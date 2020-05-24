Коалиция социалистов и демократов на грани или уже за гранью?

Развал парламентского большинства в Молдове видится неизбежным. Может быть, к моменту публикации этого материала большинство уже развалилось. Или развалится через час, день, два дня, две недели…

Развитие молдавского политического кризиса уже не остановить. И находящимся пока у власти социалистам (ПСРМ) важно не ждать уже понятной развязки, а понимать расклад сил и действовать на упреждение, опираясь на поддержку народа. Ведь есть же у них эта поддержка!

Вот совсем свежий майский опрос, проведённый Ассоциацией социологов и демографов Молдовы: 71% опрошенных выступает против проведения досрочных парламентских выборов, желающих их провести всего 14%, а 15% не определились или решили не отвечать. В любом случае отлично видно, что подавляющее большинство молдавских граждан не хотят новых политических потрясений, даже если они слабо доверяют правительству Иона Кику (поддержка на уровне 14%). Зато у президента страны – Игоря Додона – рейтинг несравним с остальными молдавскими политиками: 36,8% против 15,1% у Майи Санду, лидера PAS, и далее по нисходящей…

И возникает законный вопрос: какова подоплека недавнего (17 мая) протеста ветеранов приднестровского вооружённого конфликта в Кишинёве; там выдвигались не только социальные требования, но и политические – отставка Додона, правительства Кику и главы парламента Зинаиды Гречаный? Кого ещё, кроме себя, представляют эти люди, если им, в отличие от 71% противников внеочередных выборов, необходима череда громких отставок. И как политический хаос поможет участникам войны с Приднестровьем решить их насущные проблемы? Каждому ясно, что эту группу, легко управляемую, используют силы, которым важно довести страну до кризиса, отодвинуть от власти ПСРМ, а затем и Додона.

2 марта эти же ветераны бузили в центре Кишинёва вместе с унионистами. Тогда звучали призывы: «Делаем майдан – как в Киеве!» В ПСРМ оценивали эти протесты как спровоцированные извне с тем, чтобы добиться отставки правительства до получения Молдовой российского кредита. Поговаривали и о влиянии на события беглого хозяина страны Влада Плахотнюка. То есть социалисты представляли ещё в начале весны, с кем и с чем они имеют дело. Однако спустя 2,5 месяца мы видим:

– Конституционный суд РМ заблокировал получение российского кредита: Соглашение о государственном займе в сумме 200 миллионов евро, заключённое между Молдовой и Россией, признано неконституционным;

– в парламенте РМ формируется оппозиционная коалиция, ближайшей целью которой заявлено вынесение вотума недоверия действующему правительству;

– депутаты фракции ДПМ, которая в союзе с ПСРМ образовала парламентское большинство, друг за другом перебегают в антиправительственный блок, в ряды бывших своих же товарищей-демократов, отколовшихся от ДПМ и образовавших фракцию Pro Moldova под предводительством Андриана Канду, в недалёком прошлом ближайшего соратника Плахотнюка;

– в итоге большинство сократилось до критического минимума, до черты, за которой – развал и всё, что за развалом последует вопреки желаниям большей части народа;

– уже прозвучали заявления Канду, что стоило бы поддержать новое правительство во главе с Андреем Нэстасе – главой платформы «Достоинство и правда» (DA), которому не повезло стать генеральным примаром Кишинёва. А партия Нэстасе в парламенте желает изучить доходы и расходы президента, для чего создать комиссию по расследованию «актов коррупции и незаконного обогащения» Игоря Додона – судя по всему, в ход пошла очередная легенда о «золотом унитазе», теперь в молдавском варианте. Только вместо унитаза – чёрный шуршащий пакет в руках Влада Плахотнюка, с которым встречался Игорь Додон: на основе этого видео DA и жаждет расследования;

– на улицы выходят одни и те же люди, требующие отставки Додона, глав правительства и парламента;

– посол США в Молдове Дерек Хоган выступает участником событий: оппозиционеры консультируются с ним.

Желающие развалить большинство и отправить в отставку правительство не остановятся даже притом, что конечные цели «проевропейцев» в лице дуэта Санду – Нэстасе и птенцов гнезда Плахотнюка – Pro Moldova разнятся. Ближайшие задачи у них одинаковы, это и определяет их ситуативное сотрудничество, успех которого зависит от того, как скоро заявит о себе новая парочка перебежчиков. Она и поставит крест на большинстве ПСРМ-ДПМ.

Одновременно запущены процессы на местном уровне. На родине Плахотнюка – в районе Ниспорены – местные власти дружным забегом направились в сторону отколовшейся от ДПМ группировки Pro Moldova. Все 16 руководителей городов и сёл, включая градоначальника райцентра, присоединили себя к желающим смести коалицию и вместе с ней правительство.

Народ в Ниспоренах никто не спрашивал – здесь у Плахотнюка на бумаге всенародная поддержка, местные власти у него в кармане и делают то, что им велено.

Совсем неважно выглядит ситуация для социалистов и их избирателей, несмотря на сравнительно высокий рейтинг Додона и его бодрящие заявления о расследовании кражи миллиарда и возвращении аэропорта Кишинёв государству. Додон говорит, что признает любую новую парламентскую «классическую коалицию», если в ней не принимают участия перебежчики из ДПМ. Одновременно он признаёт, что принимал участие в переговорах с Плахотнюком (тех самых, с плотно набитым чёрным кульком), поскольку «хотел сделать всё возможное, чтобы дойти до правоцентристской коалиции». Что было в кульке, он так и не сказал.

Кроме того, Додон продолжает верить, что у ПСРМ м ДПМ жизнеспособное партнёрство, поскольку имеются «общие цели», а оставшиеся с социалистами в коалиции демократы якобы избавились от влияния Плахотнюка. В то же время 21 мая в парламенте зарегистрировались лишь 50 депутатов двух коалиционных фракций; судьба коалиции повисла на тонком волоске.

Волосок этот обеспечил депутат ДПМ Евгений Никифорчук, которого внезапно накрыл коронавирус. Парламент отправился на самоизоляцию до получения негативных результатов тестов. Очень вовремя к балансирующей на грани коалиции подкралась «корона», причём на фоне оптимистических предположений молдавского Минздрава, что в целом зараза отступает.

В итоге парламентский переворот отложен с 22 мая на две недели, а то и на больший срок, пока у всех участников дышащей на ладан коалиции не подтвердится отсутствие заражения. Правда, непонятно, какое пространство для манёвра это даёт ПСРМ и Додону. Минимальное большинство в молдавском парламенте, депутатов которого Плахотнюк и прежде тасовал, как хотел, – это условное большинство. О том, что «мы на грани», говорит спикер Зинаида Гречаный. А если сегодня «на грани», то завтра – «за гранью», и неважно, произойдёт это сейчас или через две карантинных недели.

Сам Додон пребывает в уверенности: «В случае моего участия в президентских выборах у меня наилучшие шансы». Однако, если социалисты снова окажутся в оппозиции, неизвестно, какой стороной повернётся к президенту судьба: «проевропейцы» желают расследования истории с загадочным чёрным кульком Плахотнюка, раздаются голоса и о том, что надо бы проверить конституционность прямых всенародных выборов президента (намёк на то, что в молдавском варианте демократии народ не нужен – надо назначать карманного президента в парламенте, избавляясь от проблем, связанных с прямым голосованием). А если учесть, что Конституционный суд Молдовы имеет огромное влияние на события (он влияет куда больше, чем коалиция «на грани»), вопрос президентских выборов – и не вопрос вовсе, особенно после неминуемого распада большинства.

Президент Молдовы питает надежды на роспуск парламента и досрочные парламентские выборы в один день вместе с президентскими – 1 ноября 2020 года. Однако для этого должны произойти удобные для социалистов события: если распад коалиции предотвратить не удастся, не должно сложиться никакой новой коалиции. А с этим можно не угадать. Да, трудно представить, что Санду и Нэстасе пойдут на союз с людьми Плахотнюка, но ведь часть людей олигарха позиционирует себя как бы не его людьми (Pro Moldova) и почему бы завтра к ним не присоединиться остаткам ДПМ?

За событиями внимательно наблюдают США в лице посла Дерека Хогана. Они, надо полагать, и скажут решающее слово.

Ордер, выданный кишинёвским судом на заочный арест Плахотнюка, ничего не меняет в судьбе молдавских социалистов, а для внешних кураторов он удобен, так как позволяет контролировать политические процессы. Точно так же решение Конституционного суда, не позволившее отправить в отставку генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло, расследующего дело о краже пресловутого миллиарда и обвинившего Плахотнюка в банковских махинациях, – это заслуга не коалиции и тем более не оппозиции. Это совершенно иной уровень влияния.

Что могут противопоставить этому влиянию социалисты, теряющие власть? На арене парламента и в закулисных договорённостях с чёрными кульками – уже ничего. Остаётся только поддержка избирателей, которые ещё верят президенту и его партии. От того, сумеют ли Додон и ПСРМ опереться на народное доверие и удержать власть, зависит не только судьба социалистов, но и, говоря высоким слогом, судьба страны.