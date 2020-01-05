Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в ...
Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени
"ЛУЧШИЕ достижения Украины связаны С РОССИЕЙ!": мощная речь СЕКРЕТНОГО...
Независимость Беларуси — в интересах России
Главная / В мире

Коалиция наблюдает с воздуха: Над базами пригрозивших американцам шиитов закружили самолеты

05 января 2020, 15:24  •  147 • В мире
Самолеты западной коалиции находятся в небе над шиитскими базами на западе Ирака. Ранее самолеты коалиции совершили налет на штаб шиитских ополченцев в городе Эль-Каиме близ границы с Сирией. Отметим, что ранее бойцы шиитской военизированной группировке "Катаиб Хезболла" призвали военных Ирака покинуть позиции близ американских баз.
Западные летчики мониторят ситуацию на иракско-сирийской границе с воздуха. Как сообщает телеканал Al-Hadath, самолеты коалиции замечены над базами шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".
Ранее представители военизированного ополчения призвали иракских военных покинуть американские базы, чтобы не стать живыми мишенями.
В группировке, которая входит в состав проиранских Сил народной мобилизации, призвали военнослужащих отойти минимум на 1 км от баз США к 17:00 мск воскресенья.
Вслед за этим заявлением по штабу ополченцев с воздуха был нанесен удар.
Отметим, что в субботу в Багдаде в "зеленой зоне" прогремел взрыв, в результате которого была блокирована дорога к американскому посольству. По сообщениям СМИ, выпущенные шиитскими ополченцами снаряды упали вблизи авиабазоы в Баладе (провинция Салах-эд-Дин) и возле оперативного штаба в Эль-Кинди под Мосулом, где размещены военные США.
Ранее на этой неделе близ аэропорта Багдада США нанесли авиаудар, в ходе которого погиб командующий иранским элитным спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. В Тегеране пообещали, что не оставят это убийство без ответа. В Ираке почтить память Сулеймани и погибших к ним бойцов на улицы городов вышли тысячи человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
05 января 2020, 11:54
«Важные для Ирана и иранской культуры»: Трамп пригрозил Тегерану ударом по 52 объектам
05 января 2020, 02:24
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
05 января 2020, 11:54
Сдерживающий фактор: что ожидает договор СНВ-III в 2020 году
05 января 2020, 12:09
Американцы готовят для России новый Чернобыль
05 января 2020, 12:09
"Заставим Иран платить по счетам": Помпео в открытую пообещал мстить Ирану
05 января 2020, 15:24
Коалиция наблюдает с воздуха: Над базами пригрозивших американцам шиитов закружили самолеты
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 января 2020, 08:54
Зачем Трамп убил Сулеймани и почему это важно для нас
05 января 2020, 02:24
"Мы объявляем джихад и мобилизацию": Маршал Хафтар готовится к наступлению ...
05 января 2020, 02:24
Русский истребитель с лазерной пушкой стал частью мечты американского журнала Militar...
05 января 2020, 12:09
Американцы готовят для России новый Чернобыль
05 января 2020, 05:39
Какой суд приговорил генерала к смерти? Соловьев задал неудобные вопросы, связанные с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 января 2020, 09:24
"Это было странно": Популярная модель взяла кольцо за 20 млн рублей, отказав избраннику
31 декабря 2019, 08:39
"Европа сопротивлялась Гитлеру не более полутора месяцев": Посольство России в Варшаве ответило премьеру Моравецкому
02 января 2020, 06:09
Зачем продавали «Газпром»
01 января 2020, 20:24
"Его забивали кирпичами и шлакоблоками": Освобождённый пленник СБУ рассказал о зверствах украинских спецслужб
01 января 2020, 00:54
"Можно договариваться": Медведев заявил о "компромиссе" с транзитом газа. Политолог - о "поражении" России
03 января 2020, 14:39
"Крадётся к вертолёту, прячась за спинами": Посольство США в Ираке приостанавливает работу, дипломаты разбегаются - СМИ
04 января 2020, 16:39
"Все ждут приказа": Иран привел в боевую готовность ракетные войска и авиацию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.