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Когда Лондон ответит за свои преступления? Захарова ответила на провокацию МИД Британии

14 ноября 2021, 13:45  •  170 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения главы МИД Великобритании Элизабет Трасс в адрес Москвы.
Как отметила Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя западный материал о "чёткой ответственности" России за ситуацию на белорусско-польской границе и "тщательно разработанном кризисе", последние слова относятся к вторжению Британии в Ирак.
"45 тыс. британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать её граждан и разворовывать недра", - напомнила Захарова, назвав это вторжение "тщательно разработанным".
"Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять", - заключила официальный представитель МИД России.

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