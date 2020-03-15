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Коалиция в парламенте Молдовы может появиться уже на следующей неделе

15 марта 2020, 19:35  •  72 • Украина
«Премьером останется Ион Кику, а спикером парламента – Зинаида Гречаный»
В Молдавии продолжаются переговоры между представителями Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии (ДПМ) по поводу формирования парламентской коалиции. Большинство экспертов сходятся на том, что союз социалистов и демократов – это единственный возможный вариант коалиции в сегодняшнем молдавском парламенте, они уверены, что вопрос создания коалиции – дело времени.
По мнению молдавского политолога Романа Михэеша, на Западе также это хорошо понимают и не делают попыток помешать. Главное, считает политолог, это содержание соглашения, которое будет подписано между сторонами – на какой срок и какие пункты в нём будут.
«Конечно же, Демпартия будет представлять сторону Евросоюза и США в этой коалиции – косвенно, не напрямую, но будет отстаивать интересы именно этих геополитических игроков. Что захочет Запад иметь в этом правительстве, на какие зоны ответственности рассчитывает, мы скоро увидим. Филип и Дьяков отстаивают западную позицию, из-за чего создание коалиции и пробуксовывает. То, что до сих пор документ о создании коалиции не был подписан, говорит нам, что не по всем вопросам ещё достигнут компромисс»,
– отметил Михэеш в эфире радио Sputnik Молдова.
Президент страны Игорь Додон также прокомментировал в пятницу переговоры, которые идут между ПСРМ и ДПМ.
По его мнению, сегодня у парламента есть только два варианта развития событий: или создание коалиции, или досрочные выборы.
«Досрочные парламентские выборы означают 6-7 месяцев полного хаоса в стране. Это и период предвыборной кампании, и два-три месяца после неё, когда будут проводиться консультации по формированию правящей коалиции. Таким образом, стабильное правительство страна получит лишь через год»,
– рассказал Игорь Додон в эфире телевидения UNIMEDIA.
По его словам, без создания коалиции большинства правительство не может работать долго, поскольку любой законопроект правительства может быть отклонён парламентом. А на проведение досрочных выборов необходимо найти 70-80 миллионов леев. Поэтому есть только один выход – договариваться. Однако на этот раз социалисты выдвинут достаточно жёсткие условия.
«Мы не примем те же условия создания коалиции, которые были в случае с блоком ACUM, когда мы уступили пост премьер-министра и практически все кресла в правительстве. Премьер-министром останется Ион Кику, а Зинаида Гречаный спикером парламента. Да, мы обсуждаем то, что некоторые министерства будут переданы ДПМ, потому что это и означает коалицию. Мы посмотрим, какие кандидатуры будут предложены и будут ли они совместимы с командой Кику»,
– пояснил глава государства.
По мнению президента, переговоры о создании парламентской коалиции могут быть завершены уже на следующей неделе.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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