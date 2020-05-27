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Князь Монако Альбер II стал актёром: Премьера фильма с участием монарха намечена на 13 июня
27 мая 2020, 17:55 • 20 • В мире
Известный кинорежиссёр Клод Лелуш заканчивает съёмки ремейка собственного фильма 1976 года "Свидание". Известно, что новая короткометражка снимается на улицах Монте-Карло, а в одной из ролей появится сам князь Альбер II.
Известный своей любовью к спорту вообще и к автоспорту в частности правящий князь Монако не мог обойти вниманием съёмки нового короткометражного фильма "Большое свидание". Тем более что их главным спонсором является производитель гоночных машин Ferrari.
Главную роль в фильме сыграет знаменитый пилот "Феррари" Шарль Леклер - он будет управлять новеньким автомобилем "Феррари" - SF90 Stradale. Какая роль досталась монарху, не сообщается.
Зато известно, что премьера фильма состоится уже 13 июня. Съёмки проходили на улицах Монако ранним утром.
Сюжет фильма повторяет события знаменитой короткометражки того же режиссёра: мужчина едет по улицам города на встречу с возлюбленной.
В апреле князь Монако Альбер II, являющийся сопредседателем Международной ассоциации легкоатлетических федераций, пожертвовал полмиллиона долларов в фонд организации. Эти средства пойдут на помощь спортсменам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации из-за пандемии. "Рад, что могу изменить жизнь нуждающихся спортсменов", - признался Альбер II.
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