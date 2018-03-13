Когда мир страшнее войны: мать шестерых детей убила 93-летнюю блокадницу

Жестокое убийство произошло в селе Дёмкино Липецкой области. В собственном доме была найдена задушенной 93-летняя блокадница. Как вскоре выяснилось, пожилую женщину убила её односельчанка, многодетная мать. Она страдала от алкогольной зависимости и пришла к пенсионерке, чтобы одолжить денег на выпивку. Получив отказ, злоумышленница задушила бабушку и забрала её сбережения на общую сумму 50 тыс. рублей. Что известно преступнице и её жертве — в материале RT.

Тихая жизнь липецкого села Дёмкино была нарушена жестоким преступлением. В своём доме была обнаружена мёртвой 93-летняя бабушка-блокадница. Сразу стало понятно, что пенсионерка была убита и ограблена. Односельчане были шокированы: бабушку любили и берегли, а сама она пережила блокаду и лишения войны. Однако пенсионерка была совсем одна: муж умер много лет назад, детей у неё так и не появилось.

Задушена собственным платком

Тело Дарьи Ивановны Дементьевой нашла её соседка, которая сразу обратилась в полицию. Полицейские по горячим следам в тот же день задержали односельчанку бабушки, многодетную мать Татьяну Пономарёву. Та быстро созналась в убийстве и дала показания, из которых сложилась картина произошедшего.

Накануне праздников, 7 марта, Татьяна Пономарёва выпила и пошла к своей соседке Дарье Ивановне в гости, чтобы занять денег. Бабушка отказала Пономарёвой, однако пьяная женщина решила получить деньги во что бы то ни стало.

Она задушила бабушку её же платком, обыскала дом, забрала сбережения пенсионерки на сумму в 50 тысяч рублей и ушла.

Несмотря на опьянение, убийца действовала расчетливо: Пономарева попыталась скрыть улики, избавившись от платка Дарьи Ивановны и перчаток, в которых орудовала на месте преступления. Впрочем, это ей не помогло: в селе многодетная мать-пьяница пользовалась дурной репутацией, поэтому силовики отправились к ней домой в первую очередь.

«Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 93-летней участницы Великой Отечественной войны в селе Дёмкино заключена под стражу подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления. Действия 39-летней односельчанки следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили RT в Следственном комитете.

Еле пережила блокаду

RT поговорил с племянницей блокадницы, которая иногда навещала бабушку. Та рассказала, что Дарья Ивановна с трудом пережила тяжёлые годы блокады и уже давно жила совсем одна.

«Бабушка наша блокаду пережила, — рассказывает племянница Дарьи Ивановны. — Еле-еле пережила, как котёнок была, выходили её. Потом замуж вышла, переехала сюда, под Липецк. Работала дояркой, потом уборщицей в школе. Муж у неё около 30 лет назад умер, детей не было, только сестра здесь живёт в селе, Марья Ивановна. Вот уже давно на пенсии одна тут жила. А Пономарёва эта недавно поселилась, раньше тоже бабушек обижала, вот и до нашей добралась. Несколько раз судима была. Вышла, обокрала, села, вышла, обокрала, села — так и жила».

Фото с проверки показаний на месте

© СУ СКР по Липецкой области

В администрации Дёмкинского поселения подтвердили, что Татьяна Пономарёва купила дом в Дёмкино совсем недавно. До этого она проживала в посёлке Колыбельское Липецкой области, где совершила разбоем в отношении пожилой женщины, за что отсидела пять лет. В Колыбельском живёт мать Татьяны, Екатерина Николаевна. Ничего хорошего о своей дочери в беседе с RT она не рассказала.

«Я уже полтора года с ней контакта не держу, — говорит Екатерина Николаевна. — У меня под опекой трое её детей старших, ещё двое в интернате, а одна девочка с её бывшим мужем гражданским живёт. Всего шесть детей у Татьяны. Родительских прав она лишена. Сейчас со старшими всё в порядке, я хочу опеку над всеми детьми взять. Ранее Татьяна дважды судима уже была, за разбой и какую-то бабушку обидела, не помню».

«Оказалась способной на убийство»

Свою дочь Екатерина Николаевна оправдать не пыталась, переживает только за её детей. Все, у кого RT брал комментарии относительно Татьяны Пономарёвой, в один голос заявляют об асоциальном характере женщины. Татьяна доставляла неудобства многим жителям Дёмкино и не раз пыталась занять денег на выпивку.

Однако никто из жителей посёлка не предполагал, что Пономарёва способна пойти на убийство.

«Ей плевать и на уголовные сроки, и на всех своих шестерых детей, — рассказала RT одна из жительниц Дёмкино. — И нарожать ещё успеет, дело-то нехитрое. Только потом кто за ними следить будет, за детьми? А Дарья Ивановна наша золотая бабуля была, тихая, спокойная, никого не трогала, да и кого обидишь в 93 года? А Татьяна, ну ладно, пила, но убить! Она нам сразу не понравилась, как сюда приехала, много хлопот было, но такого мы не ждали».

Ветеранам Войны в Липецкой области помогают активисты «Волонтёров Победы». RT пообщался с одним из участников движения Фёдором Ракитиным.

«Я шокирован происшедшим. Ума не приложу, кто мог руку на ветерана поднять. У самой Дарьи Ивановны я не был, но были ребята из движения. Мы помогаем ветеранам, денег можем дать или по хозяйству помочь, общаемся. Не только по праздникам или круглым датам. Очень жаль, что так вышло c бабушкой. И так мало ветеранов осталось, их надо беречь», — рассказал Фёдор.

В ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге в собственной квартире была найдена мёртвой старейшая сотрудница Мариинского театра. Мацину Нину Захаровну, пережившую блокаду Ленинграда и более полувека проработавшую в театре, убила её сиделка с двумя сообщниками. Преступники украли пластиковые карты бабушки, однако не смогли подобрать пин-код. Так же они вынесли из квартиры фото Фёдора Шаляпина с автографом знаменитого певца.