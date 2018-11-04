Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США призвали прекратить «безумие НАТО», грозящее войной с Россией
«Парадоксальная ситуация»: что стоит за решением Вашингтона отправить армию навс...
«Против всех канонов»: что стоит за подписанием соглашения между президентом Укр...
Почему КПРФ «сдала» своего кандидата в Приморье
Главная / Политика

Коалиция США в третий раз нанесла удар по мирному городу в Сирии

04 ноября 2018, 01:39  •  46 • Политика
Авиация проамериканской коалиции в Сирии нанесла авиаудар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Ранее самолеты США и их союзников дважды уже сбрасывали на населенный пункт снаряды с белым фосфором.
Международная антитеррористическая коалиция, собранная под эгидой США, нанесла авиационный удар по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
Об атаке сообщают сразу несколько сирийских СМИ. Так, арабоязычное издание SANA отмечает, что информация об ударе поступила к нему от информированного источника в самом городе.
Он заявляет, что в результате налета погибло 15 мирных жителей. Государственный сирийский телеканал Ikhbariya уточняет, что, к несчастью, большинство погибших — это женщины и дети.
Как отмечает Федеральное агентство новостей, данный инцидент — уже не первый, когда американцы и их союзники атакуют Хаджин с воздуха. Не далее как 13 и 29 октября самолеты коалиции уже сбрасывали на населенный пункт снаряды с белым фосфором — боеприпасом, применение которого запрещено международными конвенциями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

46
Источник
Похожие новости
04 ноября 2018, 01:39
Порошенко попросил Эрдогана отправить турецких солдат в Донбасс
03 ноября 2018, 19:09
Почему КПРФ «сдала» своего кандидата в Приморье
03 ноября 2018, 02:54
Это сообщение оплачено ИГ: Facebook опубликовал рекламу псевдотеррористов

03 ноября 2018, 02:54
Пентагон вместе с американскими разведчиками готовится к кибератаке на Россию - СМИ
03 ноября 2018, 06:09
Трамп объяснил, какие мигранты нужны США
04 ноября 2018, 01:39
Коалиция США в третий раз нанесла удар по мирному городу в Сирии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
30 октября 2018, 20:39
На Украине назвали цену газа для населения с 1 ноября
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключение отопления
30 октября 2018, 04:39
ВВС США «поприветствовали» российские С-300 в Сирии
28 октября 2018, 22:08
Почему Пopoшенко не пpeрвал Лyкашенко
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии
03 ноября 2018, 02:54
«Натовский стандарт родом из СССР»: Украинцы посмеялись над видео учений возле Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.