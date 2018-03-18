«Когда горят танки ВСУ, остается лишь одно — угрожать России»

В Государственной Думе РФ скептически отозвались о громком высказывании Порошенко про припасенные «девять граммов свинца» на случай войны с Россией. Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что украинские политики соревнуются между собой «в ораторском мастерстве и хвастовстве», однако бесспорным лидером в этом занятии остается президент Украины Петр Порошенко.

«Когда горят танки ВСУ в Донбассе, то остается лишь одно — угрожать России, потому что с ней точно воевать не придется», — заявил депутат от Крыма.

Бальбек также пояснил, что Порошенко таким образом пытается переключить внимание украинцев с реально существующих проблем.

«Главная цель подобных заявлений — это подбадривание населения, что все не так плохо, и воспитание молодежи по принципу «все будет наше, дайте только время». Причем у Порошенко самые острые фразы засели из советских и российских фильмов. Даже выражение «девять граммов» он взял из песни героя советского фильма «Белое солнце пустыни»,

— подытожил депутат.

Ранее украинский глава Петр Порошенко, выступая в Краматорске в Донбассе, заявил: Украина «готова к отпору» и «припасет девять грамм свинца для каждого, кто придет к ним с мечом». По словам Порошенко, украинцев «несколько лет усыпляли колыбельными» о российском миролюбии. Он выразил убеждение, что делалось это для того, «чтобы [украинцы] не были готовы к российскому нападению».

Незадолго до выпадов Порошенко экс-председатель украинской радикальной экстремистской партии «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что Киев располагает возможностями для военного наступления на Кубань и захвата Ростовской области и Краснодара.

Ярош подчеркнул, что для «победы над Россией» украинцам нужно «провести зачистку Донбасса от антигосударственного элемента» и пойти на силовое возвращение Крыма в состав Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее обвинил Российскую Федерацию в «фактическом ведении третьей мировой войны». Министр иностранных дел Украины заявил, что РФ «сознательно» действует вопреки интересам Запада и трансантлантического сообщества, и поэтому необходимо создать антироссийскую коалицию — а Украина встанет «на передний рубеж».

По словам первого зампреда комитета Совфеда России по международным делам Владимира Джабарова, слова Климкина «не стоят выеденного яйца». Джабаров заметил, что раньше считал украинского министра более серьезным политиком, но его риторика свидетельствует о том, что Климкин всего лишь ретранслирует навязанный Западом антироссийский нарратив.

В середине февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, украинский президент Петр Порошенко заявил, что какие-либо взаимодействие и переговоры между Россией и Украиной будут возможны лишь после восстановления территориальной целостности Украины, «включая Крым».

Также он обвинил Россию в развязывании мировой войны. «Гибридная война, начатая Россией, превращается в мировую гибридную войну», — сказал Порошенко. По его словам, методы гибридной войны, «испытанные российским руководством в Украине», используются и в других регионах мира.

Российский сенатор Владимир Джабаров в ответ на это заявил, что Порошенко «вообще хотел бы, чтобы на карте мира не было России».

Стоит отметить, что несмотря на постоянные обвинения со стороны украинских властей по поводу «российской агрессии», никаких реальных доказательств приведено не было. Еще в конце весны 2017 года заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Киев не в состоянии в судебном порядке доказать присутствие армии России на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.