Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Только Россия может спасти Украину от "катастрофических последствий" о...
СМИ: Ракицкий успешно прошёл медосмотр в «Зените»
Чечня должна выходить с "долговой амнистией за газ" на всю страну
В Раде рассказали о последствиях завершения газового контракта с Россией
Главная / Украина

Кобелев назвал бесперспективным возможный трансфер Ракицкого в «Зенит»

28 января 2019, 13:09  •  86 • Украина
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев выразил сомнение в том, что защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий может усилить петербургский «Зенит».
 
© РИА Новости
 

«Это уже достаточно возрастной игрок, поэтому ждать чудес от него не стоит. В «Шахтёре» Ракицкий действовал в центре защиты. Сможет ли он при необходимости сыграть слева, где у «Зенита» сейчас дефицит, я не знаю. Но в целом этот трансфер мне видится бесперспективным», — приводит слова специалиста «Советский спорт».

Ракицкий выступает за донецкую команду на протяжении всей карьеры, с 2009 года. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах, забил один мяч и отдал результативную передачу.

По информации СМИ, «Зенит» заплатит «Шахтёру» €10 млн. При этом украинский коллектив может ещё получить €2 млн в качестве бонусов. Отмечается, что зарплата Ракицкого в «Зените» составит €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что Ракицкий успешно прошёл медосмотр в «Зените».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


86
Источник
Похожие новости
27 января 2019, 14:24
Россияне завоевали золото в супермиксте на этапе Кубка IBU в Швейцарии
28 января 2019, 09:54
В Раде рассказали о последствиях завершения газового контракта с Россией
28 января 2019, 13:09
Трёх украинских моряков перевели из больницы в СИЗО «Лефортово»
Загрузка...
27 января 2019, 11:09
В Британии рассказали о возможном способе завершить конфликт в Донбассе
28 января 2019, 09:54
СМИ: Ракицкий успешно прошёл медосмотр в «Зените»
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
28 января 2019, 03:39
Прямо в военном госпитале: Для операции по удалению раковой опухоли жена Асада отказа...
28 января 2019, 06:54
Украина начала вторжение в Израиль (Руслан Осташко)
28 января 2019, 06:54
Австралия сделала заявление о главе государства Венесуэлы
28 января 2019, 09:54
«Обладает беспрецедентными возможностями»: в НАТО оценили состояние российского флота
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2019, 23:39
Уволить Чубайса с волчьим билетом: Коротченко запустил голосование
21 января 2019, 19:39
"Счет не в их пользу": Военный эксперт о "победе" Израиля над "российским ПВО "Панцирь"
25 января 2019, 02:24
Украинский депутат толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву
23 января 2019, 18:54
Комитет Госдумы заявил о "позорном случае" с Еленой Бойко. Полный текст обращения
27 января 2019, 01:39
Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат сбежал, как только понял, что его накажут - свидетель
26 января 2019, 19:09
В ПАСЕ прозвучало "Крым - это Россия": Сербский депутат взбесил европейских политиков - видео
24 января 2019, 02:54
Соцсети сообщили, кого Путин "признал бы" главами Британии и Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.