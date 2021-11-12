|
Когда Госдума обсудит законопроект о QR-кодах: Зампред нижней палаты назвал дату
12 ноября 2021, 21:30 • 40 • Политика
На совете Госдумы 15 ноября обсудят дату рассмотрения проекта о QR-кодах. "Я в этом даже не сомневаюсь", - отметил зампред нижней палаты парламента.
Совет Госдумы обсудит дату рассмотрения предложенных правительством законопроекта о QR-кодах в понедельник 15 ноября. Об этом зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов.
Речь идёт про проект поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Они предполагают введение соответствующих мер аж до июня 2022 года.
- заявил по этому поводу Неверов в комментарии для РИА Новости.
Он добавил, что в этот же день, скорее всего, парламентарии примут решение относительно того, когда поставить законопроект на рассмотрение.
Подпишитесь на нас
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 ноября 2021, 01:45
|
07 ноября 2021, 10:50
|
09 ноября 2021, 04:15
|
06 ноября 2021, 02:10
|
09 ноября 2021, 15:55
|
07 ноября 2021, 15:30
|
06 ноября 2021, 00:25