Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
Главная / Украина

Коалиция социалистов и демократов на грани или уже за гранью?

24 мая 2020, 00:55  •  17 • Украина
Развал парламентского большинства в Молдове видится неизбежным. Может быть, к моменту публикации этого материала большинство уже развалилось. Или развалится через час, день, два дня, две недели…
Развитие молдавского политического кризиса уже не остановить. И находящимся пока у власти социалистам (ПСРМ) важно не ждать уже понятной развязки, а понимать расклад сил и действовать на упреждение, опираясь на поддержку народа. Ведь есть же у них эта поддержка!
Вот совсем свежий майский опрос, проведённый Ассоциацией социологов и демографов Молдовы: 71% опрошенных выступает против проведения досрочных парламентских выборов, желающих их провести всего 14%, а 15% не определились или решили не отвечать. В любом случае отлично видно, что подавляющее большинство молдавских граждан не хотят новых политических потрясений, даже если они слабо доверяют правительству Иона Кику (поддержка на уровне 14%). Зато у президента страны – Игоря Додона – рейтинг несравним с остальными молдавскими политиками: 36,8% против 15,1% у Майи Санду, лидера PAS, и далее по нисходящей…
И возникает законный вопрос: какова подоплека недавнего (17 мая) протеста ветеранов приднестровского вооружённого конфликта в Кишинёве; там выдвигались не только социальные требования, но и политические – отставка Додона, правительства Кику и главы парламента Зинаиды Гречаный? Кого ещё, кроме себя, представляют эти люди, если им, в отличие от 71% противников внеочередных выборов, необходима череда громких отставок. И как политический хаос поможет участникам войны с Приднестровьем решить их насущные проблемы? Каждому ясно, что эту группу, легко управляемую, используют силы, которым важно довести страну до кризиса, отодвинуть от власти ПСРМ, а затем и Додона.
2 марта эти же ветераны бузили в центре Кишинёва вместе с унионистами. Тогда звучали призывы: «Делаем майдан – как в Киеве!» В ПСРМ оценивали эти протесты как спровоцированные извне с тем, чтобы добиться отставки правительства до получения Молдовой российского кредита. Поговаривали и о влиянии на события беглого хозяина страны Влада Плахотнюка. То есть социалисты представляли ещё в начале весны, с кем и с чем они имеют дело. Однако спустя 2,5 месяца мы видим:
– Конституционный суд РМ заблокировал получение российского кредита: Соглашение о государственном займе в сумме 200 миллионов евро, заключённое между Молдовой и Россией, признано неконституционным;
– в парламенте РМ формируется оппозиционная коалиция, ближайшей целью которой заявлено вынесение вотума недоверия действующему правительству;
– депутаты фракции ДПМ, которая в союзе с ПСРМ образовала парламентское большинство, друг за другом перебегают в антиправительственный блок, в ряды бывших своих же товарищей-демократов, отколовшихся от ДПМ и образовавших фракцию Pro Moldova под предводительством Андриана Канду, в недалёком прошлом ближайшего соратника Плахотнюка;
– в итоге большинство сократилось до критического минимума, до черты, за которой – развал и всё, что за развалом последует вопреки желаниям большей части народа;
– уже прозвучали заявления Канду, что стоило бы поддержать новое правительство во главе с Андреем Нэстасе – главой платформы «Достоинство и правда» (DA), которому не повезло стать генеральным примаром Кишинёва. А партия Нэстасе в парламенте желает изучить доходы и расходы президента, для чего создать комиссию по расследованию «актов коррупции и незаконного обогащения» Игоря Додона – судя по всему, в ход пошла очередная легенда о «золотом унитазе», теперь в молдавском варианте. Только вместо унитаза – чёрный шуршащий пакет в руках Влада Плахотнюка, с которым встречался Игорь Додон: на основе этого видео DA и жаждет расследования;
– на улицы выходят одни и те же люди, требующие отставки Додона, глав правительства и парламента;
– посол США в Молдове Дерек Хоган выступает участником событий: оппозиционеры консультируются с ним.
Желающие развалить большинство и отправить в отставку правительство не остановятся даже притом, что конечные цели «проевропейцев» в лице дуэта Санду – Нэстасе и птенцов гнезда Плахотнюка – Pro Moldova разнятся. Ближайшие задачи у них одинаковы, это и определяет их ситуативное сотрудничество, успех которого зависит от того, как скоро заявит о себе новая парочка перебежчиков. Она и поставит крест на большинстве ПСРМ-ДПМ.
Одновременно запущены процессы на местном уровне. На родине Плахотнюка – в районе Ниспорены – местные власти дружным забегом направились в сторону отколовшейся от ДПМ группировки Pro Moldova. Все 16 руководителей городов и сёл, включая градоначальника райцентра, присоединили себя к желающим смести коалицию и вместе с ней правительство.
Народ в Ниспоренах никто не спрашивал – здесь у Плахотнюка на бумаге всенародная поддержка, местные власти у него в кармане и делают то, что им велено.
Совсем неважно выглядит ситуация для социалистов и их избирателей, несмотря на сравнительно высокий рейтинг Додона и его бодрящие заявления о расследовании кражи миллиарда и возвращении аэропорта Кишинёв государству. Додон говорит, что признает любую новую парламентскую «классическую коалицию», если в ней не принимают участия перебежчики из ДПМ. Одновременно он признаёт, что принимал участие в переговорах с Плахотнюком (тех самых, с плотно набитым чёрным кульком), поскольку «хотел сделать всё возможное, чтобы дойти до правоцентристской коалиции». Что было в кульке, он так и не сказал.
Кроме того, Додон продолжает верить, что у ПСРМ м ДПМ жизнеспособное партнёрство, поскольку имеются «общие цели», а оставшиеся с социалистами в коалиции демократы якобы избавились от влияния Плахотнюка. В то же время 21 мая в парламенте зарегистрировались лишь 50 депутатов двух коалиционных фракций; судьба коалиции повисла на тонком волоске.
Волосок этот обеспечил депутат ДПМ Евгений Никифорчук, которого внезапно накрыл коронавирус. Парламент отправился на самоизоляцию до получения негативных результатов тестов. Очень вовремя к балансирующей на грани коалиции подкралась «корона», причём на фоне оптимистических предположений молдавского Минздрава, что в целом зараза отступает.
В итоге парламентский переворот отложен с 22 мая на две недели, а то и на больший срок, пока у всех участников дышащей на ладан коалиции не подтвердится отсутствие заражения. Правда, непонятно, какое пространство для манёвра это даёт ПСРМ и Додону. Минимальное большинство в молдавском парламенте, депутатов которого Плахотнюк и прежде тасовал, как хотел, – это условное большинство. О том, что «мы на грани», говорит спикер Зинаида Гречаный. А если сегодня «на грани», то завтра – «за гранью», и неважно, произойдёт это сейчас или через две карантинных недели.
Зеленский объяснил, зачем ему нужна встреча с Путиным один на один
Сам Додон пребывает в уверенности: «В случае моего участия в президентских выборах у меня наилучшие шансы». Однако, если социалисты снова окажутся в оппозиции, неизвестно, какой стороной повернётся к президенту судьба: «проевропейцы» желают расследования истории с загадочным чёрным кульком Плахотнюка, раздаются голоса и о том, что надо бы проверить конституционность прямых всенародных выборов президента (намёк на то, что в молдавском варианте демократии народ не нужен – надо назначать карманного президента в парламенте, избавляясь от проблем, связанных с прямым голосованием). А если учесть, что Конституционный суд Молдовы имеет огромное влияние на события (он влияет куда больше, чем коалиция «на грани»), вопрос президентских выборов – и не вопрос вовсе, особенно после неминуемого распада большинства.
Президент Молдовы питает надежды на роспуск парламента и досрочные парламентские выборы в один день вместе с президентскими – 1 ноября 2020 года. Однако для этого должны произойти удобные для социалистов события: если распад коалиции предотвратить не удастся, не должно сложиться никакой новой коалиции. А с этим можно не угадать. Да, трудно представить, что Санду и Нэстасе пойдут на союз с людьми Плахотнюка, но ведь часть людей олигарха позиционирует себя как бы не его людьми (Pro Moldova) и почему бы завтра к ним не присоединиться остаткам ДПМ?
За событиями внимательно наблюдают США в лице посла Дерека Хогана. Они, надо полагать, и скажут решающее слово.
Ордер, выданный кишинёвским судом на заочный арест Плахотнюка, ничего не меняет в судьбе молдавских социалистов, а для внешних кураторов он удобен, так как позволяет контролировать политические процессы. Точно так же решение Конституционного суда, не позволившее отправить в отставку генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло, расследующего дело о краже пресловутого миллиарда и обвинившего Плахотнюка в банковских махинациях, – это заслуга не коалиции и тем более не оппозиции. Это совершенно иной уровень влияния.
Что могут противопоставить этому влиянию социалисты, теряющие власть? На арене парламента и в закулисных договорённостях с чёрными кульками – уже ничего. Остаётся только поддержка избирателей, которые ещё верят президенту и его партии. От того, сумеют ли Додон и ПСРМ опереться на народное доверие и удержать власть, зависит не только судьба социалистов, но и, говоря высоким слогом, судьба страны.
Фото: кадр из видео встречи Додона с Плахотнюком
Арина ЦУКАНОВА

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
23 мая 2020, 07:55
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
23 мая 2020, 05:55
В Киеве возложили вину за потерю Крыма на США
22 мая 2020, 21:55
Бойня в Житомирской области: в Киеве призывают к отставке Зеленского вместе с главами МВД и СБУ
23 мая 2020, 18:55
Акцию возле офиса Медведчука проводил Нацкорпус. ОПЗЖ готовит заявление, есть пострадавшие
22 мая 2020, 23:55
Зарезанного майданщиками алкоголика сделали героем «небесной сотни»
22 мая 2020, 14:55
Порошенко вызвали на допрос в бюро госрасследований
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 мая 2020, 21:28
Зеленский ни разу не назвал имя Олеся Бузины. Но кое-что произошло.
23 мая 2020, 21:55
Чуда не будет: после кризиса богатые станут богаче, а бедные - беднее (Дмитрий Абзало...
23 мая 2020, 22:55
"Безответственно встают на американскую сторону": В Совфеде ответили НАТО
23 мая 2020, 22:50
«Европа заинтересована в соглашении»: каковы перспективы Договора по открытому небу п...
23 мая 2020, 23:55
"Саудиты вытерли об Россию ноги, и теперь русские стонут от боли" (Обзор Ин...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных сил США
17 мая 2020, 06:55
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина и Пасечника
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это несправедливо"
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
21 мая 2020, 07:25
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
19 мая 2020, 23:55
"Это просто стыд": Кравчук заклеймил позором Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.