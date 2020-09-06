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Княгиня Монако поразила гостей "Тур де Франс" смелым нарядом
06 сентября 2020, 12:55 • 106 • В мире
Супруга князя Монако Альбера II княгиня Шарлен появилась на публике в очень смелом наряде. Она пришла на открытие "Тур де Франс" в ярко-жёлтой кожаной косухе, дополнив образ экстравагантной маской для лица в стиле Джокера.
Судя по всему, княгиня Монако Шарлен соскучилась по веселью за время самоизоляции и теперь готова удивлять. 42-летняя супруга правящего князя Монако появилась на официальном приёме в честь открытия "Тур де Франс" в жёлтой куртке-косухе из кожи и белоснежном костюме под ней.
В качестве аксессуара Шарлен выбрала маску для лица с известной фразой Джокера: "Why so serious?" ("Зачем так серьёзно?"). А вот её супруг, переболевший COVID-19, пришёл на праздник в белой маске с хештегом #StrongTogether.
Известно, что буквально через неделю княгиня Шарлен примет участие в заплыве через Средиземное море. Сейчас жена Альбера, которая является профессиональной пловчихой, старательно готовится к соревнованиям.
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