Когда Билл Гейтс звонит, трубку берут лидеры всего мира. Так кто же "собачка"?

В марте на обложке британского журнала The Economist появился любопытный рисунок. Только теперь он стал понятен, пишут в Telegram-канале "Движение Сорок Сороков".

"Обезличенная рука обозначает мировую синархию, которая напрямую общается с инфернальным миром и всегда находится за кулисой. Их не видно", - сказано в сообщении.

Человек на поводке - собирательный образ. "Это и Меркели, и Чубайсы, и Грефы".

"Ну собачка - это мы, животные, загнанные в цифровой концлагерь, чтобы за пищу и воду лаять, прыгать, ходить на задних или передних лапках", - пишут авторы канала.

Скриншот: Telegram/@sorok40russia

И с ними трудно не согласиться, в условиях, когда частный фонд мультимиллионера может подменить собой государственную власть. Французская Le Monde посвятила Биллу Гейтсу огромную хвалебную статью. Журналист Сильви Кауфманн убеждена, что фонд этого бизнесмена всё усиливается и усиливается, и это якобы демонстрирует "отражение пробелов государств и ослабление мирового управления".

Дональд Трамп как президент США принял решение прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения в самый пиковый период пандемии коронавируса. Но об этом поговорили и забыли, а то, что Билл Гейтс направил на борьбу с коронавирусом 305 миллионов долларов, всё ещё обсуждают. Кауфманн называет основателя Microsoft "воплощением мягкой силы".

"Когда Билл Гейтс звонит, трубку берут лидеры всего мира", - пишет французская журналистка.

Она делает закономерный вывод, что Билл Гейтс - как бельмо на глазу у дипломатов и политиков. Он играет слишком важную роль и даже заменяет собой сразу несколько минздравов, но не отчитывается перед парламентом и не спрашивает у него разрешения.

"Он становится конкурентом государств, стремящимся ко всеобщему благу с помощью эффективно используемых колоссальных частных средств", - полагает Кауфманн.

Но ко всеобщему ли благу стремится Гейтс, как уверяет французская журналистка?

Учредитель телеканала Царьград, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев ранее заявлял, что вакцину от COVID-19, которая вот-вот появится, необходимо защитить от Билла Гейтса и его фонда, поскольку у американского предпринимателя есть свои интересы в фармацевтической сфере.

"В этой связи мы хотим понять, как фонд Гейтсов влияет на ВОЗ. Чтобы нам соответствующие органы, ответственные за закон и национальную безопасность, дали ответ на этот вопрос", - пояснял Малофеев.