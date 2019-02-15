Когда и как США стали империей

Американская провокация с подрывом собственного устаревшего броненосца «Мэн» в бухте Гаваны 15 февраля 1898 года стала поводом для начала испано-американской войны, по итогам которой США превратились в империю с претензией на мировое господство

Автор:

Латышев Сергей

Сегодня очередная годовщина подрыва в 1898 году американского броненосца «Мэн» в гавани Гаваны, ставшего поводом к началу испано-американской войны – первой войны нового типа за империалистический передел мира, в которой участвовали не только армии и флоты, но также ручные, прикормленные «повстанцы» и пресса. По итогам проходившего около четырех месяцев в Карибском бассейне и на просторах Тихого конфликта США стали полноценной империей, нацелившейся на подготовку – с помощью отлично зарекомендовавших себя гибридных технологий – глобального конфликта в интересах установления своего господства над миром.

Как ущербный броненосец смог показать наивысшую во флоте США «эффективность»?

Крайне неудачный по своей конструкции и являвшийся обузой для американского флота броненосец «Мэн», пришедший на Кубу для оказания моральной поддержки выступавшим на американские деньги против Испании кубинским «повстанцам», взлетел на воздух. В результате взрыва погибли 266 матросов. Капитан и офицеры, каюты которых находились далеко от места взрыва, выжили. К тому же почти все они праздновали в эту ночь день рождения своего коллеги на берегу, и это не было, разумеется, случайным совпадением. Не дожидаясь результатов расследования (вам это ничего не напоминает?), США обвинили во всём испанцев, которым это было совершенно не нужно.

Когда много позже обломки «Мэна» были подняты на поверхность и исследованы, установили, что корабль погиб от внутреннего взрыва. Так подтвердилось, что испанцы не могли иметь к нему ни малейшего отношения. Но эта правда годы спустя, когда дело бы сделано, была уже никому не нужна.

Эта стратегическая провокация была знаменательна тем, что американцы применили в ней не только взрывное устройство, но и оружие нового типа – желтую прессу, заведомую ложь и клевету на тему «наказать испанских убийц». Распространять их подрядились известные журналисты вроде Джозефа Пулитцера, в честь которого названа до сих пор считающаяся престижной премия. Играя на эмоциях и умело подпитывая шовинизм американцев, они мобилизовали общественность США на поддержку империалистических амбиций Вашингтона. Причём настолько успешно, что и сегодня этот оголтелый пропагандист американского империализма считается в США образцом, на который следует ориентироваться журналистам. В наши дни эту премию дают сплошь и рядом за очернение России.

Испания в роли мальчика для битья

В результате через два месяца между двумя странами уже шла война. Официально провозглашённая президентом США Уильямом Мак-Кинли цель – произвести «насильственное умиротворение Кубы» – была с лихвой перевыполнена, причём своей наглостью американцы вынудили старомодных испанцев самим объявить войну, победить в которой у них не было ни малейших шансов. Война закономерно закончилась тем, что хорошо и заранее подготовившиеся к ней американцы отобрали у одряхлевшей Испании её карибские и тихоокеанские владения – Пуэрто-Рико, Кубу, Филиппинские острова, Гуам, аннексировав за компанию и доселе независимые Гавайи, а через пару лет и Панаму, отторгнув её предварительно от Колумбии. Так, США получили заморскую колониальную империю с населением около 9 миллионов человек – ценою гибели 266 простых матросов «Мэна» (большинство из которых были неграми), «списания» ненужного боевого корабля и напоминавшей больше «прогулку» войны с испанцами в курортных регионах. Игра стоила свеч. И ставки стали расти: в прицеле США оказался затем весь мир.

Как это было

Разогрев до нужной кондиции общественное мнение, правительство США 18 апреля ультимативно потребовало от Испании признать независимость Кубы и вывести с острова войска. Испания, уже начавшая договариваться о завершении конфликта с кубинскими повстанцами, которых спонсировали, вооружали и пополняли добровольцами США, отвергла ультиматум. 23 апреля, после того как американцы установили морскую блокаду Кубы и начали захватывать испанские корабли, Мадрид объявил войну США.

Испано-американская война 1898 года стала первой империалистической войной нового типа. Фото: www.globallookpress.com

Основные военные действия развернулись на море в Вест-Индии (Куба и Пуэрто-Рико) и в Тихоокеанском регионе (Филиппины, Гуам). Первый удар США решили нанести по Маниле. Азиатская эскадра коммодора Дьюи (4 крейсера и 2 канонерки) неожиданно нагрянула в манильскую бухту и за семь часов боя, представлявшего из себя избиение в чистом виде, потопила всю допотопную испанскую эскадру. Испанцы потеряли 7 кораблей, 161 моряк был убит и ещё свыше 200 ранены. У американцев было семь раненых. Затем на Филиппинах высадился 6-тысячный американский десант.

Вместе с местными «повстанцами», мечты которых о независимости остались мечтами ещё более чем на полвека, американцы с боями захватили Манилу, а потом и все Филиппины, превратив их в своё «владение». Чтобы хоть как-то прикрыть этот грабёж, американцы заплатили после заключения мира испанцам за Филиппины, которыми те владели с XVI века, 20 миллионов долларов. За другие захваченные ими испанские колониальные территории не было заплачено ничего.

Другое крупнейшее морское сражение между молодым империалистическим хищником и дряхлой европейской колониальной империей состоялось у берегов Кубы, где американцы уничтожили шедшую на помощь осажденному гарнизону Гаваны испанскую эскадру адмирала Серверы – 4 броненосца и 3 миноносца. Всё было как на Филиппинах. Не готовые к современной войне испанцы потеряли все корабли: 375 моряков погибли, 1732 были ранены или попали в плен. Американские потери составили – 1 убитый и 10 раненых.

Не только на море, но и на земле некогда обладавшие безграничным мужеством испанцы не смогли оказать американским агрессорам достойного сопротивления. Фото: www.globallookpress.com

После этого на Кубе спокойно высадилась американская морская пехота; вместе с местными, находившимися на содержании США, а также американскими добровольцами они покончили с многовековым правлением Испании. В тот момент на острове пересеклись жизненные пути двух величайших политиков ХХ века – Франклина Рузвельта, командовавшего отрядом американских белых добровольцев, и Уинстона Черчилля, который подвизался в роли журналиста при испанской армии.

После американской победы на острове был создан марионеточный оккупационный режим. Затем американцы занялись Пуэрто-Рико. Война на этом карибском острове продлилась 19 дней. Её чаще назвали «пикником» или «прогулкой», так как американцы потеряли в ней всего трёх человек убитыми и 40 – ранеными.

Подводим итоги

10 декабря 1898 года в Париже был подписан мирный договор, согласно которому Испания отказывалась от своих прав на Кубу, Пуэрто-Рико с прилегающими островами, а также Гуам и Филиппины в Тихом океане. Куба стала формально независимым государством, а на самом деле американской колонией более чем на полвека, Пуэрто-Рико – «территорией» США, а Филиппины – их «собственностью», тоже ещё на полвека. Захваченные под шумок залпов корабельных орудий Гавайи получили лицемерный статус «самоуправляемой территории». Лишь когда шовинизма и расизма в США стало поменьше, «туземные» Гавайи получили в 1959 году статус американского штата, добавив 50-ю звездочку на их флаг.

Победа в этой почти бескровной для США войне принесла им статус великой морской державы, укрепила позиции американцев в Латинской Америке и предоставила форпост в Азии. Профинансированная и подготовленная США революция в Китае в 1911 году, активное участие американских финансовых олигархов наряду с британскими бизнес-магнатами и политиками в подготовке Первой мировой войны – всё это вытекало из испано-американской кампании 1898 года. И всего из одной «удачной» провокации – подрыва броненосца «Мэн» в бухте Гаваны 121 год назад. Политика США с тех пор, увы, нисколько не изменилась. Поэтому абсолютно необходимо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее.