|
Когда Лондон ответит за свои преступления? Захарова ответила на провокацию МИД Британии
14 ноября 2021, 13:45 • 170 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения главы МИД Великобритании Элизабет Трасс в адрес Москвы.
Как отметила Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя западный материал о "чёткой ответственности" России за ситуацию на белорусско-польской границе и "тщательно разработанном кризисе", последние слова относятся к вторжению Британии в Ирак.
"45 тыс. британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать её граждан и разворовывать недра", - напомнила Захарова, назвав это вторжение "тщательно разработанным".
"Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять", - заключила официальный представитель МИД России.
Подпишитесь на нас
170
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 ноября 2021, 17:10
|
11 ноября 2021, 01:45
|
14 ноября 2021, 06:10
|
08 ноября 2021, 17:10
|
13 ноября 2021, 01:35
|
10 ноября 2021, 01:15
|
08 ноября 2021, 02:00