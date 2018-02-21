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Кобальтовый кризис: Apple готовится к миру, где сырье для аккумуляторов станет редкостью

21 февраля 2018, 21:54  •  123 • В мире
Гигант в сфере современных технологий, компания Apple готовится к дефициту кобальта на мировом рынке.
Руководство компании Apple полагает, что начавшийся в прошлом году рост цен на кобальт на мировом рынке продолжится. Поскольку вещество кобальт чрезвычайно важно для производства многих технологических новинок компании, та решила обеспечить стабильные поставки данного сырья в обозримом будущем.
Так, Apple заявила о намерении начать покупать кобальт напрямую у горнодобывающих предприятий. С помощью подобных заблаговременно заключенных контрактов IT-гигант планирует гарантировать свою устойчивость на фоне меняющихся экономических трендов.
Отметим, что в течении 2017 года среднемировая цена на кобальт действительно выросла более чем в двое. Она поднялась с 32,75 доллара США за тонну до 75,25.
Основным покупателем кобальта в мире сейчас является Китай. За последнее десятилетие запросы на кобальт в Поднебесной выросли почти в шесть раз. Основной драйвер спроса - производители электрических аккумуляторов и другой техники. Некоторые эксперты предполагают, что из-за растущих амбиций китайской промышленности к 2020 году на мировом рынке кобальта может возникнуть дефицит.

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