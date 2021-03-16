Когда Крым признают российским. Запад ставит невыполнимые условия

Страны Запада могут признать Крым российским только при одном условии - смены политических элит, которые заставят отказаться от поддержки НАТО и признать поражение военной и политической доктрин.

Только при условии смены власти страны Запада смогут признать полуостров Крым российским. При этом им придётся отказаться от поддержки НАТО в расширении на восток и признаться в поражении своей военной и политической доктрин. Но эти условия руководители западных держав назвали нереальными.

Пока же Запад категорически отказывается от признания Крыма российским, хотя понимает, что полуостров и его жители не нужны ни ему, ни Украине. Такой версией событий поделился с "РИА Новости" депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Он уверен, что все громкие заявления о завоевании Крыма Россией - это не что иное, как политическая спекуляция.

Собеседник подчёркивает, что Запад потакает Украине, которая отключает воду у "своих потенциальных жителей, перестаёт им платить пенсии и так далее, при этом крича, что Крым остаётся украинским". Он называет эту ситуацию "игрой".