольной зависимости и пришла к пенсионерке, чтобы одолжить денег на выпивку. Получив отказ, злоумышленница задушила бабушку и забрала её сбережения на общую сумму 50 тыс. рублей. Что известно преступнице и её жертве — в материале RT.
Reuters
Тихая жизнь липецкого села Дёмкино была нарушена жестоким преступлением. В своём доме была обнаружена мёртвой 93-летняя бабушка-блокадница. Сразу стало понятно, что пенсионерка была убита и ограблена. Односельчане были шокированы: бабушку любили и берегли, а сама она пережила блокаду и лишения войны. Однако пенсионерка была совсем одна: муж умер много лет назад, детей у неё так и не появилось.
Задушена собственным платком
Тело Дарьи Ивановны Дементьевой нашла её соседка, которая сразу обратилась в полицию. Полицейские по горячим следам в тот же день задержали односельчанку бабушки, многодетную мать Татьяну Пономарёву. Та быстро созналась в убийстве и дала показания, из которых сложилась картина произошедшего.
Накануне праздников, 7 марта, Татьяна Пономарёва выпила и пошла к своей соседке Дарье Ивановне в гости, чтобы занять денег. Бабушка отказала Пономарёвой, однако пьяная женщина решила получить деньги во что бы то ни стало.
Несмотря на опьянение, убийца действовала расчетливо: Пономарева попыталась скрыть улики, избавившись от платка Дарьи Ивановны и перчаток, в которых орудовала на месте преступления. Впрочем, это ей не помогло: в селе многодетная мать-пьяница пользовалась дурной репутацией, поэтому силовики отправились к ней домой в первую очередь.
«Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 93-летней участницы Великой Отечественной войны в селе Дёмкино заключена под стражу подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления. Действия 39-летней односельчанки следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили RT в Следственном комитете.
Еле пережила блокаду
RT поговорил с племянницей блокадницы, которая иногда навещала бабушку. Та рассказала, что Дарья Ивановна с трудом пережила тяжёлые годы блокады и уже давно жила совсем одна.
«Бабушка наша блокаду пережила, — рассказывает племянница Дарьи Ивановны. — Еле-еле пережила, как котёнок была, выходили её. Потом замуж вышла, переехала сюда, под Липецк. Работала дояркой, потом уборщицей в школе. Муж у неё около 30 лет назад умер, детей не было, только сестра здесь живёт в селе, Марья Ивановна. Вот уже давно на пенсии одна тут жила. А Пономарёва эта недавно поселилась, раньше тоже бабушек обижала, вот и до нашей добралась. Несколько раз судима была. Вышла, обокрала, села, вышла, обокрала, села — так и жила».
В администрации Дёмкинского поселения подтвердили, что Татьяна Пономарёва купила дом в Дёмкино совсем недавно. До этого она проживала в посёлке Колыбельское Липецкой области, где совершила разбоем в отношении пожилой женщины, за что отсидела пять лет. В Колыбельском живёт мать Татьяны, Екатерина Николаевна. Ничего хорошего о своей дочери в беседе с RT она не рассказала.
«Я уже полтора года с ней контакта не держу, — говорит Екатерина Николаевна. — У меня под опекой трое её детей старших, ещё двое в интернате, а одна девочка с её бывшим мужем гражданским живёт. Всего шесть детей у Татьяны. Родительских прав она лишена. Сейчас со старшими всё в порядке, я хочу опеку над всеми детьми взять. Ранее Татьяна дважды судима уже была, за разбой и какую-то бабушку обидела, не помню».
«Оказалась способной на убийство»
Свою дочь Екатерина Николаевна оправдать не пыталась, переживает только за её детей. Все, у кого RT брал комментарии относительно Татьяны Пономарёвой, в один голос заявляют об асоциальном характере женщины. Татьяна доставляла неудобства многим жителям Дёмкино и не раз пыталась занять денег на выпивку.
«Ей плевать и на уголовные сроки, и на всех своих шестерых детей, — рассказала RT одна из жительниц Дёмкино. — И нарожать ещё успеет, дело-то нехитрое. Только потом кто за ними следить будет, за детьми? А Дарья Ивановна наша золотая бабуля была, тихая, спокойная, никого не трогала, да и кого обидишь в 93 года? А Татьяна, ну ладно, пила, но убить! Она нам сразу не понравилась, как сюда приехала, много хлопот было, но такого мы не ждали».
Ветеранам Войны в Липецкой области помогают активисты «Волонтёров Победы». RT пообщался с одним из участников движения Фёдором Ракитиным.
«Я шокирован происшедшим. Ума не приложу, кто мог руку на ветерана поднять. У самой Дарьи Ивановны я не был, но были ребята из движения. Мы помогаем ветеранам, денег можем дать или по хозяйству помочь, общаемся. Не только по праздникам или круглым датам. Очень жаль, что так вышло c бабушкой. И так мало ветеранов осталось, их надо беречь», — рассказал Фёдор.
В ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге в собственной квартире была найдена мёртвой старейшая сотрудница Мариинского театра. Мацину Нину Захаровну, пережившую блокаду Ленинграда и более полувека проработавшую в театре, убила её сиделка с двумя сообщниками. Преступники украли пластиковые карты бабушки, однако не смогли подобрать пин-код. Так же они вынесли из квартиры фото Фёдора Шаляпина с автографом знаменитого певца.
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