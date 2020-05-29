«Кочующий» миномёт: на что способен модернизированный артиллерийский комплекс «Сани»

Российская армия получила партию 120-мм модернизированных миномётных комплексов 2С12А «Сани», сообщает пресс-служба концерна «Уралвагонзавод». Они предназначены для поражения живой силы и огневых средств противника в инженерных сооружениях и на труднодоступной местности. Дальность стрельбы орудия в зависимости от боеприпаса может достигать 7—9 км. Как утверждает разработчик — ЦНИИ «Буревестник», «Сани» способны эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий.

В рамках Гособоронзаказа российским войскам была поставлена партия 120-мм модернизированных миномётных комплексов 2С12А «Сани». Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ). Отгрузку осуществил Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» (Нижний Новгород), входящий в структуру УВЗ.

«В состав комплекса входят 120-мм модернизированный миномёт 2Б11, колёсный ход 2Л81, транспортная машина на базе автомобиля «Урал-43206». Максимальная дальность стрельбы из миномёта 2Б11 (обычными осколочно-фугасными боеприпасами. — RT) составляет 7,1 км, прицельная скорострельность — 15 выстрелов в минуту, время перевода из походного положения в боевое и обратно — не более трёх минут», — цитирует пресс-служба УВЗ директора по производству ЦНИИ «Буревестник» Владимира Межинского.

Устойчивость и скорость

Миномёт «Сани» предназначен для поражения навесным огнём живой силы и огневых средств противника, расположенных в инженерных сооружениях и труднодоступной местности — например на обратных скатах высот и в глубоких ущельях.

Поражение производится 120-мм осколочно-фугасными минами. При необходимости военнослужащие могут применять дымовые, осветительные и зажигательные боеприпасы, а также комплекс управляемого вооружения КМ-8 «Грань», который позволяет уничтожать неподвижные и движущиеся цели первым выстрелом без пристрелки.

Миномёт перевозится в кузове грузовика высокой проходимости «Урал-43206» или берётся на буксир. Также орудие может транспортироваться многоцелевым транспортёром-тягачом МТ-ЛБ. Выгрузка из машины осуществляется с помощью лебёдки, снабжённой электроприводом. Это существенно облегчает работу расчёта и сокращает время развёртывания орудия на местности. Непосредственно на огневой рубеж 2Б11 доставляется колёсным ходом.

Подготовка к стрельбе из «Саней», как правило, занимает 1,5—2 минуты. Миномёт устанавливается на специальную плиту, которая обеспечивает круговой обстрел с различных грунтов, в том числе твёрдых и мёрзлых.

«Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, манёвренности, дальности и кучности боя, модернизированный 120-мм миномётный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий», — говорится в материалах УВЗ.

Генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных называет детище предприятия одним из лучших мировых образцов в данном классе вооружений. По его словам, благодаря комплексу «Грань» миномёт способен поражать цели на дальности до 9 км. К достоинствам модернизированных «Саней» он отнёс повышенные устойчивость и скорость буксировки.

В авторской статье в журнале «Национальная оборона» Закаменных рассказал, что миномётный комплекс получил усовершенствованную плиту кругового обстрела, быстросъёмный стреляющий механизм, комплект средств освещения для стрельбы в тёмное время суток, не требующий подзарядки, а также ряд других улучшений. Безопасность расчёта обеспечена предохранителем небольшой массы и повышенной надёжности.

«За счёт размещения миномёта 2Б11 на современных колёсных («Урал-43206») и бронированных гусеничных (МТ-ЛБ) шасси высокой проходимости повышены мобильность и защищённость расчёта и боезапаса. Процессы погрузки-выгрузки миномёта механизированы благодаря оснащению комплекса лебёдкой с электроприводом. Это позволило уменьшить трудоёмкость, время развёртывания миномёта на огневой позиции, в том числе сокращённым расчётом, и время смены позиции», — подчеркнул Закаменных.

Военнослужащие ведут огонь из орудия 2Б11

© Министерство обороны РФ

По информации Минобороны РФ, «Сани» показали высокую эффективность в ходе боевых действий в горной местности. На учениях и тренировках военнослужащие часто отрабатывают стрельбу с закрытых огневых позиций на максимальную дальность по заглублённым одиночным и групповым целям.

Для усложнения задачи по поражению условного противника военные устанавливают мишени на возвышенностях и обратных склонах гор. Для ориентирования на местности расчёты «Саней» должны использовать только карту, компас и бинокль.

Также российские войска осваивают тактику «кочующих» миномётов, предназначенную для действий в обороне. Она заключается в том, что расчёты «Саней» располагаются не в составе взводов, а отдельно, и они постоянно меняют позиции. Таким образом, неприятель вводится в заблуждение относительно системы огня и количества имеющихся сил.

Кроме того, расчёты «Саней» постоянно отрабатывают взаимодействие с подразделениями, оснащёнными более мощными артиллерийскими комплексами — 122-мм самоходными гаубицами «Акация», 152-мм орудиями «Мста-С» и «Мста-Б», 122-мм реактивными системами залпового огня «Град» и 220-мм «Ураган».

Простота и эффективность

Эксперты полагают, что «Сани», как и другие миномёты калибра 120 мм, по-прежнему широко востребованы на современном театре военных действий. Главным образом они используются для поражения позиций незаконных вооружённых формирований (НВФ) в труднодоступной горной местности.

Как рассказал в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов, «Санями» чаще всего оснащаются мотострелковые батальоны. По его словам, данный комплекс отличается простотой в эксплуатации и представляет собой удобное и эффективное средство поражения.

«Модернизация «Саней» в основном касается качества материалов, улучшения прицелов, повышения манёвренности и совершенствования боеприпасов. Современные снаряды превосходят предшествующие аналоги по дальности, мощности, точности и кучности стрельбы. Кроме того, расширяется их номенклатура», — заявил Суворов.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов отметил, что «Сани» хорошо зарекомендовали себя в войсках наряду с другими отечественными миномётами. Как считает аналитик, орудие калибра 120 мм за счёт большей мощности позволяет выполнять достаточно широкий спектр задач на ТВД.

«Конечно, возимый или переносной миномёт по сравнению с другими артиллерийскими комплексами достаточно простое вооружение, лишённое высокотехнологичного оборудования. Каких-то серьёзных изменений «Сани» не претерпели, но ряд новшеств всё же появился», — рассказал Алексей Хлопотов.

Расчёт «Саней» готовится к стрельбе из орудия 2Б11

© ЦНИИ Буревестник

Как пояснил эксперт, «Сани» наряду с другими орудиями оснащены предохранительным кольцом, блокирующим повторное заряжение. Это значительно повысило безопасность расчёта, который в бою может забыть про не вылетевший из миномёта боеприпас. Также были усовершенствованы устройства выгрузки и переката орудия.

«Раньше расчёт мог погибнуть, если вторая мина оказывалась в трубе миномёта. Сейчас такие инциденты исключены. Помимо этого, была повышена надёжность элементов комплекса. Сейчас наблюдается тенденция установки миномётов на автомобильное шасси, что серьёзно увеличивает их мобильность. Однако бронемашины не везде могут проехать, и потому потребность в возимых орудиях, таких как «Сани», и переносных миномётах не пропадёт», — заключил Хлопотов.