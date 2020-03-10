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Кобзарь — борец с советской властью, соратник Бандеры. Львовский канал опозорился в день рождения Шевченко

10 марта 2020, 16:35  •  200 • Украина


«Тарас Шевченко активно противостоял Советской власти. Из-за своей проукраинской позиции трижды был сослан в ГУЛАГ, освобождал Освенцим от НКВДистов, позже возглавлял подполье УПА на Западной Украине и участвовал в Первой Революции на Граните»; «Тарас Шевченко — выдающийся борец с советской властью».

Вы не знали? Теперь будете знать. Если будете смотреть украинские новости и не такое узнаете»; Шевченко - знатный антисоветчик, сам Ленин редактировал его вирши. Наконец-то до меня дошло про «Апрельские тезисы»: вместе писали, а «Лучше меньше, да лучше» Ленин нагло слямзил у Тараса 1000% - просто гуглом перевел-«кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями». Украинские зрители вовсю высмеивают тупость и непрофессионализм редакторов и журналистов львовского 24 канала. Они беспрецедентно опозорились в день рождения Кобзаря, прямо в эфире назвав его антисоветчиком, хотя Шевченко умер за 60 лет до прихода советской власти.

«Был членом Киево-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую позицию дважды был в ссылке», - заявила на голубом глазу журналистка телеканала, принадлежащего мэру Львова Садовому. «Забыла добавить про членство Тараса в Хельсинском союзе и о том, что украинский поэт стал жертвой сталинских репрессий», - иронизирует по этому поводу политолог Кость Бондаренко, первым заметивший такой ляп. «Тема Путина также не раскрыта…», - вторят ему оторопевшие зрители.

Больше всего поражает в этой истории то, каким невозмутимым, почти гипнотизирующим голосом ведущая рассказывает о новых фактах в биографии Кобзаря: Ни тени сомнения в глазах, ни нотки удивления в голосе. Из чего делаем вывод - в этом эпикфейле она с редактором эфира заодно.

«Тарас Шевченко активно противостоял советской власти... Украинское телевидение и украинское образование. Приговор», - подвел черту депутат Ринат Кузьмин.

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