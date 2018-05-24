«Когда геополитика вмешивается в экономику»: почему США намерены «спасать» ЕС от российской энергозависимости

США должны продолжить работу по противодействию строительству газопровода «Северный поток — 2», чтобы снизить зависимость Европы от российского газа. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. В посольстве РФ считают, что Вашингтон стремится помешать Москве усилить влияние на европейских союзников. Как отмечают в экспертном сообществе, Америке невыгодно сотрудничество России с Европой в энергетической сфере.

США будут предпринимать дальнейшие шаги против строительства газопровода «Северный поток — 2», чтобы снизить зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов. Такое заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео во время обсуждения бюджета страны на следующий год.

По его словам, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа.

«У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России с помощью различных вариантов — обеспечить доставку (энергоресурсов. — RT) через Кавказ и другие страны», — цитирует РИА Новости главу внешнеполитического ведомства.

Он полагает, что у США «есть реальная возможность» снизить зависимость европейских стран от России по многим направлениям.

Майк Помпео

© Leah Millis / Reuters

Риторика времён Рейгана

В посольстве России в Вашингтоне объяснили, чем определена позиция Соединённых Штатов в отношении строительства «Северного потока — 2».

«Хотели бы напомнить, что кумир нынешних республиканцев — Рональд Рейган — также выступал против строительства советского газопровода в Германию в начале 1980-х годов. Его администрация вводила санкции против тех компаний, которые участвовали в этом проекте. Обоснование было тем же — не дать России усилить влияние на европейских союзников США», — говорится в заявлении дипмиссии.

Там отметили, что сегодня Америка вернулась к риторике 35-летней давности. Однако теперь американская администрация защищает тот газопровод, поскольку он был построен через Украину.

«Атакуя «Северный поток — 2», Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок», — считают в российском посольстве.

По словам дипломатов, Рейгану тогда хватило мудрости отменить свои санкции через пару лет ввиду их полной бессмысленности. В ведомстве также выразили надежду, что нынешняя администрация Соединённых Штатов сделает выводы «из истории раньше».

«Попытка держать союзников на коротком поводке»

Америке невыгодно, чтобы у России с Европой расширялось взаимодействие в энергетической сфере. Об этом заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«У нас есть исторический аналогичный пример: 40 лет назад строились газопроводы в Европу из СССР, с конца 70-х США накладывали санкции, сначала из-за Афганистана и из-за Польши. Теперь вместо Афганистана Сирия, вместо Польши — Украина, а санкции на нас продолжают накладывать. 40 лет назад Европа не стала присоединяться к санкциям в области энергетики и выразила протест. Газопроводы были построены, Украина за их счёт по 2—3 млрд в год получает. Сегодня мы имеем аналогичную ситуацию: для США невыгодно, чтобы расширялось взаимодействие с Россией, а развитие энергетических проектов является одной из самых прочных основ для развития взаимоотношений», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, имеющиеся газовые потоки США способны контролировать, потому что могут влиять на руководство Украины, с которым у них совпадают задачи в вопросе противодействия России и «Северного потока — 2», в частности.

Склад временного хранения труб около порта Мукран в Германии

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Эксперт подчеркнул, что противодействие «Северному потоку —2» — «попытка держать союзников на коротком поводке».

«Можно противодействовать давлением на конкретных лидеров, давлением на конкретные компании, постоянным обозначением своего недовольства. С одной стороны мы получаем лозунги и кричалки, но это взаимовыгодная зависимость между Россией и Европой. США могут расширить санкции и законы, ограничивающие деятельность европейских компаний, поскольку в этом есть строго европейский интерес. Германия хочет стать крупнейшим газовым хабом в Европе. В ответ европейцы либо потеряют субъектность, либо будут вынуждены ответить — и этот вариант более вероятен», — полагает Фролов.

Он не исключил, что европейцы могут ответить зеркально, что ударит по американской экономике. После этого ЕС будет вынужден обратиться к Китаю, а усиления его в Европе для Америки «смерти подобно», заметил эксперт.

Германия не поддалась на уговоры США

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на ФРГ, чтобы Берлин отказался от поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2». Так, глава Белого дома пытался убедить канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта во время их встречи в апреле.

Как отмечает издание, Меркель не поддалась на уговоры и заявила, что Брюссель готов предложить «более тесное сотрудничество» с США в газовой сфере, если американская сторона откажется от применения в отношении союза пошлин на сталь и алюминий.

О намерении противодействовать строительству «Северного потока — 2» власти США заявляют открыто. Так, заместитель директора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк во время своего выступления в Берлине сообщила, что Вашингтон даже не исключает введения санкций против участников этого проекта.

Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг критике реализацию «Северного потока — 2», заявив, что «речь идёт о российском влиянии».

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт опасается, что строительство газопровода «подорвёт энергобезопасность и стабильность Европы» и «даст России рычаг давления на Европу».

Однако в Германии выступили в поддержку газопровода. Как заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, препятствия для поставок газа из России не смогут автоматически заставить Европу переключиться на сжиженный газ из США, поэтому прямых выгод для Вашингтона быть не может.

Посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич подчеркнул, что решение по вопросам энергетической политики ЕС должны принимать сами европейцы. Правительство Германии, по его словам, считает, что «Северный поток — 2» внесёт вклад в «повышение надёжности энергоснабжения стран — членов Евросоюза».

Отметим, что строительство «Северного потока — 2» обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Сочи 18 мая. Российский лидер подчеркнул, что США действуют, руководствуясь собственными интересами.

«Трамп — не просто президент Соединённых Штатов сегодня, он ещё и крепкий, хороший предприниматель, — считает российский лидер. — Он продвигает ещё и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно, но это дорого. Это примерно на 25—30% даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе».