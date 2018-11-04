Коалиция США в третий раз нанесла удар по мирному городу в Сирии

Авиация проамериканской коалиции в Сирии нанесла авиаудар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Ранее самолеты США и их союзников дважды уже сбрасывали на населенный пункт снаряды с белым фосфором.

Международная антитеррористическая коалиция, собранная под эгидой США, нанесла авиационный удар по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Об атаке сообщают сразу несколько сирийских СМИ. Так, арабоязычное издание SANA отмечает, что информация об ударе поступила к нему от информированного источника в самом городе.

Он заявляет, что в результате налета погибло 15 мирных жителей. Государственный сирийский телеканал Ikhbariya уточняет, что, к несчастью, большинство погибших — это женщины и дети.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, данный инцидент — уже не первый, когда американцы и их союзники атакуют Хаджин с воздуха. Не далее как 13 и 29 октября самолеты коалиции уже сбрасывали на населенный пункт снаряды с белым фосфором — боеприпасом, применение которого запрещено международными конвенциями.