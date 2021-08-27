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Когда будут сняты ограничения: Лавров рассказал, как продвигаются дела с Италией
27 августа 2021, 15:45 • 95 • Политика
Россия надеется, что облегченный режим взаимных поездок с Италией скоро восстановится. Главное условие – взаимное признание вакцин, сообщил Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, когда будут сняты ограничения на поездки в Италию. Информации прозвучала пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Лавров отметил, что всё зависит от взаимным признанием вакцин от коронавируса. В настоящий момент вылететь в Италию можно только имея весомую причину.
- заявил глава МИД России.
Напомним, что ранее итальянский посол не исключил, что свободное передвижение между Россией и Италией может быть возобновлено уже в сентябре этого года.
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