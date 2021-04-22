Код от Путина: "Встань, когда с тобой говорит Человек". Кто сегодня Шерхан, кто Табаки, кто обезьяны

Если США, по слову Владимира Путина, – это Шерхан, злой тигр в джунглях большой мировой политики, то кто в ролях остальных героев великой книжки Редьярда Киплинга? Давайте включим свет и разберёмся. Докрутим, доведём до логического конца отличную метафору, предложенную президентом.

Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Всё как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена.

Так сказал Владимир Путин в последней части своего послания Федеральному Собранию, посвящённой проблемам международной безопасности России.

Тигр признался – это он

Сказать, что этой фразой президент произвёл впечатление сразу на всё человечество – это значит не сказать ничего. Потому что метафора в самом деле из тех, что бьёт не в бровь, а в глаз. Правда, быстрее всех, конечно, высказались наши малограмотные либералы. Им показалось почему-то, что Шерханом президент назвал то ли себя, то ли Россию. Потом гражданам-иноагентам пришлось признать, что они чего-то с первого раза не поняли (как говорил в таких случаях один мой сокурсник, впоследствии видный филолог и полиглот, "извините, язык неродной"). Признать пришлось после того, как великая и ужасная дама, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки храбро проговорила: да, Шерханом назвали США, и они там, в целом, с этим согласны. Псаки надула губы и сказала так:

Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным персонально. У нас толстая кожа.

Ну, то есть шутку поняли, на свой счёт приняли, но сделали вид, что не обиделись. В общем-то, разумная реакция: показать обиду было бы постыдно.

В общем, всем наконец-то стало ясно, то Шерхан – это Соединённые Штаты, а мелкий шакал у ног огромного сильного и очень страшного тигра – это…

Кандидаты в шакалы

Вот тут выбор велик. Табаки – он ведь в книжке Киплинга Шерхану доводился прихлебателем. Поедал остатки добычи, до которой тигр уже не снисходил и делал для тигра всякие мелкие гадости, до которых тот, опять же, сам не снисходил. Ну и подлаивал, где тигр рычал. Получается, что в этой роли может быть любая страна, которая зависит от США и не имеет собственной политики, а притом используется для провокаций в адрес России. По ситуации – практически любая страна НАТО. Например, Чехия. Выслали американцы русских дипломатов, покинул Штаты русский посол – чехам тоже надо, как у больших. Вот, довысылались уже до минимальной численности своего посольства, скоро допрыгаются до разрыва дипломатических отношений.

Правда, у Киплинга Табаки у Шерхана был один. Как хвост. Тигру в джунглях Индии хватало. В нашем мире шакалов с первого раза и не пересчитать, сколько их там у него из-под брюха лает, один другого мельче и один другого злее. Вот, скажем, нынешняя Украина, увы, тоже шакалит напропалую, не видит для себя другого счастья, кроме американских объедков. В прямом смысле объедков – от подержанного оружия до подержанной же антирусской риторики. А вот Польша, тоже страна, сделавшая ставку на то, что станет, высокопарно выражаясь, щитом и мечом в руках заокеанского рыцаря (это я цитирую польских публицистов, сам бы не додумался), на деле ведёт себя совершенно так же, как Чехия, лает на Россию, пока уверена в своей безопасности.

Обезьяны и волки

Перечислять такие страны можно долго – их пол Европы. Однако нужно вспомнить, что Табаки, при всей своей гнусности, всё-таки не был в джунглях самым презираемым персонажем. Меньше, чем Табаки, звери, знавшие закон джунглей, уважали бандерлогов. Мелких обезьян, неспособных ни на что, кроме как подражать настоящим большим зверям, но при этом уверенных в собственном величии. Таких в международной политике тоже полно. Мельче Табаки и противнее, совсем уже всеядных. Вот, скажем, на днях бывший президент Эстонии, имя которого мне запоминать недосуг, высказался: надо, говорит, запретить гражданам России въезжать в Евросоюз. Всем. Что это было? Это был клич бандерлогов, которые очень хотят, чтобы их заметили. Ну, хоть кто-нибудь. Шерхан, Балу, волки Сионийской стаи, слон Хатхи. Пусть обратят внимание, ну пожалуйста! Но внимание бандерлогам достаётся редко, а кричать приходится всё время. И много их, бандерлогов в этих наших джунглях, не меньше, чем шакалов или даже больше.

Но, кстати, мы ведь вспомнили о волках. Помните, как и из-за чего произошла схватка Маугли с Шерханом на скале Совета? Шерхан, с помощью своего шакала, смущал умы волков Сионийской стаи. Демонстрируя своё могущество, отдавал волкам часть своей добычи – всё для того, чтобы настроить против Маугли, человека, ставшего волком.

Ну-ка, посмотрим – а ведь в самом деле похоже! Заокеанский тигр настраивает против России страны и народы, которые, вообще-то, должны были бы быть нашими друзьями. Это страны, которые могли бы и должны были бы пользоваться в мире большим уважением. Это настоящие волки, благородные охотники джунглей – Германия, например. Да и все прочие "главные" страны Европы. Италия, Испания, Франция. Да и та же Польша. Их природа – природа держав, которые должны были бы вести с Россией диалог на равных, пользуясь взаимным уважением. Россия себя так и ведёт с ними – а вот волки смущены Шерханом и нет-нет, да и взлаивают на шакалий лад – немножко из страха перед тигром, немножко из стыдноватого желания съесть кусок не ими пойманной добычи.

И волки разные. Кто-то больше помнит о своём достоинстве и, между прочим, о своих настоящих интересах, кто-то исторически обижен на Россию так сильно, что совсем уже переродился в шакала… Но, если верить Книге Джунглей, шанс вспомнить себя и вернуться к своей настоящей природе есть у каждого из волков.

Маугли и его друзья

Какая же роль в этой сказке достаётся России? Вопрос не так уж прост – Киплинг был великим писателем и благородным человеком, а потому в его джунглях положительных героев больше, чем отрицательных. Намного больше.

Привычная метафора делает Россию медведем. В джунглях медведя звали Балу, он был мудрым, неторопливым, храбрым и могучим и, между прочим, учил молодых зверей закону джунглей. Он, конечно, не кланялся ни Шерхану, никому другому, хотя без крайней необходимости в схватку тоже ни с кем не лез. Очень похоже на Россию в международной политике, правда? На великую державу, которая до последнего надеется на мир, на благоразумие своих противников, долго раскачивается, прежде чем ударить, но если уж вынуждена сражаться – уйти живым из медвежьей хватки не удаётся никому.

Однако это не единственная возможность. И даже не главная.

Вот, скажем, Акела. Вожак стаи, старейший и благороднейший из волков, которого однажды Шерхан подставил, заставил оступиться на охоте. Не видно ли в этом метафоры истории России XX века, в конце которого наша страна испытала и боль, и унижение – несомненно, по вине заокеанского "доброжелателя"?

Однако и Акела, и Балу, при всех своих достоинствах, всё-таки не главные герои сказки. Главный герой – Маугли. Человеческий детёныш, знающий закон джунглей. В книге Киплинга он не только борется с Шерханом. Он совершает множество других подвигов. Между прочим, поднимает волков на великую битву с дикими собаками из Декана, которые угрожают уничтожить закон джунглей и весь образ жизни звериного народа. Метафора рискованная, но если на секунду представить себе европейские державы, которые не знают, что делать перед лицом нашествия чуждых языков и культур, угрожающих именно что всему образу жизни… Представить их себе волками, которые могли бы сплотиться и вспомнить, кто они на самом деле, если бы их повёл за собой человеческий детёныш… Волками, которые зря надеются на Шерхана – в сказке он "ушёл на север", чтобы там переждать опасное время, а в нашей реальности радуется чужим проблемам издалека, из-за океана…

Да, Россия в рамках путинской метафоры вполне может быть Маугли, главным героем. Героем, который кажется слабым в сравнении с тигром, но который зато превосходит тигра умом, находчивостью, готовностью к самопожертвованию и который, между прочим, обладает супероружием, с помощью которого может провести на пути Шерхана "красную линию".

У Маугли есть друзья и союзники, каждый из которых может ему чем-то пригодиться и за каждого из которых Маугли готов драться. Мудрый и древний змей, то есть удав Каа. Почему бы не предположить, что за этим образом сегодня может скрываться Китай? Благородный чёрный леопард (Багира женского рода только в русском переводе), у которого с тигром свои счёты. В нынешнем раскладе – отчего бы не Иран? Ну, конечно, так фантазировать можно бесконечно, а неудачным сравнением ещё и обидеть кого-нибудь, поэтому остановимся, не станем искать мудрого слона или преданную четвёрку молодых волков. Хотя, кроме России, в ЕАЭС сегодня входит четыре страны… Нет, положительно, метафора становится слишком объёмной!

Вместо заключения

…В "Книге джунглей" Киплинга – кто читал до конца, тот знает, – Шерхан встречается не во всех рассказах. Маугли его побеждает, и даже дважды – вначале с помощью "красного цветка" сгоняет его со Скалы Совета, затем с помощью военной хитрости загоняет в ущелье – и на этот раз избавляется от врага окончательно. Шерхан гибнет, оба раза сражённый супероружием человеческого детёныша, против которого бессильны его когти и клыки. А Маугли остаётся жить счастливой жизнью. Не правда ли, это тоже очень похоже на развитие отношений России и Америки… Точнее, на то, чем всё в конце концов закончится, если "наши западные партнёры" не успеют вернуться в человеческий облик?