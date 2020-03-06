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Кофеманам на заметку: Учёные установили, как кофе влияет на способ мышления человека

06 марта 2020, 22:35  •  143 • Политика
Кофеин не стимулирует креативность, но помогает решать конкретные проблемы. Учёные протестировали влияние кофе на мышление человека.
Американские учёные выяснили, как кофеин влияет на мышление человека. Оказалось, что кофе не стимулирует креативность, как многие считают, но зато активизирует так называемое конвергентное мышление, отвечающее за нахождение конкретных решений. Подробности исследования были опубликованы в журнале Consciousness and Cognition.
Сообщается, что задачей учёных было выяснить влияние кофеина на конвергентный и дивергентный тип мышления. Первый тип отвечает за поиск конкретных решений проблемы, а также нахождение "правильных" ответов. Второй тип мышления связан с созданием идей и интересных и оригинальных решений. Этот тип мышления традиционно связывают с работой творческих людей.
Чтобы протестировать эффект от одной чашки крепкого кофе, были выбраны 80 добровольцев. Их разделили на группы и дали стандартные тесты на оценку уровней конвергентного и дивергентного мышления.
В результате выяснилось, что кофе не оказывает ровным счётом никакого влияния на мышление, связанное с созданием новых и необычных идей. Зато кофеин помогает лучше концентрироваться и решать конкретные проблемы.

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