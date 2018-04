Коэффициент политической воли Путина в противостоянии США и России: математический анализ • 143 • Аналитика



Чем окончится глобальное противостояние России и США? Как узнать столь волнующее нас и наши кошельки будущее? Чтобы его узнать, можно воспользоваться различными вариантами. Вот самые известные:



Можно спросить у астрологов. Многие отечественные астрологи уже составили свои натальные карты и уверены, что Россию в XXI веке ждёт процветание. Однако пока его не видно: доллар к рублю повышается, тарифы на ЖКХ увеличиваются, цены растут, от ливня принимаемых законов уже столько «геморроя» у простых людей, что впору впасть в отчаяние. К тому же за океаном есть свои астрологи и, возможно, они оплачиваются более щедро, чем наши. Ведь у нас в бюджете, как всегда, не хватает денег даже на то, чтобы прибавка к пенсиям превысила рост тарифов ЖКХ.





Можно раскинуть карты Таро. Но, как известно, карты врут…



Можно обратиться к шаманам. Однако шаманы камлают за того, кто больше платит, а денег больше у США, поэтому шаманы камлают за них.



Можно посмотреть «Самые шокирующие гипотезы» на РЕН ТВ. Там уже объявили, что США ждёт катастрофа: вот-вот взорвётся Йеллоустоунский супервулкан, и от Северной Америки ничего не останется, поэтому и делать ничего не надо, природа сама за нас всё решит. Но точный срок этого взрыва колеблется в пределах плюс-минус 500 тысяч лет, и кто знает, что за это время с нами сделают янки.



Можно изучить пророчества. Но пророчеств много, они неоднозначны и противоречивы, к тому же изложены весьма туманно и не привязаны к конкретным срокам.



Можно спросить у политологов, коих теперь несть числа на телевизионных ток-шоу практически всех телеканалов. Но политологи никак не могут прийти к общему мнению, пытаясь перекричать друг друга в процессе доказательства своей правоты. Поэтому мы, как всегда, ничего путного от них не добьёмся.



Была надежда, что «Небесный дворец» обрушится на Капитолий в момент, когда там принимали очередные санкции. Но китайское чудо космической техники сгорело в атмосфере над Тихим океаном.



Теперь вот говорят, что в расчёты Илона Маска вкралась ошибка, и его суперкар не долетит до Марса и неминуемо вернётся на землю. Так, может, хоть глушитель уцелеет и огреет самого одиозного сенатора по голове?



Всё это были предположения и фантазии. Поэтому лучше всего заняться математикой, которая, как известно, самая точная наука.



Формализуем задачу1:

РОССИЯ vs США = F($, ₽, Ukr, Sir, Chi, NKor, ∑(EU&Co), ∑(Bel&Co), P US , P RU ) x k ПВВВП ,



где: F – функция влияния на исход противостояния сторон, $ — деньги, подконтрольные США, ₽ — рубли РФ, Ukr – Украина, Sir – Сирия, Chi – Китай, NKor – КНДР, ∑(EU&Co) – совокупность союзных и подконтрольных США государств, ∑(Bel&Co) – совокупность союзников России, P US – приведённая мощность США, P RU – приведённая мощность России, k ПВВВП – коэффициент политической воли ВВП…



Наша статья публицистическая, поэтому не будем делать обоснование выбора математической модели, хотя наиболее подходящей здесь была бы модель на основе расплывчатых (нечётких) множеств. И по сути методики, и по названию множеств получилась бы наиболее подходящая модель. Очень кстати пришёлся бы искусственный интеллект, т.к. необходимо обработать огромные массивы данных. Пишут, что Пентагон уже пробует применить искусственный интеллект для управления оружием и оптимизации ресурсов на поле боя.



Мы же по старинке расставим весовые коэффициенты аргументов функции, назовём их шансами, и проинтегрируем на качественном уровне. Без привлечения политологов, чтобы не вносить сумятицу в математический расчёт.



Итак, аргумент «$». Денег у «партнёров» столько, что они могли бы несколько раз купить нашу планету со всеми потрохами. При этом и российские деньги они легко могут у нас отобрать (обобрали ведь на $16,0 млрд. за одну ночь российских олигархов). И резервы Центробанка тоже могут умыкнуть по чисто демократической процедуре, например, обвинив Россию в том, что она копит резервы для отравления беглых похитителей бюджетных средств РФ. Поэтому смело кладём «100» шансов на чашу США, России – «0». Американский ребрендинг «ИГ»



Аргумент «₽». Очень слабый аргумент, чему доказательств не требуется, см. реакцию ММВБ на санкции от 10.04.18. Хотя либералы могут мне возразить: «А как же признание Э. Набиулиной лучшим руководителем Центробанка в Европе и её слова о том, что текущая «волатильность» рубля не повлияет на экономические показатели?» Но мы не будем учитывать либеральные аргументы, они и статистику постоянно подтасовывают, и на мир смотрят в другие окна. Поэтому кладём твёрдый «0» на чашу России и «100» на чашу США.



Аргумент Ukr , Украина. Минские соглашения провалили, хоть и подписались под ними, все договоры о прекращении огня: новогоднем, рождественском, пасхальном и даже первосентябрьском, об отводе тяжёлых вооружений, обмене пленных «всех на всех» похерили, напали на беззащитную (почему её никто не защитил?) рыбацкую посудину с тюлькой (тюльку сгноили), рыбаков в суде то отпускают, то тут же арестовывают… Перечислять можно до бесконечности, но вывод будет один: сколько и о чём бы вы ни договаривались с представителями Ukr, никогда эти договорённости выполняться не будут. Хотя какие-то мутные инвесторы из России и обеспечивают наибольшие инвестиции в эту страну. Однако в целом, режим хоть и относительно устойчив, но Надя Савченко уже собралась всех взорвать и прострелить головы уцелевшим. Итог – по «50» шансов обеим сторонам.



Аргумент Sir , Сирия. Здесь столько тумана, что определить исход борьбы очень сложно. Иранцы, турки, израильтяне, курды, саудиты, племена и религиозные общины и всё это под тайным управлением инструкторов из стран западной демократии. Лучше всего, спросить у Семёна Аркадьевича Багдасарова, он точно знает, чем окончится сирийская кампания. Поэтому пропустим этот аргумент до прояснения картины компетентным специалистом. Крымский сценарий разгрома России



Аргумент Chi , Китай. Этот аргумент можно учитывать лишь в плане опосредованного влияния на позицию США в процессе торговой войны с Китаем. Если китайцы придавят так, что американцам нужно будет срочно гасить убытки, то, может быть, они ослабят хватку на некоторое время. На короткое время. И этим шансом можно будет воспользоваться, чтобы забрать деньги из западных банков. К тому же Китай периодически поддерживает нас в Совете безопасности. Но этот орган, судя по всему, «партнёры» решили ликвидировать – он стал помехой для реализации глобальных политических целей. На чашу США – «30» шансов, на чашу России – «10».



Аргумент NKor , КНДР. Этот аргумент тоже является весьма слабым для нас – лидер КНДР, помахав ядерной дубиной над головами неприятелей, договорился о переговорах с Д. Трампом, прокатился поездом к Си Цзин Пину на важные переговоры, заявив потом, что сожжёт врагов атомным огнём, если его и дальше будут игнорировать. Всё решено без нас, поэтому здесь у нас, как и у США – по нулям.



Аргумент ∑(EU&Co) , союзники и вассалы. Здесь все на стороне США, и лишь иногда несколько пока непослушных стран возражают против слишком резких движений, как например, при высылке российских дипломатов по мотивам химиоскрипалогии. Но всё серьёзно – к делу даже бесстыдно обнажили кости погибших в авиакатастрофе под Смоленском руководителей и политических деятелей Польши, «обнаружив» не только «гидравлический взрыв» в крыле перед падением самолёта, но и нитки с иголками во вскрытых гробах (здесь без ужасов Голливуда не обойтись). Положим, всё-таки не «100», а «90» шансов на чашу США. Наших будет «10» шансов за счёт гипотетического раздрая в рядах союзников, некоторым из которых перед своими народами может стать стыдно.



Аргумент ∑(Bel&Co) , наши союзники и партнёры по ЕАЭС, ОДКБ. Что-то не слышно голосов дипломатов наших союзников, которых мы обязались защитить от любых военных и террористических угроз. Никто не предложил хотя бы маломальскую военную поддержку, не выделил финансовую или натуральную гуманитарную помощь народу Сирии, где мы оказались один на один с коалицией из 60 стран под эгидой США. Так же не помогли, вроде бы как братскому, народу Донбасса. Никто не признал Крым в составе РФ. Казахстан вообще отказался от кириллицы, на которой написаны все книги, учебники и научные труды, в том числе, исторический народный эпос. Поэтому здесь можно дать России «20» шансов за соблюдение союзниками нейтралитета. США можно ничего не начислять, вряд ли кто-то поддержит их в открытом противостоянии. Животное, терроризирующее планету



Аргумент P US , приведённая государственная мощь США. Приведённая, или совокупная мощь складывается из компонентов, поэтому рассмотрим каждый из них. Это – экономика, финансы, вооружённые силы, геополитическое влияние. Понятно, что наши экономики не сравнить, поэтому нам «0» шансов, США – «1», с финансами то же самое – нам «0» шансов, США – «1», по вооружённым силам принято считать наличие паритета, поэтому обеим сторонам по «1» шансу. Что касается геополитического влияния, то здесь мы не можем что-либо противопоставить на международной арене. Даже в информационной войне терпим обидное поражение при том, что правда на нашей стороне. К тому же, все говорят о мощной «пятой колонне» в наших рядах. Поэтому нам «0» шансов, США – «1». Итого 4 : 1 не в нашу пользу, т.е. «80» шансов на чашу США и «20» на чашу РФ.



Аргумент P RU , приведённая мощность России. Поскольку все компоненты рассмотрены в предыдущем аргументе, то нам остаётся лишь констатировать, что только мы можем за 10-20 минут после принятия соответствующего решения стереть с лица земли США. Причём, несколько раз. Даже если нас предварительно уничтожат, «Мёртвая рука» сделает это автоматически. Поэтому без колебаний положим России «100» шансов и «0» США.



Посчитали – прослезились: 420 : 180 шансов в пользу США при сохранении текущей «Стратегии тысячи порезов». Импровизация на тему Армагеддона



Не спешите плакать. Всё это надо умножить на коэффициент политической воли ВВП. Однако этот коэффициент нам не может быть известен, он существует только в голове самого ВВП. Мы можем только догадываться, поступит ли наш лидер, как в случаях с Южной Осетией, Абхазией и Крымом, или будет медлить, как с признанием Донбасса (хотя, кто знает, может, удобный момент ещё не созрел).



Но мы должны помнить однажды сказанные в эфире слова Владимира Владимировича о питерских уличных законах: «Если понимаешь, что драка неизбежна – бей первым!»



Кажется, что этот аргумент наши конкуренты упустили из виду и, увлёкшись своей стратегией с красивым названием, рискуют получить по полной – ведь после первого удара второго уже не потребуется. Возможно, именно поэтому и жалеет их Владимир Владимирович – вдруг одумаются. Ведь все деньги сгорят в ядерном пожаре! См. P RU .



Таким образом, вся математика свелась к решению одного человека, что доказывает роль личности в истории. Ссылки на то, что автор, мол, льстит В.В. Путину несостоятельны. Мы не знакомы и связаны только через бюллетень для голосования. И если k ПВВВП окажется ничтожным, я отзову свой голос.



И самое важное! По секрету сообщу читателям, что есть другой, более надёжный способ узнать самый достоверный исход противостояния России и США. Скоро будет «Прямая линия с президентом». Позвоните, и он всё вам расскажет…



P.S. «А зачем нам такой мир, в котором не будет России?» — задал риторический вопрос В.В. Путин в интервью американской журналистке Мегин Келли.



Можно добавить? Добавляю: «А зачем нам такой мир, в котором все жируют, а мы томимся под санкциями?» Чем окончится глобальное противостояние России и США? Как узнать столь волнующее нас и наши кошельки будущее? Чтобы его узнать, можно воспользоваться различными вариантами. Вот самые известные:Можно спросить у астрологов. Многие отечественные астрологи уже составили свои натальные карты и уверены, что Россию в XXI веке ждёт процветание. Однако пока его не видно: доллар к рублю повышается, тарифы на ЖКХ увеличиваются, цены растут, от ливня принимаемых законов уже столько «геморроя» у простых людей, что впору впасть в отчаяние. К тому же за океаном есть свои астрологи и, возможно, они оплачиваются более щедро, чем наши. Ведь у нас в бюджете, как всегда, не хватает денег даже на то, чтобы прибавка к пенсиям превысила рост тарифов ЖКХ.Можно раскинуть карты Таро. Но, как известно, карты врут…Можно обратиться к шаманам. Однако шаманы камлают за того, кто больше платит, а денег больше у США, поэтому шаманы камлают за них.Можно посмотреть «Самые шокирующие гипотезы» на РЕН ТВ. Там уже объявили, что США ждёт катастрофа: вот-вот взорвётся Йеллоустоунский супервулкан, и от Северной Америки ничего не останется, поэтому и делать ничего не надо, природа сама за нас всё решит. Но точный срок этого взрыва колеблется в пределах плюс-минус 500 тысяч лет, и кто знает, что за это время с нами сделают янки.Можно изучить пророчества. Но пророчеств много, они неоднозначны и противоречивы, к тому же изложены весьма туманно и не привязаны к конкретным срокам.Можно спросить у политологов, коих теперь несть числа на телевизионных ток-шоу практически всех телеканалов. Но политологи никак не могут прийти к общему мнению, пытаясь перекричать друг друга в процессе доказательства своей правоты. Поэтому мы, как всегда, ничего путного от них не добьёмся.Была надежда, что «Небесный дворец» обрушится на Капитолий в момент, когда там принимали очередные санкции. Но китайское чудо космической техники сгорело в атмосфере над Тихим океаном.Теперь вот говорят, что в расчёты Илона Маска вкралась ошибка, и его суперкар не долетит до Марса и неминуемо вернётся на землю. Так, может, хоть глушитель уцелеет и огреет самого одиозного сенатора по голове?Всё это были предположения и фантазии. Поэтому лучше всего заняться математикой, которая, как известно, самая точная наука.Формализуем задачуРОССИЯ vs США = F($, ₽, Ukr, Sir, Chi, NKor, ∑(EU&Co), ∑(Bel&Co), P, P) x kгде: F – функция влияния на исход противостояния сторон, $ — деньги, подконтрольные США, ₽ — рубли РФ, Ukr – Украина, Sir – Сирия, Chi – Китай, NKor – КНДР, ∑(EU&Co) – совокупность союзных и подконтрольных США государств, ∑(Bel&Co) – совокупность союзников России, P– приведённая мощность США, P– приведённая мощность России, k– коэффициент политической воли ВВП…Наша статья публицистическая, поэтому не будем делать обоснование выбора математической модели, хотя наиболее подходящей здесь была бы модель на основе расплывчатых (нечётких) множеств. И по сути методики, и по названию множеств получилась бы наиболее подходящая модель. Очень кстати пришёлся бы искусственный интеллект, т.к. необходимо обработать огромные массивы данных. Пишут, что Пентагон уже пробует применить искусственный интеллект для управления оружием и оптимизации ресурсов на поле боя.Мы же по старинке расставим весовые коэффициенты аргументов функции, назовём их шансами, и проинтегрируем на качественном уровне. Без привлечения политологов, чтобы не вносить сумятицу в математический расчёт.Итак,Денег у «партнёров» столько, что они могли бы несколько раз купить нашу планету со всеми потрохами. При этом и российские деньги они легко могут у нас отобрать (обобрали ведь на $16,0 млрд. за одну ночь российских олигархов). И резервы Центробанка тоже могут умыкнуть по чисто демократической процедуре, например, обвинив Россию в том, что она копит резервы для отравления беглых похитителей бюджетных средств РФ. Поэтому смело кладём «100» шансов на чашу США, России – «0».Очень слабый аргумент, чему доказательств не требуется, см. реакцию ММВБ на санкции от 10.04.18. Хотя либералы могут мне возразить: «А как же признание Э. Набиулиной лучшим руководителем Центробанка в Европе и её слова о том, что текущая «волатильность» рубля не повлияет на экономические показатели?» Но мы не будем учитывать либеральные аргументы, они и статистику постоянно подтасовывают, и на мир смотрят в другие окна. Поэтому кладём твёрдый «0» на чашу России и «100» на чашу США., Украина. Минские соглашения провалили, хоть и подписались под ними, все договоры о прекращении огня: новогоднем, рождественском, пасхальном и даже первосентябрьском, об отводе тяжёлых вооружений, обмене пленных «всех на всех» похерили, напали на беззащитную (почему её никто не защитил?) рыбацкую посудину с тюлькой (тюльку сгноили), рыбаков в суде то отпускают, то тут же арестовывают… Перечислять можно до бесконечности, но вывод будет один: сколько и о чём бы вы ни договаривались с представителями Ukr, никогда эти договорённости выполняться не будут. Хотя какие-то мутные инвесторы из России и обеспечивают наибольшие инвестиции в эту страну. Однако в целом, режим хоть и относительно устойчив, но Надя Савченко уже собралась всех взорвать и прострелить головы уцелевшим. Итог – по «50» шансов обеим сторонам., Сирия. Здесь столько тумана, что определить исход борьбы очень сложно. Иранцы, турки, израильтяне, курды, саудиты, племена и религиозные общины и всё это под тайным управлением инструкторов из стран западной демократии. Лучше всего, спросить у Семёна Аркадьевича Багдасарова, он точно знает, чем окончится сирийская кампания. Поэтому пропустим этот аргумент до прояснения картины компетентным специалистом., Китай. Этот аргумент можно учитывать лишь в плане опосредованного влияния на позицию США в процессе торговой войны с Китаем. Если китайцы придавят так, что американцам нужно будет срочно гасить убытки, то, может быть, они ослабят хватку на некоторое время. На короткое время. И этим шансом можно будет воспользоваться, чтобы забрать деньги из западных банков. К тому же Китай периодически поддерживает нас в Совете безопасности. Но этот орган, судя по всему, «партнёры» решили ликвидировать – он стал помехой для реализации глобальных политических целей. На чашу США – «30» шансов, на чашу России – «10»., КНДР. Этот аргумент тоже является весьма слабым для нас – лидер КНДР, помахав ядерной дубиной над головами неприятелей, договорился о переговорах с Д. Трампом, прокатился поездом к Си Цзин Пину на важные переговоры, заявив потом, что сожжёт врагов атомным огнём, если его и дальше будут игнорировать. Всё решено без нас, поэтому здесь у нас, как и у США – по нулям., союзники и вассалы. Здесь все на стороне США, и лишь иногда несколько пока непослушных стран возражают против слишком резких движений, как например, при высылке российских дипломатов по мотивам химиоскрипалогии. Но всё серьёзно – к делу даже бесстыдно обнажили кости погибших в авиакатастрофе под Смоленском руководителей и политических деятелей Польши, «обнаружив» не только «гидравлический взрыв» в крыле перед падением самолёта, но и нитки с иголками во вскрытых гробах (здесь без ужасов Голливуда не обойтись). Положим, всё-таки не «100», а «90» шансов на чашу США. Наших будет «10» шансов за счёт гипотетического раздрая в рядах союзников, некоторым из которых перед своими народами может стать стыдно., наши союзники и партнёры по ЕАЭС, ОДКБ. Что-то не слышно голосов дипломатов наших союзников, которых мы обязались защитить от любых военных и террористических угроз. Никто не предложил хотя бы маломальскую военную поддержку, не выделил финансовую или натуральную гуманитарную помощь народу Сирии, где мы оказались один на один с коалицией из 60 стран под эгидой США. Так же не помогли, вроде бы как братскому, народу Донбасса. Никто не признал Крым в составе РФ. Казахстан вообще отказался от кириллицы, на которой написаны все книги, учебники и научные труды, в том числе, исторический народный эпос. Поэтому здесь можно дать России «20» шансов за соблюдение союзниками нейтралитета. США можно ничего не начислять, вряд ли кто-то поддержит их в открытом противостоянии., приведённая государственная мощь США. Приведённая, или совокупная мощь складывается из компонентов, поэтому рассмотрим каждый из них. Это – экономика, финансы, вооружённые силы, геополитическое влияние. Понятно, что наши экономики не сравнить, поэтому нам «0» шансов, США – «1», с финансами то же самое – нам «0» шансов, США – «1», по вооружённым силам принято считать наличие паритета, поэтому обеим сторонам по «1» шансу. Что касается геополитического влияния, то здесь мы не можем что-либо противопоставить на международной арене. Даже в информационной войне терпим обидное поражение при том, что правда на нашей стороне. К тому же, все говорят о мощной «пятой колонне» в наших рядах. Поэтому нам «0» шансов, США – «1». Итого 4 : 1 не в нашу пользу, т.е. «80» шансов на чашу США и «20» на чашу РФ., приведённая мощность России. Поскольку все компоненты рассмотрены в предыдущем аргументе, то нам остаётся лишь констатировать, что только мы можем за 10-20 минут после принятия соответствующего решения стереть с лица земли США. Причём, несколько раз. Даже если нас предварительно уничтожат, «Мёртвая рука» сделает это автоматически. Поэтому без колебаний положим России «100» шансов и «0» США.Посчитали – прослезились: 420 : 180 шансов в пользу США при сохранении текущей «Стратегии тысячи порезов».Не спешите плакать. Всё это надо умножить на коэффициент политической воли ВВП. Однако этот коэффициент нам не может быть известен, он существует только в голове самого ВВП. Мы можем только догадываться, поступит ли наш лидер, как в случаях с Южной Осетией, Абхазией и Крымом, или будет медлить, как с признанием Донбасса (хотя, кто знает, может, удобный момент ещё не созрел).Но мы должны помнить однажды сказанные в эфире слова Владимира Владимировича о питерских уличных законах: «Если понимаешь, что драка неизбежна – бей первым!»Кажется, что этот аргумент наши конкуренты упустили из виду и, увлёкшись своей стратегией с красивым названием, рискуют получить по полной – ведь после первого удара второго уже не потребуется. Возможно, именно поэтому и жалеет их Владимир Владимирович – вдруг одумаются. Ведь все деньги сгорят в ядерном пожаре! См. PТаким образом, вся математика свелась к решению одного человека, что доказывает роль личности в истории. Ссылки на то, что автор, мол, льстит В.В. Путину несостоятельны. Мы не знакомы и связаны только через бюллетень для голосования. И если kокажется ничтожным, я отзову свой голос.По секрету сообщу читателям, что есть другой, более надёжный способ узнать самый достоверный исход противостояния России и США. Скоро будет «Прямая линия с президентом». Позвоните, и он всё вам расскажет…P.S. «А зачем нам такой мир, в котором не будет России?» — задал риторический вопрос В.В. Путин в интервью американской журналистке Мегин Келли.Можно добавить? Добавляю: «А зачем нам такой мир, в котором все жируют, а мы томимся под санкциями?» Автор: Анатолий Лукашев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 143 Источник Похожие новости Американский ребрендинг «ИГ» Импровизация на тему Армагеддона Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии

Загрузка... Грядущий удар США в Сирии и возможный ответ России Животное, терроризирующее планету Крымский сценарий разгрома России Новости партнеров