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Кнутов указал на "прямое отношение" коронавируса к японскому биооружию
16 августа 2021, 21:05 • 28 • Политика
Юрий Кнутов указал на "прямое отношение" коронавируса к японскому биооружию. Военный эксперт рассказал о возможном участии властей США и представил свою версию развития пандемии.
Военный эксперт Юрий Кнутов высказался об архивных материалах ФСБ, согласно которым японские власти в 1944 году планировали применение бактериологической бомбы. Данные документы изучило РИА Новости.
Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что 731-й отряд Квантунской армии, о котором упоминается в этих материалах, занимался экспериментами на людях, в основном на китайцах и советских военнопленных: "Эти эксперименты отличались крайней жестокостью и бесчеловечностью".
После того как Япония была оккупирована, власти США не стали судить представителей командования этого отряда, а предложили им работать в Соединённых Штатах. Они переехали и организовали там биолаборатории. Таким образом, все американские наработки в сфере биооружия являются продолжением деятельности этого японского отряда 731, подчеркнул военный эксперт:
Собеседник "Первого русского" в связи с этим представил одну из своих версий дальнейшего распространения инфекции, которое в итоге привело к пандемии:
Напомним, что в Минздраве России не раз говорили об отсутствии доказательств, указывающих на искусственное происхождение коронавируса.
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