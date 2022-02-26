Когда Киев сдастся армии России? Эксперты и СМИ дали прогнозы

Военные эксперты и СМИ Запада разошлись в прогнозах по способности Украины сопротивляться.

По итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Австрии Карлом Нехаммером стало известно, что власти Украины не имеют информации, сколько сможет продержаться Киев до вероятного захвата войсками России.

Ранее некоторые СМИ стран Запада дали свои прогнозы, как долго продержится украинская столица в ходе спецоперации России.

По сообщению Fox News, ещё за три недели до начала спецоперации России, в конце января 2022 года, генерал армии США Марк Милли дал прогноз, что в случае военных действий Киев "может пасть в течение 72 часов".

В последние дни также американское издание Newsweek сообщало, что, по данным разведки США, режим Зеленского в Киеве может продержаться против России около 96 часов. Источник оценил первые дни спецоперации и считает, что результат первых дней с 24 февраля - это "лишь начальная фаза масштабной кампании". Украина сначала подвергнется удару артиллерии и военной авиации, после чего начнётся полномасштабная операция на земле.

Источник издания отметил, что сопротивление ВСУ не окажет влияния на исход операции. Известно, что источник в окружении Зеленского сказал изданию, что Киев может быть сдан к выходным, передаёт Life.

25 февраля СМИ Украины и стран Запада стали сообщать, что президент Украины уже вывезен в бункер.

Министр обороны Британии Бен Уоллес в своём интервью Sky News не стал высказывать предположений по капитуляции Украины, однако отметил, что Россия "отстала от ожидаемого графика".

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков уверен, что цели спецоперации России выполняются с некоторым опережением графика. Эксперт считает, что на границе России и Украины цели операции будут достигнуты ко 2 марта, а Киев может быть под контролем уже к выходным. Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам с Украиной в случае прекращения сопротивления ВСУ.