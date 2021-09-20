Когда Германия отвернется от "Северного потока – 2": немецкий экономист дал ответ

Фото: Bernd Wüstneck / ZB / www.globallookpress.com

Эксперт назвал условие нового обострения вокруг трубопровода

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" уже полностью достроена и готова к введению в эксплуатацию. Однако кривотолки вокруг нашего трубопровода не умолкают. Так, опытный немецкий экономист Урс Ункауф убежден, что война политических сил Германии в этом вопросе еще не завершена.



Представитель экспертного сообщества напомнил, что вскоре в ФРГ состоятся парламентские выборы. Если правящей партией станут "Зеленые", ситуация вокруг российских энергетических коммуникаций резко ухудшится.

Представители этой политической силы на каждом углу трубят о якобы пагубном влиянии нашего трубопровода на окружающую среду. Такой предлог антироссийские лоббисты используют для борьбы с "Северным потоком – 2". Разумеется, если они возьмут власть в Германии, обстановка вокруг введения газопровода в эксплуатацию будет нагнетаться.

Впрочем, по мнению немецкого экономиста, после формирования нового правительства в любом случае начнется пересмотр ряда договоренностей по балтийскому трубопроводу. Ункауф уверен, что новые власти ФРГ при любом составе будут действовать исходя из "новой зеленой парадигмы". Такое положение дел должно негативно сказаться на реализации российского энергетического проекта, пишут "Известия".

Тем временем, в Российской Федерации с оптимизмом смотрят в будущее. Так, зампред Совбеза Дмитрий Медведев с полной уверенностью заявил, что наша страна готова выстоять перед санкциями против "Северного потока – 2".