Когда будут сняты ограничения: Лавров рассказал, как продвигаются дела с Италией

Россия надеется, что облегченный режим взаимных поездок с Италией скоро восстановится. Главное условие – взаимное признание вакцин, сообщил Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, когда будут сняты ограничения на поездки в Италию. Информации прозвучала пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Лавров отметил, что всё зависит от взаимным признанием вакцин от коронавируса. В настоящий момент вылететь в Италию можно только имея весомую причину.

Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран,

- заявил глава МИД России.

Напомним, что ранее итальянский посол не исключил, что свободное передвижение между Россией и Италией может быть возобновлено уже в сентябре этого года.