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Князь тишины. Игорь Акинфеев — лучший вратарь в истории России

18 августа 2020, 16:00  •  46 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Песня
ЕВРО-2020. Портал welcome2020.ru продолжает рассказывать о самых ценных игроках в истории сборной России. Перед вами новый герой. Вероятно, самый очевидный и всеми одобряемый из этого списка.
Ответ на вопрос, кто же лучший вратарь в истории мирового футбола, в России знает почти каждый: Лев Яшин. После полнометражного фильма правильную версию выдвинет даже зумер, который помешан на ночных трансляциях НБА. Да и в целом и в других странах сомнений тоже нет. Буффон, Нойер, Кан, Касильяс, Чехи вытворяли сумасшедшие вещи, выиграли миллион призов и надолго засели в памяти болельщиков, но Яшин... Это все равно другой уровень и величина, где-то на грани мифа и реальности. Здесь можно заметить, что в создании безупречной легенды виноваты медиа, но слагаться история Льва Ивановича стала еще при его жизни, когда проверить можно было каждый факт.
На фоне Яшина Акинфееву трудно. Если бы не он, Игоря давно бы назвали лучшим вратарем в истории страны. Он не выигрывал Евро, Олимпиаду и "Золотой мяч" не получал, но давно переписал все рекорды Льва Иваныча.
Например, матчи за сборную.
Яшин: 74 игры, 70 пропущенных мячей.
Акинфеев: 110 игр, 95 пропущенных мячей.
Сухие матчи за карьеру.
Яшин: 204.
Акинфеев: 319.
Игорю тесно уже не только в сравнении с великим предком, но и вообще в России. О чем говорить, если по "сухарям" за последние 20 лет он входит в мировой топ-6. Впереди те самые Нойер, Буффон, Чех, Рейна и Касияльяс.
Уйдя от цифр, зафиксируем очевидный факт: Акинфеев подарил России самый счастливый момент в современной футбольной истории. Первое июля 2018-го, "Лужники", Испания, пенальти, нога. Конечно, вы помните.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вратарь Игорь Акинфеев отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России
Сравнивать Яшина и Акинфеева дальше — бессмысленно. Статистика и факты говорят разное, история будет всегда за того, кто в прошлом. Рассказывать о карьере тоже странно: она на ладони и все еще продолжается.
Просто признаем: Игорь — лучший кипер команды с триколором и ее лучший футболист. Дальше — без очков и голов, а о человеке, его слабостях и огромной мотивации быть лучшим.
После ЧМ-2018 Акинфеев карьеру в сборной закончил. Поступил честно, объяснив, что есть проблемы со здоровьем, нужно дать дорогу молодым: "Глупо там держать за собой место. Это некрасиво. Считаю себя порядочным человеком и хочу быть таким до конца дней. Я сделал осмысленный шаг".
Достойная смена лидеру есть, но безоговорочной за два года так и не нашлось. Чем ближе Евро, тем громче говорят о том, что Черчесов вернет Игоря в команду. Скептики уверены, что вратарь откажет, потому что боится больших турниров. Вячеслав Чанов, который впервые заметил парня потрясающего таланта в 14 лет, а затем 15 лет тренировал в ЦСКА, уничтожает эту теорию.
"Все эти разговоры про его страхи — бред! Игорь ничего не боится. Когда мы только начали с ним работать, многие удивлялись: "Как вы ему доверяете место в воротах — вес не тот, рост не тот и так далее". А теперь, оказывается, он особенный. Некоторые специалисты даже говорят о том, что та система, по которой работает Акинфеев, не применима для других голкиперов. Я, правда, не до конца понимаю, что они вкладывают в это слово, какой смысл?" — горячится Чанов.
Сергей Овчинников, который последние годы работал с Игорем в ЦСКА, напрямую особенным его не называл, но, кажется, в трех предложениях объяснил, почему вратарь — именно такой. "С Акинфеевым только я мог тягаться в первую его тренировку, когда ему было 16 лет. На второй он уже был сильнее меня. Когда Игорь будет заканчивать карьеру, ни один вратарь потенциально не сможет с ним сравниться", — произнес Босс, едва ли хоть раз ставивший кого-то выше себя.
Детство Игоря было типичным футбольным, но с несколькими нюансами. Заниматься он начал раньше других — в пять лет — и сразу попал в группу к парням на два года старше. В ворота встал сам, а не по заданию тренера — потому что так захотел. "У меня только футбол был. Я всегда уходил на тренировку с последнего урока, и мне сразу ставили два — прямо при мне. Я говорил спасибо, забирал тетрадь и уходил", — делился воспоминаниям из детства будущий символ сборной.
Он добавлял, что не ходил даже на физкультуру — только сдавал нормативы. Все ради того, чтобы больше тренироваться и походить на кумира — Станислава Черчесова. Именно из-за него Игорь выбрал амплуа голкипера. Когда он согласился вернуться в сборную ради Евро, круг замкнется.
Другой замкнулся два года назад в "Лужниках". Дело в том что отец футболиста — дальнобойщик. Как-то он взял сына в рейс до стадиона и попросил захватить мяч. Пока фура разгружалась, ребенок проник на территорию арены, поставил мяч на одиннадцатиметровую отметку и забил. "В голове пронеслась мысль: "Когда-нибудь я здесь сыграю", — вспоминал он спустя десятилетия. — Это произошло, отразилось только зеркально: я ведь мяч-то отбил. Я маленький был, мог только по прямой пробить. Ну и мне по прямой ударили".
Но вероятно, главное отличие деятельного парня от всех остальных ребят отмечает его детский тренер Павел Коваль. По его версии, для других футбол был забавой, сиюминутным увлечением, а для Игорька из Видного — важным делом: "С того выпуска человек 11 в дубль взяли — и куда они все подевались? Растворились. Почему Игорь пробился? Потому что человек серьезный, целеустремленный. У него ни дискотеки, ни девчонки — один футбол на уме был".
Упрямство — это с рождения и надолго.
Полностью материал об Игоре Акинфееве читайте на портале welcome2020.ru.

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