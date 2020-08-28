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Княжество Лихтенштейн поставило земельный ультиматум Чехии

28 августа 2020, 12:35  •  155 • В мире
Лихтенштейн потребовал от Чехии вернуть конфискованные по итогам Второй мировой войны земли и имущество, в том числе пару княжеских замков.
Власти карликового государства Лихтенштейн намерены через ЕСПЧ доказать неправомерность декретов президента Чехословакии Эдварда Бенеша. Спор, в котором Лихтенштейн намерен отстоять свою правоту, ведётся с окончания Второй мировой войны.
Несмотря на то что нынешняя территория княжества не превышает 160 квадратных километров, Лихтенштейн хочет заполучить от Чехии территорию более чем в 2000 квадратных километров.
При этом в Праге, где восприняли этот ультиматум всерьёз, выразили надежду, что отношения двух стран из-за этого спора не пострадают.
Но в Лихтенштейне намерены отстаивать свою правду.
Как пояснила глава МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер, для княжества "незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешённым вопросом".
"Конфискация без компенсации неприемлема", - подчеркнула она.

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