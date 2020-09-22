|
Когда коронавирус уйдёт из России: Глава Центра имени Гамалеи назвал примерные сроки
22 сентября 2020, 20:20 • 201 • Политика
Гинцбург назвал сроки окончания циркуляции коронавируса в России. По его словам, в течение 9-12 месяцев болезнь должна уйти из страны.
Коронавирусная инфекция - COVID-19 - исчезнет из России не раньше, чем через 9-12 месяцев. Такой прогноз дал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, где проходят испытания вакцины "Спутник V".
По словам главы центра, уже к ноябрю этого года будет выпущено примерно 5-6 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит в течение года привить большую часть граждан России. После чего болезнь перестанет распространяться в стране.
Он добавил, что в ходе испытаний сыворотки лишь у 14-15% добровольцев проявились какие-либо побочные эффекты. Остальные 85% чувствуют себя отлично, у них нет никаких осложнений.
201
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 сентября 2020, 04:20
|
18 сентября 2020, 17:20
|
20 сентября 2020, 13:20
|
21 сентября 2020, 07:40
|
20 сентября 2020, 16:05
|
16 сентября 2020, 22:15
|
19 сентября 2020, 21:45