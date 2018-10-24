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Коалиция США помогла сирийским боевикам разбомбить дом мирного жителя в Дейр-эз-Зоре

24 октября 2018, 18:39  •  51 • В мире
Удары "Сирийских демократических сил" и авиации США разрушили один из домов местных жителей.
Возглавляемая США международная коалиция снова нанесла авиаудар по деревне ас-Суса, расположенной в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом рассказало агентство SANA по сведениям местных источников.
Удары полностью разрушили один из домов местных жителей. Имеются жертвы и раненые, их количество сейчас уточняется.
Агентство передает, что одновременно с авиаударом район был обстрелян из артиллерии отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF). Напомним, альянс был создан в 2015 году из курдских и арабских формирований оппозиции, он сотрудничает с США.
В субботу коалиция также совершила бомбардировки деревень ас-Суса и аль-Бубадран, в результате которых погибли 62 мирных жителя.

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