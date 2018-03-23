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Коалиция: За минувший год военные России и США около десяти раз "сверяли часы" по Сирии

23 марта 2018, 13:39  •  67 • Политика
Представитель международной коалиции полковник Райан Диллон рассказал о переговорах с российским командованием.
Представители военного командования России и США в Сирии в течение последнего года около десяти раз связывались с целью избежать нештатных ситуаций в ходе взаимодействия. Об этом рассказал представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.
По его словам, связь с обеих сторон осуществляли генерал-лейтенант Пол Фанк и генерал-лейтенант Стивен Таунсенд. С июня-июля 2017 это происходило примерно около десяти раз, уточнил он.
Диллон также отметил, что генералы не менее шести раз участвовали в личных встречах на Ближнем Востоке.

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