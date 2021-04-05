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Когда Белоруссия вернёт России долги: "Хотелось бы ошибаться, но…"

05 апреля 2021, 17:15  •  130 • Политика
Когда Белоруссия вернёт России долги? Напомним, Минск возглавил список главных должников Москвы, сумма превышает 8 млрд долларов. Владимир Лепехин считает, что эти деньги не вернутся назад в РФ: "Хотелось бы ошибаться, но…"
Иностранные государства в сумме задолжали России 22 миллиарда долларов, отметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".
Среди самых крупных стран - должников Москвы Белоруссия ($8,1 млрд), Бангладеш ($2,4 млрд), Венесуэла ($1,84 млрд), Индия ($1,72 млрд), Вьетнам ($1,62 млрд) и ряд других государств.
Ситуацию в эфире "Первого русского" прокомментировал директор института стран ЕАЭС Владимир Лепехин. Он заметил, что эти данные учитывают не весь объём иностранного долга перед РФ.
Так, в итоговую сумму, представленную Всемирным банком, не вошёл $1 млрд, переданный Минску в декабре прошлого года. Кроме того, "забыли" и про $3 млрд, которые должна Украина.
Однако в любом случае общая цифра, по мнению эксперта, небольшая, и потому не вызывает особого беспокойства. Он обратил внимание, что Россия больше сама живёт в долг, нежели кредитует кого-то. По его данным, общий внешний долг нашей страны примерно в 20 раз перекрывает сумму в $22 млрд.
Практически $9 млрд должна Белоруссия. Хотелось бы ошибаться, но, с моей точки зрения, это потерянные для России деньги. Если $20 млрд мы простили Африке не так давно, почему мы не может простить долг и Белоруссии? - подчеркнул Лепехин.

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