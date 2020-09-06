Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая ново...
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
Главная / В мире

Княгиня Монако поразила гостей "Тур де Франс" смелым нарядом

06 сентября 2020, 12:55  •  106 • В мире
Супруга князя Монако Альбера II княгиня Шарлен появилась на публике в очень смелом наряде. Она пришла на открытие "Тур де Франс" в ярко-жёлтой кожаной косухе, дополнив образ экстравагантной маской для лица в стиле Джокера.
Судя по всему, княгиня Монако Шарлен соскучилась по веселью за время самоизоляции и теперь готова удивлять. 42-летняя супруга правящего князя Монако появилась на официальном приёме в честь открытия "Тур де Франс" в жёлтой куртке-косухе из кожи и белоснежном костюме под ней.
В качестве аксессуара Шарлен выбрала маску для лица с известной фразой Джокера: "Why so serious?" ("Зачем так серьёзно?"). А вот её супруг, переболевший COVID-19, пришёл на праздник в белой маске с хештегом #StrongTogether.
Известно, что буквально через неделю княгиня Шарлен примет участие в заплыве через Средиземное море. Сейчас жена Альбера, которая является профессиональной пловчихой, старательно готовится к соревнованиям.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
05 сентября 2020, 15:50
Кто будет демонстрировать «пробирку с Новичком» в ООН?
05 сентября 2020, 22:10
«Над соединениями этой группы работали специалисты западных стран»: МИД РФ назвал НАТО причастным к выпуску «Новичка»
06 сентября 2020, 01:00
В США сделали поблажку педофилам: Возраст жертвы имеет значение
06 сентября 2020, 01:50
«Ситуация остаётся очень нестабильной»: как экономические показатели США повлияют на выборы президента
06 сентября 2020, 08:15
«Результат выборов представляет собой неуспех»: почему бессменная партия власти в Черногории проиграла оппозиции
06 сентября 2020, 01:00
Старая Европа порывается выйти из-под опеки американского Большого Брата
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единств...
06 сентября 2020, 02:50
Лукашенко назвал проблему Белоруссии №1: И это не протесты
06 сентября 2020, 07:25
Белорусская оппозиция разваливается: "Правая рука" Тихановской сбежала ночь...
06 сентября 2020, 01:00
Кто открыл "ящик Пандоры" для русских? Бояков подсказал оригинальную версию...
06 сентября 2020, 00:05
Новая схема поборов от «слуг»: украинцев обяжут платить за животных
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
31 августа 2020, 20:20
Русские веками хозяйничают, и тут мы: Финт ВВС США над Чёрным морем не поняли даже американцы
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НКВД оказались выдумкой
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских
30 августа 2020, 15:55
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.