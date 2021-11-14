Когда Лондон ответит за свои преступления? Захарова ответила на провокацию МИД Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения главы МИД Великобритании Элизабет Трасс в адрес Москвы.

Как отметила Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя западный материал о "чёткой ответственности" России за ситуацию на белорусско-польской границе и "тщательно разработанном кризисе", последние слова относятся к вторжению Британии в Ирак.

"45 тыс. британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать её граждан и разворовывать недра", - напомнила Захарова, назвав это вторжение "тщательно разработанным".

"Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять", - заключила официальный представитель МИД России.