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Княгиня Монако заразилась неизвестной инфекцией: Подданные в тревоге
01 июля 2021, 10:20 • 198 • В мире
Подданные княжества Монако встревожены новостью о монаршей семье: у 43-летней княгини Шарлен выявлена неизвестная инфекция, которая дала осложнения. Её Высочество уже перенесла несколько операций.
Княгиня Шарлен не сможет участвовать в церемонии празднования десятой годовщины собственной свадьбы. Как сообщила Daily Mail, супруга князя Альбера подхватила в ЮАР опасную инфекцию, из-за которой была госпитализирована.
Позже эту информацию подтвердила и пресс-служба княжеской резиденции. В официальном сообщении говорится, что первая операция, проведённая в мае, дала осложнения, поэтому на днях Её Высочеству сделали вторую операцию. Пока она остаётся в Африке - князь Альбер с детьми, шестилетними близнецами Жаком и Габриеллой, не видели Шарлен уже почти месяц.
Пока княгиня не может вылететь в Монако - ей необходимо восстановиться после операции под пристальным наблюдением врачей. Обращаясь к подданным, Шарлен призналась, что ей очень не хватает близких. Ну а пока князь Альбер с детьми продолжает посещать светские мероприятия, например, на днях он вместе с близнецами посетил турнир по регби, а после семья пришла на праздничные мероприятия по случаю Рождества Иоанна Предтечи.
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