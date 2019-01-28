Кобелев назвал бесперспективным возможный трансфер Ракицкого в «Зенит»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев выразил сомнение в том, что защитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий может усилить петербургский «Зенит».

«Это уже достаточно возрастной игрок, поэтому ждать чудес от него не стоит. В «Шахтёре» Ракицкий действовал в центре защиты. Сможет ли он при необходимости сыграть слева, где у «Зенита» сейчас дефицит, я не знаю. Но в целом этот трансфер мне видится бесперспективным», — приводит слова специалиста «Советский спорт».

Ракицкий выступает за донецкую команду на протяжении всей карьеры, с 2009 года. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах, забил один мяч и отдал результативную передачу.

По информации СМИ, «Зенит» заплатит «Шахтёру» €10 млн. При этом украинский коллектив может ещё получить €2 млн в качестве бонусов. Отмечается, что зарплата Ракицкого в «Зените» составит €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что Ракицкий успешно прошёл медосмотр в «Зените».