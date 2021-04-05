Когда Белоруссия вернёт России долги: "Хотелось бы ошибаться, но…"

Когда Белоруссия вернёт России долги? Напомним, Минск возглавил список главных должников Москвы, сумма превышает 8 млрд долларов. Владимир Лепехин считает, что эти деньги не вернутся назад в РФ: "Хотелось бы ошибаться, но…"

Иностранные государства в сумме задолжали России 22 миллиарда долларов, отметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".

Среди самых крупных стран - должников Москвы Белоруссия ($8,1 млрд), Бангладеш ($2,4 млрд), Венесуэла ($1,84 млрд), Индия ($1,72 млрд), Вьетнам ($1,62 млрд) и ряд других государств.

Ситуацию в эфире "Первого русского" прокомментировал директор института стран ЕАЭС Владимир Лепехин. Он заметил, что эти данные учитывают не весь объём иностранного долга перед РФ.

Так, в итоговую сумму, представленную Всемирным банком, не вошёл $1 млрд, переданный Минску в декабре прошлого года. Кроме того, "забыли" и про $3 млрд, которые должна Украина.

Однако в любом случае общая цифра, по мнению эксперта, небольшая, и потому не вызывает особого беспокойства. Он обратил внимание, что Россия больше сама живёт в долг, нежели кредитует кого-то. По его данным, общий внешний долг нашей страны примерно в 20 раз перекрывает сумму в $22 млрд.