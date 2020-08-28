Княжество Лихтенштейн поставило земельный ультиматум Чехии

Власти карликового государства Лихтенштейн намерены через ЕСПЧ доказать неправомерность декретов президента Чехословакии Эдварда Бенеша. Спор, в котором Лихтенштейн намерен отстоять свою правоту, ведётся с окончания Второй мировой войны.

Несмотря на то что нынешняя территория княжества не превышает 160 квадратных километров, Лихтенштейн хочет заполучить от Чехии территорию более чем в 2000 квадратных километров.

При этом в Праге, где восприняли этот ультиматум всерьёз, выразили надежду, что отношения двух стран из-за этого спора не пострадают.

Но в Лихтенштейне намерены отстаивать свою правду.

Как пояснила глава МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер, для княжества "незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешённым вопросом".

"Конфискация без компенсации неприемлема", - подчеркнула она.