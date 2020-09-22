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Когда коронавирус уйдёт из России: Глава Центра имени Гамалеи назвал примерные сроки

22 сентября 2020, 20:20  •  201 • Политика
Гинцбург назвал сроки окончания циркуляции коронавируса в России. По его словам, в течение 9-12 месяцев болезнь должна уйти из страны.
Коронавирусная инфекция - COVID-19 - исчезнет из России не раньше, чем через 9-12 месяцев. Такой прогноз дал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, где проходят испытания вакцины "Спутник V".
По словам главы центра, уже к ноябрю этого года будет выпущено примерно 5-6 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит в течение года привить большую часть граждан России. После чего болезнь перестанет распространяться в стране.
"Надеюсь, к ноябрю будет 5-6 млн доз вакцины, которые будут производиться на четырёх-пяти площадках. Это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать население, достичь уровня вакцинации 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя", - сказал Гинцбург на пресс-конференции.
Он добавил, что в ходе испытаний сыворотки лишь у 14-15% добровольцев проявились какие-либо побочные эффекты. Остальные 85% чувствуют себя отлично, у них нет никаких осложнений.

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