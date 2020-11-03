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Когда Донбасс вернётся на Украину? Баранец не смолчал после нового "плана капитуляции"

03 ноября 2020, 15:15  •  142 • Политика
После материала на портале "Репортёр" о некоем плане "слива" Донбасса, у некоторых мог возникнуть вопрос: и когда же Донбасс вернётся на Украину? Учитывая, что его "возвращают" ещё с 2014 года, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец не смолчал после нового "плана капитуляции" и в беседе с Царьградом раскрыл всю "кухню" подобных "планов".
Он отметил, что первое умение, которое невероятно важно в подобных вбросах, которые делают различные СМИ, причём не только украинские, но и некоторые российские, - умение высококлассно смешать правду и ложь. Что и сделал, по словам Баранца, портал Aviapro, выдав после "Репортёра" материал о капитуляции ДНР и ЛНР.
Первым делом эксперт перепроверил информацию в самом Донецке, причём сразу через несколько надёжных источников, которые не подтвердили эту ложь.
Причём в беседе с Царьградом, вероятно, уставший от бесконечного потока подобных вбросов, эксперт предельно понятно объяснил всю систему таких материалов о "капитуляции".
"Есть в ЛНР и ДНР определённые силы, которые страшно обижены на Москву - она их якобы завела, спровоцировала и подвесила. Вот такая группа среди людей в той и другой республике есть. На эту группу, действительно, надо обращать внимание. Тем более что эти люди сами выходят на нас и говорят об этом же. И им страшно неймется: ну когда же нас заберёт Россия?" - отметил эксперт.
Баранец объяснил, что в тысячах писем такие люди отмечают, что благодарны, конечно, за гумконвои и другую всяческую официальную и неофициальную помощь из России, "но это уже всё, мы уже не можем, как нам жить дальше?".
В связи с тем, что ответа ещё нет, эти люди "находят точки опоры в средствах массовой информации России, которые охотно хавают вот эту информацию, приукрашивают её и выдают", - сказал Баранец.
Одним из таких ресурсов, которые "хавают" такую информацию, Баранец назвал avia.pro.
"Что касается реального положения дел, что касается позиции правительства ЛНР-ДНР, то здесь нужно обращаться только к официальным источникам. Только то, что они говорят открыто, что можно зафиксировать, что можно проверить, только этому можно верить", - подчеркнул эксперт.
При этом, отметил Баранец, "впихнуть" свои вбросы в подобные ресурсы также пытаются и украинские спецслужбы вроде СБУ.
"Я должен сказать, что там сидят не лохи, не идиоты. Там сидят очень ловкие, ушлые хохлы провокационного типа, которые этим г… время от времени кормят тех, кто это г… охотно кушает", - сказал он, добавив, что эти материалы используют всё те же порталы вроде вышеуказанного.
Эксперт отметил, что на сегодняшний день подобных ресурсов около 20 в России.
"Если бы сегодня в России был конкурс информационнных сказочников, то avia.pro, безусловно, мог быть занять второе место, после "Эха Москвы", - подытожил собеседник Царьграда.

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