Коалиция наблюдает с воздуха: Над базами пригрозивших американцам шиитов закружили самолеты

Западные летчики мониторят ситуацию на иракско-сирийской границе с воздуха. Как сообщает телеканал Al-Hadath, самолеты коалиции замечены над базами шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

Ранее представители военизированного ополчения призвали иракских военных покинуть американские базы, чтобы не стать живыми мишенями.

В группировке, которая входит в состав проиранских Сил народной мобилизации, призвали военнослужащих отойти минимум на 1 км от баз США к 17:00 мск воскресенья.

Вслед за этим заявлением по штабу ополченцев с воздуха был нанесен удар.

Отметим, что в субботу в Багдаде в "зеленой зоне" прогремел взрыв, в результате которого была блокирована дорога к американскому посольству. По сообщениям СМИ, выпущенные шиитскими ополченцами снаряды упали вблизи авиабазоы в Баладе (провинция Салах-эд-Дин) и возле оперативного штаба в Эль-Кинди под Мосулом, где размещены военные США.

Ранее на этой неделе близ аэропорта Багдада США нанесли авиаудар, в ходе которого погиб командующий иранским элитным спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. В Тегеране пообещали, что не оставят это убийство без ответа. В Ираке почтить память Сулеймани и погибших к ним бойцов на улицы городов вышли тысячи человек.