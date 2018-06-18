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Когда Донбасс станет единым?

18 июня 2018, 11:54  •  145 • Украина

Парламентарии ДНР и ЛНР создали совместную рабочую группу для унификации законодательств, что дало надежду на перспективу объединения республик.

Встреча депутатов Народных советов ДНР и ЛНР состоялась фактически в городе, условно разделяющем две части Донбасса, — в Дебальцево. Тридцать семь депутатов, представляющих каждую из республик, во главе со спикерами парламентов Денисом Пушилиным (ДНР) и Денисом Мирошниченко (ЛНР) обсудили общие вопросы и пришли к относительно единым выводам.

Вопросы, понятные всему Донбассу

Две русские республики объединила война, поскольку и Донецк, и Луганск уже пятый год борются с общим врагом. И операцию под Дебальцево вооружённые подразделения ЛНР и ДНР завершали совместно. И экономические вызовы, обусловленные непризнанным, в том числе и РФ, статусом, блокадой со стороны Украины, а также промышленной интеграцией Луганска и Донецка, — общие. В конце концов, угольный край если и был разделён, то исключительно административно. А населён он русскими людьми, но со своим особым степно-шахтёрским менталитетом, которые всегда узнают друг друга по характерному говору, шуткам и другим, порой непостижимым для людей со стороны, признакам.

И затрагиваемые на рабочем заседании парламентариев вопросы были в равной степени актуальны как для ДНР, так и для ЛНР. А речь шла, естественно, о войне и восстановлении наиболее пострадавших от украинской агрессии районов, формировании гражданского и арбитражного законодательств, работе местного самоуправления, социальной и жилищной политике. По итогам было принято решение создать постоянную рабочую группу для совместных консультаций и в перспективе — формирования единого для обеих республик законодательного пространства. «В первую очередь эта группа ставит цель изучить опыт, пакеты законов, которые уже приняты в республиках, — прокомментировал произошедшее Денис Пушилин. — Мы сможем воспользоваться наработками в законодательстве наших коллег из ЛНР, а они смогут воспользоваться нашими».

Единый и неделимый

Подобная постановка вопроса вновь возродила надежду на то, что расколотый на две, а на самом деле на три (есть ещё огромный кусок региона на Украине) части Донбасс сможет наконец стать единым.

«Об объединении республик говорят с 2014 года, даже на некоторое время создавался союзный парламент Новороссии, в который входили представители как от ЛНР, так и от ДНР, и я уверен, что мы видим новый шаг к этому, — прокомментировал ситуацию Царьграду донецкий политолог, ополченец Александр "Варяг" Матюшин. — Донбасс — это в первую очередь единый экономический район, неслучайно Артём в 1917 году строил здесь поначалу единую Донецкую, а затем и Донецко-Криворожскую республику. Существование двух самостоятельных государств в Донбассе — это, по большому счёту, недоразумение. Луганская Народная Республика с момента образования в 2005 году движения под названием Донецкая Народная Республика как самостоятельная организация никогда не планировалась».

Начало интеграционных процессов Матюшин связывает со сменой власти в соседней ЛНР.

«Мы видим, что уже убрали таможни, — отмечает эксперт. — Во время кризиса, когда снимали Плотницкого, наша республика поддержала нынешнего главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. В Донецке много товаров из ЛНР, в Луганске много товаров из ДНР, что говорит о существующем экономическом союзе, у нас хорошая взаимосвязанная логистика. Хочу отметить, что сейчас сделан первый реальный шаг на политическом уровне, на уровне депутатов, которых выбрал народ. В то же время в парламент Новороссии Олега Царева вошли лидеры уличного протеста по принципу "я руководил какой-то частью людей, которые штурмовали обладминистрацию, я и буду депутатом". Сейчас же, повторюсь, комиссия создана депутатами, которых уполномочил народ. И в этом я вижу первую ласточку по созданию союзного государства, неважно, как оно впоследствии будет называться. И неважно, насколько затянется этот процесс, появится единое государство через месяц или же после осенних выборов (глав, а также Народных советов ЛНР и ДНР — прим. Царьграда). Но предвижу, что его центром будет Донецк как промышленно более развитый и территориально более крупный город, его лидерство обусловлено исторически».

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Региональная ревность

При этом в ЛНР об объединении под знаменем Донецка говорят куда как острожнее, поскольку в местных жителях и по сей день живёт память о том, как в лихие девяностые «пришли дончаки и всё отжали». Под определением «отжали» имеется в виду средний бизнес, который забрала под себя более ушлая и жёсткая полукриминальная донецкая «элита». Крупные предприятия продолжала контролировать региональная власть в спайке с олигархами, мелкий бизнес барахтался в волнах постперестроечной экономики сам. Тем не менее даже при таком тотальном завоевании Луганска «донецкими» разница в экономическом развитии регионов сохраняется и по сей день. И она очевидна даже при путешествии из одной республики в другую. После нескольких часов тряски по ухабам и ямам в ЛНР авто въезжает на до безобразия ровные трассы в ДНР. При этом после событий «Русской Весны» Луганску не удалось сохранить свой промышленный потенциал, подавляющее большинство промышленных предприятий здесь не работают с 2014 года, либо работают в треть силы. На подконтрольной же Донецку территории ситуация прямо противоположная — здесь сейчас работают 80% промышленных предприятий.

Ещё при Украине луганчане довольно ревностно относились к перспективе быть просто провинцией Донецкой области, — рассказал Царьграду луганский публицист, музыкант и в прошлом активист "Русской Весны" Тихон Гончаров. — Разговоры о том, что нужно укрупнить Донецкую область и лишить Луганск статуса областного образования, велись уже тогда. На мой взгляд, здесь нужен деликатный подход при будущем объединении республик, надо как-то распределить функции управления, чтобы часть властных институтов была в Донецке, какие-то — в том же пограничном Дебальцево, какие-то — в Луганске».

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Гончаров также отметил, что прошедшая в Дебальцево встреча — не первое подобное мероприятие и «не первая декларация о намерениях начать интеграционные процессы, объединять законодательства».

«Можно сказать, что это ещё одно рядовое предприятие, которому особого значения придавать не стоит, — считает эксперт. — По-серьёзному наши власти будут делать только то, что им скажут советники из России. Поэтому только к осенним выборам будет что-то конкретно видно в этом направлении».

Вспомнить народную мудрость

Действительно, рука Москвы в политической жизни Донецка и Луганска при видимой самостоятельности обеих республик продолжает играть определяющую роль. При этом, с одной стороны, на официальном уровне Кремль продолжает говорить о приверженности давно и в открытую игнорируемым Киевом минским соглашениям, согласно которым оккупированная Украиной часть Донбасса так и остаётся под оккупацией Украины, а ЛНР и ДНР — не более чем ОРДЛО («отдельные регионы Донецкой и Луганской областей»), которым пытаются выбить хоть какую-то степень автономности. И в таком виде эта треть Донбасса интересна в плане «запихивания» назад на Украину как некий монолит.

С другой стороны, в «Минске» ДНР и ЛНР прописаны в качестве отдельных участников, а соответственно, есть исключительно крючкотворная заинтересованность в том, чтобы Донецк и Луганск никогда не стали единым целым. Что уж тут говорить о Новороссии.

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Популярный донецкий блогер и публицист Александр Жучковский считает, что и местные элиты заинтересованы сохранить за собой независимый друг от друга статус-кво. «Я не вижу предпосылок к объединению. То, что в Дебальцево собрались представители парламентов обеих республик, было более тесным сотрудничеством, не более, — считает эксперт. — Главы ЛНР и ДНР встречались и до этого, и были заявления по созданию единого экономического пространства. Но об объединении речи, в принципе, не ведётся. Политически нет никаких препятствий для воссоединения в плане общей идеологии. Но этому мешают исключительно амбиции местных лидеров».

И всё-таки надежда остаётся. На здравый смысл и на то, что все заинтересованные лица вспомнят уроки истории. Например, про Русь перед татаро-монгольским нашествием. Аналогия с XIII веком напрашивается сама собой, тем более что у границ русского Донбасса тоже стоит враг, не менее опасный, чем семь веков назад.

Алексей Топоров

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