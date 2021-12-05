|
Коалиционный вопрос: сможет ли новое правительство Германии «двигать страну вперёд» и укреплять связи с Россией
05 декабря 2021, 09:40 • 161 • В мире
Кандидат в канцлеры ФРГ и представитель СДПГ Олаф Шольц заявил, что его партия хочет сформировать правительство, которое «будет двигать страну вперёд». Он также назвал СДПГ «самой влиятельной силой», проголосовавшей за коалиционный договор, в котором, в частности, говорится о готовности к конструктивному диалогу с Россией. Кроме того, главой Социал-демократической партии ФРГ может стать Ларс Клингбайль, которого в немецких СМИ заподозрили в «связях с Россией». Эксперты отмечают, что СДПГ отличается прагматическим подходом к взаимодействию с Россией, однако курс Берлина в отношении Москвы будет зависеть от общего настроя коалиции.
Бундестаг ФРГ AFP © Ina Fassbender
Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, который через несколько дней с высокой долей вероятности станет следующим канцлером ФРГ, заявил, что его политическая сила хочет сформировать немецкое правительство, способное к продвижению Германии «вперёд».
«Мы выступаем за достойное будущее, за большее уважение, за прогресс. Мы хотим сформировать правительство, которое будет двигать страну вперёд. Прорыв в 20-х годах возможен», — написал Шольц в своём Twitter.
Он также назвал свою партию «самой влиятельной силой».
«Мы добились того, что СДПГ вступила в предвыборную борьбу сплочённой и победила!» — заявил он.
Кроме того, Шольц сообщил, что абсолютное большинство функционеров СДПГ проголосовали за коалиционное соглашение.
Напомним, после выборов в бундестаг, на которых одержала победу Социал-демократическая партия Германии, «Союз 90/Зелёные» и Свободная демократическая партия (СвДП) заключили коалиционное соглашение, в котором, в частности, говорится о готовности к конструктивному диалогу с Россией.
«Немецко-российские отношения глубокие и разнообразные. К тому же Россия — важный международный игрок, — говорится в тексте документа. — Мы осознаём важность содержательных и стабильных отношений (с Москвой. — RT) и продолжаем к ним стремиться».
«Связи с Россией»
На следующей неделе состоится федеральный съезд СДПГ, на котором члены партии должны будут выбрать нового лидера. По мнению немецких журналистов, этот пост займёт Ларс Клингбайль, которого некоторые СМИ подозревают в «связях с Россией». Так, корреспондент немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер утверждает, что Клингбайль якобы является другом экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, активно выступающего за диалог между Москвой и Берлином.
«В результате после Герхарда Шрёдера и Зигмара Габриэля (бывшего министра иностранных дел Германии. — RT) во главе партии снова окажется мужчина, который очень тесно вплетён в гобелен, который ткут друзья российского президента Владимира Путина», — утверждает Шуллер в своём материале.
Напомним, 5 ноября и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель на церемонии вручения ей медали Вальтера Ратенау заявила о необходимости диалога между Берлином и Москвой, подчеркнув, что «отношения Германии и России всегда были особенными».
При этом российская сторона уже высказала свою позицию относительно дальнейшего взаимодействия с Берлином при новом немецком правительстве. Обращаясь с приветственным словом к участникам 26-го заседания российско-германского форума «Потсдамские встречи», глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и стабильных отношений. При этом Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает на «аналогичный встречный настрой» немецких властей.
«Берлин остаётся для Москвы важным международным партнёром. Всегда открыты к конструктивному диалогу с руководством Германии — вне зависимости от его партийно-персонального состава», — подчеркнул Лавров.
В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв высказался довольно сдержанно в отношении будущего российско-германских отношений. По его мнению, в политике ФРГ на российском направлении не стоит ожидать значительных перемен.
«В общем и целом — сильно хуже не будет. Сильно лучше — тоже. Инерционность», — отметил Косачёв.
Он также обратил внимание на то, что «появление зелёного политика у руля МИД ФРГ в лице лидера партии «Союз 90/Зелёные» Анналены Бербок «вряд ли станет положительным фактором, прежде всего на российском направлении» с учётом её однозначных высказываний, касающихся Москвы.
Напомним, Анналена Бербок регулярно выступает с жёсткими антироссийскими заявлениями. В частности, в октябре она заявила, что РФ якобы несёт ответственность за нехватку газа в Европе, а «Северный поток — 2», по её мнению, противоречит европейским интересам.
«Позитивный сигнал»
Как отметил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, Социал-демократическая партия Германии, представителем которой является Олаф Шольц и которую может возглавить Ларс Клингбайль, отличается прагматическим подходом к российско-германским отношениям.
«Многие члены СДПГ выступают за конструктивный диалог с РФ. Тот же Шольц, когда был её председателем, работал вместе со Шрёдером, как и Клингбайль, который осознаёт все преимущества от наращивания диалога Москвы и Берлина. Шольц также в целом прагматично настроен в отношении связей с РФ, учитывая текст коалиционного соглашения, где есть позитивный сигнал в сторону Москвы», — заявил эксперт в беседе с RT.
При этом, добавил Камкин, в целом договор коалиции призван сгладить наиболее острые углы и противоречия в позициях политических партий.
Однако аналитик не исключает, что в немецкой правительственной коалиции может возникнуть определённый разлад.
«Ведь конструктивная позиция Клингбайля по поводу связей с РФ сталкивается с видением той же Анналены Бербок, которая придерживается жёсткой антироссийской риторики. Да и в целом зелёные в большинстве своём, как и свободные демократы, смотрят на отношения с Россией, мягко говоря, не так оптимистично, как представители СДПГ», — констатировал Камкин.
При этом он подчеркнул, что здравомыслящий курс СДПГ в немецком правительстве всё равно будет доминировать.
«Реальная политика, вид государственного управления, когда предполагается отказ от использования всякой идеологии в качестве основы государственного курса, будет преобладать в новом немецком правительстве в лице представителей СДПГ, что является весьма положительным трендом», — считает Камкин.
Однако, по его мнению, от Шольца как от будущего канцлера ФРГ потребуется определённое политическое мастерство, чтобы держать «такой разношёрстный правящий кабинет в рамках общей генеральной линии».
«Насколько это получится, насколько готовы те же зелёные играть по согласованным в коалиционном договоре правилам игры, покажет время. Но в любом случае сам Шольц во многом будет продолжать курс Ангелы Меркель. И с осторожным оптимизмом можно говорить, что хуже российско-германские отношения, чем они были в последние годы, точно не станут», — считает он.
Камкин также допустил наращивание связей Москвы и Берлина и улучшение двустороннего взаимодействия, однако «без каких-либо серьёзных прорывов».
С ним солидарен и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По словам эксперта, насколько Шольцу, Клингбайлю и другим представителям СДПГ в немецкой власти удастся на практике развивать российско-германские отношения «по позитивному тренду», покажет только время.
По словам Оленченко, не только у Шольца есть своё видение относительно того, как новому правительству Германии стоит выстраивать отношения с Россией.
«Будущему канцлеру нужно будет учесть также позицию зелёных и мнение свободных демократов. Поэтому, каким станет курс ФРГ, в том числе относительно связей с Москвой, будет зависеть в основном от этого фактора», — пояснил эксперт.
При этом Оленченко подчеркнул, что Шольц — опытный управленец, что доказал своей работой на посту министра финансов, который занимал ранее.
«Он будет следовать своему обещанию: с помощью нового правительства двигать Германию вперёд, в том числе и в отношениях с Россией. Однако насколько быстрым будет этот процесс, прогнозировать крайне сложно», — констатировал аналитик.
Как пояснил Оленченко, это обусловлено тем, что каждая из партий захочет в рамках правительственной коалиции «перетянуть на себя одеяло», в том числе и в вопросах контактов с Россией.
«В ближайшем будущем в правительстве будет идти борьба между разными ориентирами: сближение с США, улучшение отношений со странами ЕС или же многовекторная политика, включающая наращивание связей с Москвой. Шольц и Клингбайль придерживаются последнего направления, которое откликается также и в СДПГ в целом, как и в германском бизнесе», — заключил аналитик.
Подпишитесь на нас
161
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2021, 02:30
|
02 декабря 2021, 12:55
|
03 декабря 2021, 05:50
|
03 декабря 2021, 14:00
|
02 декабря 2021, 05:20
|
03 декабря 2021, 09:55
|
28 ноября 2021, 15:35