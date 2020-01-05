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Коалиция наблюдает с воздуха: Над базами пригрозивших американцам шиитов закружили самолеты
05 января 2020, 15:24 • 147 • В мире
Самолеты западной коалиции находятся в небе над шиитскими базами на западе Ирака. Ранее самолеты коалиции совершили налет на штаб шиитских ополченцев в городе Эль-Каиме близ границы с Сирией. Отметим, что ранее бойцы шиитской военизированной группировке "Катаиб Хезболла" призвали военных Ирака покинуть позиции близ американских баз.
Западные летчики мониторят ситуацию на иракско-сирийской границе с воздуха. Как сообщает телеканал Al-Hadath, самолеты коалиции замечены над базами шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".
Ранее представители военизированного ополчения призвали иракских военных покинуть американские базы, чтобы не стать живыми мишенями.
В группировке, которая входит в состав проиранских Сил народной мобилизации, призвали военнослужащих отойти минимум на 1 км от баз США к 17:00 мск воскресенья.
Вслед за этим заявлением по штабу ополченцев с воздуха был нанесен удар.
Отметим, что в субботу в Багдаде в "зеленой зоне" прогремел взрыв, в результате которого была блокирована дорога к американскому посольству. По сообщениям СМИ, выпущенные шиитскими ополченцами снаряды упали вблизи авиабазоы в Баладе (провинция Салах-эд-Дин) и возле оперативного штаба в Эль-Кинди под Мосулом, где размещены военные США.
Ранее на этой неделе близ аэропорта Багдада США нанесли авиаудар, в ходе которого погиб командующий иранским элитным спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. В Тегеране пообещали, что не оставят это убийство без ответа. В Ираке почтить память Сулеймани и погибших к ним бойцов на улицы городов вышли тысячи человек.
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