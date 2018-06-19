«Коалиция» не даёт покоя»: сможет ли новая американская гаубица превзойти российские аналоги

Соединённые Штаты рассчитывают создать буксируемую пушку, способную поражать цели на расстоянии свыше 70 км. Исследовательский центр Пентагона Picatinny Arsenal проводит испытания гаубицы M777ER и боеприпасов к ней, сообщают зарубежные СМИ. Новая артиллерийская установка должна превзойти по возможностям российские аналоги. Однако, как отмечают эксперты, у американской пушки не будет преимуществ перед отечественной системой «Коалиция-СВ».

Научно-исследовательский центр Минобороны США Picatinny Arsenal ведёт разработку 155-мм полевой буксируемой гаубицы M777ER. Дальность стрельбы артиллерийской установки должна составить не менее 70 км, сообщает портал Warrior Maven со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонной отрасли Соединённых Штатов.

Разработка орудия осуществляется в рамках программы по повышению дальности стрельбы ствольной артиллерии (Extended Range Cannon Artillery, ERCA) — Минобороны США поставило цель удвоить дистанцию ведения огня из крупнокалиберных гаубиц.

Американские морские пехотинцы готовят гаубицу M777 к транспортировке на вертолёте MH-53E

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Удлинённые стволы

Новая установка разрабатывается на основе модели M777 британской компании BAE Systems. В модификациях A1 и A2 гаубица стоит на вооружении Морской пехоты и Сухопутных войск США, а также ВС Канады и Австралии.

В погоне за показателями дальности стрельбы специалисты Picatinny Arsenal пошли на достаточно радикальную меру — увеличили длину ствола M777ER на 1,8 м.

Если столь смелый эксперимент станет удачным, то удлинённые стволы получат и другие артиллерийские установки. По данным американского журнала Popular Mechanics, речь идёт о самоходной артиллерийской установке M109 Paladin, которая вскоре исчерпает свой модернизационный ресурс.

Однако удлинение ствола имеет несколько существенных негативных последствий. Прежде всего подобное решение неизбежно приведёт к увеличению массы гаубицы. Также инженерам придётся внести ряд конструктивных изменений.

Как уточняет Warrior Maven, M777ER оказалась на 455 кг тяжелее базовой модели (4,6 против 4,2 тонны). Увеличение массы может осложнить транспортировку орудия и его развёртывание на местности.

В целях повышения скорострельности M777ER получит новый механизм перезарядки. Магазин в шесть снарядов гаубица будет способна расстрелять за 30 секунд (скорострельность предшественника составляет 2–5 выстрелов в минуту). Однако увеличение нагрузки на ствол, как предупреждает издание, может сократить его эксплуатационный ресурс.

1 марта 2017 года британское издание Jane’s сообщило о завершении первого этапа испытаний, который предполагал проверку характеристик пушки. Второй этап направлен на доработку «умных» боеприпасов.

По информации специализированных изданий, дальность поражения обычными (осколочными и фугасными) боеприпасами M777ER достигнет 25-30 км. Цели на более дальних дистанциях будут поражать активно-реактивные снаряды XM1113, управляемые снаряды M982 Excalibur, заряды XM654 и XM907.

Буксируемое артиллерийское орудие «Мста-Б» на боевых стрельбах артиллерийских батарей

© Ульяна Соловьёва / РИА Новости

Warrior Maven отмечает, что двукратное увеличение дальнобойности гаубиц повысит возможности американских подразделений. В то же время собеседник портала указывает на то, что новая пушка может испытывать проблемы с точностью. По его словам, важно, чтобы орудие «умело» стрелять по движущимся целям и объектам в горной местности.

Ответ России

Как неоднократно отмечали российские и зарубежные эксперты, значение буксируемой артиллерии на современном театре военных действий (ТВД) несколько уменьшилось. Ведущие армии мира в большей степени развивают подвижные ударные платформы. Применительно к ствольной артиллерии — это самоходные установки.

Тем не менее буксируемые орудия сохранили некоторые преимущества перед САУ: они менее заметны для аппаратуры неприятеля и дешевле в эксплуатации.

Считается, что буксируемые пушки идеально подходят для так называемых конфликтов низкой интенсивности, где нет необходимости постоянно менять позицию после залпа. Например, американские войска используют M777 в операциях на Ближнем Востоке и Афганистане, ведя огонь по слабому в технологическом отношении противнику.

Однако в западных медиа преобладает точка зрения, что США разрабатывают M777ER как ответ на появление в арсенале российской армии самоходных дальнобойных гаубиц.

Warrior Maven утверждает, что новая американская гаубица должна оставить позади российскую САУ 2С19М2 «Мста-С», оснащённую 152-мм пушкой 2А64. Дальность стрельбы модернизированного варианта отечественной самоходки достигает 40 км.

Беспокойство у американцев вызывает и повышенная скорострельность «Мсты-С», автоматизированная система управления и широкое использование цифровых технологий. Как отмечали ранее в Минобороны РФ, по эффективности 2С19М2 (усовершенствованная версия) будет на 40% превосходить 2С19.

Popular Mechanics придерживается мнения о том, что Пентагон запустил проект M777ER с целью «угнаться» за новейшей российской САУ 2С35 «Коалиция-СВ». Отечественная самоходка способна поражать объекты на расстоянии около 70 км и обладает лучшей в мире скорострельностью (12-20 выстрелов в минуту).

До 2020 года 2С35 будет проходить войсковую эксплуатацию. С этой целью Минобороны России закупило 12 «Коалиций—СВ». После принятия на вооружение САУ заменит парк самоходок «Мста-С», которые не прошли модернизацию.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» перед началом репетиции военного парада на Красной площади

© Илья Питалёв / РИА Новости

«Американцы достаточно широко используют буксируемую артиллерию в разных регионах, включая Европу. Их желание обладать превосходством перед Россией на потенциальном театре военных действий вполне объяснимо», — пояснил RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

По мнению эксперта, с большой вероятностью пушка M777ER, как и предсказывают американские СМИ, «перекочует» в итоге на мобильные платформы. Однако более тяжёлый и длинный ствол повлечёт изменения в конструкции САУ. Кроме того, избыточный вес негативно скажется на подвижности самоходок США.

«Американцы решают очень сложные задачи, где приходится чем-то жертвовать. Я не могу сказать, идут ли они по верному пути, но вполне возможно, что «Коалиция» всё же не даёт им покоя. Ведь Россия может создать ещё и новый образец буксируемого орудия, установив 152-мм пушку «Коалиции» (2А88) на лафет», — отметил Суворов.