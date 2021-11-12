Когда Госдума обсудит законопроект о QR-кодах: Зампред нижней палаты назвал дату

На совете Госдумы 15 ноября обсудят дату рассмотрения проекта о QR-кодах. "Я в этом даже не сомневаюсь", - отметил зампред нижней палаты парламента.

Совет Госдумы обсудит дату рассмотрения предложенных правительством законопроекта о QR-кодах в понедельник 15 ноября. Об этом зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов.

Речь идёт про проект поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Они предполагают введение соответствующих мер аж до июня 2022 года.

У нас совет Государственной Думы будет в понедельник, естественно на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь,

- заявил по этому поводу Неверов в комментарии для РИА Новости.

Он добавил, что в этот же день, скорее всего, парламентарии примут решение относительно того, когда поставить законопроект на рассмотрение.