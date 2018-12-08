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Коалиция во главе с США разбомбила сирийскую больницу - СМИ
08 декабря 2018, 04:39 • 76 • В мире
SANA сообщает, что при атаке проамериканской коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор была полностью уничтожена больница.
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор полностью уничтожена больница. Здание разрушено в результате атаки проамериканской коалиции, сообщает агентство SANA.
На данный момент неизвестно, сколько человек пострадало или погибло в результате атаки.
Тремя днями ранее сообщалось, что коалиция США нанесла авиаудар по сирийскому Хаджину в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего пять человек погибли, несколько пострадало.
Отмечается, что американская коалиция регулярно утюжит с воздуха город Хаджин и его пригороды, используя в качестве предлога для атаки "необходимость оказать помощь" отрядам Сирийских демократических сил, которые якобы сражаются с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ.
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